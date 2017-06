Inför FK Zalgiris - IFK Göteborg: Jubileumsmatch i Vilnius

IFK Göteborg genrepar inför den allsvenska omstarten med att möta litauiska FK Zalgiris på bortaplan på tisdagen.

IFK Göteborg

FK Zalgiris

Troliga startelvor

Något oväntat spelar IFK Göteborg sin enda vänskapsmatch under det allsvenska uppehållet på litauisk mark. LFF stadionas i huvudstaden Vilnius är spelplats för tisdagskvällens jubileumsmatch mot landets mest framgångsrika lag FK Zalgiris som fyller 70 år. Anledningen till att just IFK Göteborg är inbjudna var att det var Blåvitt som var det första lag Zalgiris besegrade i en stor internationell turnering, närmare bestämt i första omgången av UEFA-cupen säsongen 1989-90. Då vann IFK Göteborg med 1-0 hemma men förlorade med 2-0 borta och nu är det alltså chans till revansch för första gången sedan dess.För Blåvitts del är det ett viktigt genrep eftersom laget ligger i ett prekärt läge i tabellen och det råder allmän turbulens på den kritiserade ledarfronten, samt oklarheter kring kontraktsförlängningar och vilka som lämnar klubben inom den närmaste tiden. Enligt uppgifter från tränare Jörgen Lennartsson till officiella hemsidan har laget tränat på bra i Smögen under uppehållet och haft ett bra snack kring hur man ska agera under andra halvan av säsongen.Hela truppen är med på lägret till Litauen men mittbacken Benjamin Zalo och yttern Patrik Karlsson Lagemyr är inte aktuella för spel. Som vanligt när det är träningsmatch är det lurigt att spekulera i en eventuell startelva och det kommer troligtvis bli många byten. Det är dock ganska stor sannolikhet att de elva som startar är det lag som Jörgen lennartsson bedömmer som tänkbar elva även till bortamatchen mot Jönköpings Södra på söndag.Att säga att Zalgiris är Litauens bästa lag är alls ingen överdrift. Med sina sju litauiska ligatitlar är det den enda klubben som blivit mästare som fortfarande existerar. Resten har gått i konkurs. Före Litauens självständighet i samband med Sovjets fall spelade man i de sovjetiska divisionerna, dock utan att någon gång vinna ligan. Klubbens största supporterklubb heter Pietu IV och är den största i Baltikum. Pietu IV har flera gånger räddat Zalgiris från konkurs genom diverse insamlingar och välgörenhetsevenemang.Zalgiris genomsyrar litauisk fotboll så pass mycket att i stort sett vilken litauisk fotbollsspelare som helst som dyker upp i huvudet, utom Tomas Danilevicius och Marius Stankevicius (som förvisso kanske är de mest namnkunniga), har fostrats i klubben. Det är bland annat försvararen Andrius Skerla, anfallaren Edgaras Jankauskas, som är nuvarande litauisk förbundskapten, och mittfältstitanen Deividas Semberas. I dagens lag är rutinerade landslagsanfallaren Darvydas Sernas och brassen Elivelto de offensiva stjärnorna att se upp med.Vitkauskas; Klimavicius; Mbodj, Vaitkunas, Slijngard; Atajic, Blagojevic, Ljujic; Elivelto, Sernas, NyuiadziValdas DambrauskasDahlberg; Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Eriksson; Björdal, Albaek, Diskerud, Rieks; Boman, ÓmarssonJörgen LennartssonTisdag 20:15LFF Stadionas, Vilnius (Litauen)På IFK Göteborgs officiella hemsida finns information hur man ser matchen med svenska kommentatorer via footballtv.org.