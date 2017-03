Inför: IFK Göteborg - Falkenbergs FF

I morgon är det dags för det sista blåvita genrepet inför premiären. En hel del förändringar är gjorda i startelvan jämfört med senaste matchen mot Kalmar.

2017-03-22 15:15:00

En glad och mindre glad nyhet kablades ut från Kamratgården i går. Mycket glädjande att en till ung spelare har fått a-lagskontrakt. August Erlingmark skrev i går på ett kontrakt som sträcker sig till slutet av 2018. Tyvärr har Abdul Razak dragit på sig en till lättare skada, denna gång är det en inflammerad disk i ryggen som spökar. Prognosen lyder ett par veckors frånvaro och Razak lär inte vara redo för allsvensk debut i den blåvita tröjan den fröste april på Ullevi.Till morgondagens generalgenrep saknas även fyra spelare som är på landslagsuppdrag: Elias Omarsson (Islands A-landslag), Pontus Dahlberg Sverige s U-21), Henrik Björdahl (Norges U-21) och Benjamin Zalo (Norges U-19).Tränare Jörgen Lennartsson säger följande till en officiella hemsidan inför matchen:– Där vill vi se längre perioder av ett väl fungerande passningsspel, ett stabilare försvarsspel och givetvis goda individuella prestationer.Startelvan och en del byten i paus är redan klara:DahlinSalomonsson-Bjärsmyr-Rogne-JamiesonMix-AlbaekSmedberg-Dalence-Rieks-ErikssonHysénI paus kommer Boo-Wiklander ersätta Bjärsmyr, Sabah Lawson ta Smedbergs plats till höger och Boman byter av Hysén.Övrig bänk är: Tom Amos, Sebastian Ohlsson , August Erlingmark och Andreas Öhman."Laget från havet" som Falkenberg sjungs om i sin rakt igenom anskrämliga inmarschlåt hade en mardrömssäsong i Allsvenskan förra året. Endast två segrar, tio poäng och en sistaplats efter 30 omgångar. Gamla hederliga Falkenbergs IP med sina mytomspunna kastvindar från Kattegatt är från och med i år utbytt mot Sveriges nyaste arena: Falcon Alkoholfri Arena (orkar inte spinna vidare på det namnet).Falkenberg är i skrivandets stund på väg hem från ett träningsläger söder om Barcelona. 13 av 25 spelare på lägret är från Falkenberg, en unik andel spelare från den egna staden inom svensk elitfotboll? Laget har inför årets säsong förlorat en hel drös spelare som hade gjort nytta i Superettan : Rasmus Sjöstedt drog till Cypern, norrmannen Thomas Drage till Bodö/Glimt, målvakten Otto Martler slutar blott 29 år gammal för att satsa på sin civila karriär, Felipe Carvalho är tillbaka i MFF, Jesper Karlsson ska försöka ta en plats i Elfsborg , hulken Hakeem Araba fortsätter sin jorden runt-resa i danska division-ett, dansken Thomas Juel-Nielsen och fd Blåvittalangen Kamal Mustafa har ännu inga nya klubbar klara.En hel del noterbara nyförvärv har dock anlänt: Tobias Englund är en stabil ytterback från seriekollegan Värnamo, Mahmut Özen har hämtats från en frysbox i Turkiet och har allsvenska meriter från Mjällby och MFF, Erik Pärsson gjorde 17 mål för Landskrona i Division 1 2016, gamle Häcken-spelaren Dominic Chatto har anslutit från Kazakstan av alla ställen, Hampus Nilsson från Djurgården är tilltänkt som ny målvakt och anfallaren Victor Götesson har lånats in från Elfsborg.Falkenbergs deltagande i Svenska Cupen gick sådär. Först en 3-0-vinst mot Ytterhogdal, sedan 1-1 mot Värnamo. Man hade chans till avancemang inför sista matchen mot Elfsborg på Borås Arena men föll tungt med 1-6. I lagets senaste träningsmatch slog man finska Lahti med 2-1. Så här såg startelvan ut då:Hampus NilssonJohan Lassagård- Tibor Joza -David Svensson-Tobias Englund Enock Kwakwa -Per Karlsson- Johannes Vall Erik Pärsson- Passi Prudence Torsdag 23 Mars, 16.00Hjällbovallen. Gratis inträde, skänk istället valfri summa till Tifofonden via swish 123 024 15 39 eller plusgiro 57 21 92-3!Magnus Lindgren, GöteborgJa, Cmore.I morgon är det dags för det sista blåvita genrepet inför premiären. En hel del förändringar är gjorda i startelvan jämfört med senaste matchen mot Kalmar.Inför Allsvenskan börjar dra sig mot sitt slut det är inte många lag kvar att gå igenom. Den här gången är turen kommen till Kalmar FF.Inför Allsvenskan stannar till i Stockholm för andra gången när det är dags att gå igenom Djurgårdens IF - laget som fick hem Isaksson och Källström.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.I veckan som har gått har vi upplevt en mindre forumstorm, en skada, en väldigt bissar soppa runt Gustav Engvall och en mindre trevlig träningsmatch.Inför Allsvenskan lämnar Örebro och rör sig mot ett annat lag vid en stor sjö inne i landet när vi letar oss upp till Allsvenskan 2017s nordligaste lag, Östersund.Supporterklubben Änglarna arrangerar bussresa till årets första bortamatch mot Sirius.Den trötta, avslagna träningsmatchen mellan IFK Göteborg och Kalmar FF slutar 1-1 på Ullevi - efter mål av Svante Ingelsson och Sören Rieks.Det blev oavgjort i lördagens träningsmatch mellan IFK Göteborg och Kalmar FF på ett vårsoligt Ullevi.Redaktionen ger er sina tankar inför dagens träningsmatch mot Kalmar FF på Ullevi.