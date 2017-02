Blir det nya mål av Ómarsson imorgon?

Inför IFK Göteborg - AIK: Klassiskt möte i Dubai

Två klassiska svenska storklubbar drabbar samman när IFK Göteborg avslutar träningslägret i Dubai med match mot AIK.





IFK Göteborg



I det blåvita lägret finns en del skadefrånvaro att ta hänsyn till och varken



AIK



Det har skett en del större förändringar i AIK:s spelartrupp över vintern. Bland annat har tongivande spelare som Alexander Isak och Pontus Carlgren lämnat laget medan intressanta herrar som Simon Thern och Kristoffer Olsson kommit in. Det är oklart vad detta kommer innebära för



Troliga startelvor



IFK Göteborg (4-4-2): Dahlin; Salomonsson, Boo Wiklander, Rogne, Jamieson; Smedberg–Dalence, Sabah, Albaek, Rieks; Boman, Ómarsson

Tränare: Jörgen Lennartsson



AIK (5-3-2): Linnér; Sundgren, Väisänen, Karlsson, Johansson, Kpozo; Blomberg, Affane, Ishizaki; Avdic, Markkanen

Tränare: Rikard Norling



Avspark: Lördag 13:00

Arena: Jeleb Ali Centre of Excellence, Dubai (Förenade Arabemiraten)

