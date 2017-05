Dags att besegra boråsarna.

Inför IFK Göteborg - IF Elfsborg: Formtoppade boråsare på besök

IFK Göteborg tar emot IF Elfsborg i den sista hemmamatchen före uppehållet och efter en trög inledning kommer bortalaget från två raka segrar.





IFK Göteborg



Blåvitt kom undan med blotta förskräckelsen i första halvlek borta mot Sundsvall i måndags och kunde lika gärna legat under med 3-0 än ledat med detsamma i paus. Siffrorna var klart i överkant sett till spelet och gästerna tog vara på sina lägen. Allt pekar på en identisk startelva mot Elfsborg och sista dagen innan match deltog alla spelare utom



IF Elfsborg



Efter att ha fått lite av en krisstämpel i och med 4-1 borta mot



Troliga startelvor



IFK Göteborg (4-4-2): Dahlberg; Salomonsson, Bjärsmyr, Rogne, Eriksson; Björdal, Albaek, Diskerud, Rieks; Boman, Hysén

Tränare: Jörgen Lennartsson



IF Elfsborg (4-4-2): Stuhr-Ellegaard; Randrup, Horn, J. Nilsson, Lundqvist; Gustavsson, Dyer, S. Olsson, Lundevall; Frick, Jebali

Tränare: Magnus Haglund



Avspark: Söndag 17:30

Arena: Gamla Ullevi, Göteborg

Domare: Martin Strömbergsson, Gävle

