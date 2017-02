Inför IFK Göteborg - Brøndby IF: Ett tufft motstånd

Efter två matcher inne på PSA´s konstgräs så är det tid för årets tredje match, den första på gräs, i Dubai. Motståndet står ett starkt Brøndby för.

Brøndby har just nu vinteruppehåll och ligger för närvande på en andraplats i Danska Superligaen, 11 poäng bakom FC Köpenhamn, men 10 poäng framför FC Midtjylland.

Matchen har enligt arrangören flyttats från tidigare planerad arena, The Sevens, till JA Centre of Excellence.

För att matcherna inte skall bytas sönder allt för mycket så får man byta 6st utespelare och en målvakt. Men endast vid 3 tillfällen under speltiden(4 om man byter i halvlek).

Matchstarten är 09.00 svensk tid och sänds på Cmore sport. För alla utan abonnemang så går matchen att köpa för 99:-.



IFK Göteborg



Blåvitt har åkt ner med en så full trupp man kan, kryddat med ett bra gäng juniorer. Träningarna har enligt rapporter sett ganska bra ut och moralen i truppen verkar hög. Abdoul Razak och Patrik Karlsson-Lagemyr står på skadelistan. Hemma i Göteborg har fysiken och defensiven prioriterats. Nu skall offensiven läggas in i träningarna.

Det har slipats på fasta situationer, hafts taktiska genomgångar, fokuserats på sammanhållning och det har tränats på större ytor.

Det är uttalat att Pontus Dahlberg kommer få sin matchdebut för året.

Jörgen har uttalat i GP att det kommer dras ner något på matchtruppen och då troligtvis även på bytena nu när vi nu börjar närma oss tävlingsmatcher.

"– De är två månader före oss i planeringen och har en väldigt aggressiv spelstil med extremt hög press och det är klart att vi får ta viss hänsyn till deras sätt att spela när vi väljer hur vi kommer göra. Men samtidigt behöver vi träna på vårt vanliga grundspel. Det blir en liten justering, men det viktigaste är att vi jobbar på vårt spel." - Jörgen Lennartsson till GP



Jag hoppas att vi tydligare kan börja se ett mer varierat anfallsspel och ett lag som uppträder homogent med lagdelarna. Det skall även bli spännande att se ifall Tobbes fina form håller i sig.