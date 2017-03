Inför: IFK Göteborg - IK Sirius FK: Mot kvartsfinal!

Svenska Cupen, Ullevi, 23 mars 2014. IFK Göteborg - IK Sirius FK 0-1. Tre år senare är det hög tid för en gruvlig blåvit revansch när Uppsalalaget är på återbesök i Göteborg. Sirius måste vinna för att nå avancemang. Blåvitt behöver en poäng. En hemmaseger är givetvis den skönaste revanschen och bästa uppladdningen, nu när tävlingsmatcherna drar igång på allvar.



Konkurrensen om startplatserna tätnar i Blåvitt när den allsvenska premiären är fyra veckor bort. Mer specifikt är kampen om vilka som ska utforma en centrallinje stenhård. Pontus Dahlberg och Erik Dahlin slåss om målvaktsposten och än har inte Jörgen Lennartsson gett några indikationer om vem han föredrar. Om varannan match principen fortfarande gäller är det Dahlbergs tur att vakta stolparna i morgon. Mattias Bjärsmyr och Thomas Rogne flåsas i nacken av David Boo Wiklander som har varit stabil när han fått chansen.Mads Albaek och Sebastian Eriksson är alltjämt förstaparet centralt på mittfältet, men Lawson Sabah imponerade mot Ljungskile och är nära det sista steget för att etablera sig på allvar i Allsvenskan . Abdul Razak är tillbaka från skada och har definitivt inte kommit till Kamratgården för att nöta bänk under våren.I anfallet är det stenhård fajt mellan tre spelare om två platser. Kombinationerna Hysén-Omarsson och Hysén-Boman har testats under cupens två första matcher. En tanke är att Omarsson-Boman får chansen från start i morgon för att se sedan utvärdera vilket av paren som passat bäst ihop. Sören Rieks var briljant i senaste matchen och är i nuläget ohotat förstaval ute till vänster. Sebastian Ohlsson har dock stått för ett par pigga inhopp och är nog rejält sugen på att få en chans från start snart. Kanske till höger på mitten? Där Martin Smedberg-Dalence har startat under hela försäsongen och gjort det helt okej. Den platsen känns mer öppen för konkurrens än med Rieks ute till vänster.Assisterande tränare Magnus Edlund säger följande inför morgondagens match på IFK Göteborgs hemsida:– I vår värld finns inget annat än att vinna matchen. Vi ska utveckla vårt spel från förra matchen mot Arameiska Syrianska. Det var ett fall framåt, men nu väntar betydligt tuffare motstånd, som kommer att utmana oss rejält. Vi måste vara kompakta, aggressiva och ha en offensiv i hög fart.Benjamin Zalo är sjuk och Patrik Karlsson-Lagemyr kör fortfarande rehabträning.Truppen mot Sirius ser ut som följer: Pontus Dahlberg, Erik Dahlin, Emil Salomonsson, Mattias Bjärsmyr, Thomas Rogne, David Boo Wiklander, Scott Jamieson, Martin Smedberg-Dalence, Mads Albaek, August Erlingmark, Sebastian Eriksson, Lawson Sabah, Abdul Razak, Sebastian Ohlsson, Sören Rieks, Elias Omarsson, Tobias Hysén, Mikael Boman.DahlbergSalomonsson-Bjärsmyr-Rogne-JamiesonSmedberg-Dalence-Albaek-Eriksson-RieksBoman-Omarsson"De allsvenska lagen är så oerhört primitiva" var Sirius tränare Kim Bergstrands kommentar efter matchen på Ullevi för tre år sedan. Då var Sirius nykomlingar i Superettan , nu är de ett allsvensk lag. Bortalagets taktik på Bravidas konstgräs på lördag blir alltså långa chansbollar på Dragan?Skämtprofetior åtsido.Sirius har under försäsongen spelat fyra träningsmatcher, alla mot allsvenskt motstånd eller "tjongbollslag" som det heter på rikssvenska. Två vinster mot Örebro (4-2) och Sundsvall (2-1) följdes upp av två förluster mot Malmö (1-3) och Östersund (0-4). I Svenska Cupen har laget två segrar utan insläppt mål mot Arameisk-Syrianska (5-0) och Ljungskile (2-0).Sirius har bara gjort sig av med en handfull spelare från förra årets trupp som vann Superettan. Sex nyförvärv har gjorts. De mest noterbara är den rutinerade amerikanska målvakten Joshua Wicks från AFC United, som har ett förflutet i flera MLS-klubbar. Livsnjutaren Wicks matchform är lite oklar då han anslöt från USA till årets försäsongsträning med ett tiotal "trivselkilon". Diego Montiel från Dalkurd och Stefano Vecchia Holmquist från Brommapojkarna är två unga nyförvärv som kan blomma ut på allvar i Allsvenskan.Även fd blåvita glädjespridaren Philip Haglund har anslutit från Hammarby, Haglund är dock skadad och missar lördagens match enligt Sirius Svenskafans-sida. Oscar Kindlund och Jakob Bergman är även de blåvita bekantingar som finns i Sirius trupp.Ovan nämnde Dragan är ingen mindre än den gamle straffområdesräven Dragan Kapcevic som var Sirius bäste målskytt förra året med 14 mål. Ghananen Kingsley Sarfo är en annan spelare att se upp med, han mäktade förra året med nio målgivande passningar.Förutom Haglund är följande spelare skadade inför lördagens match: Daniel Jarl, Johan Andersson, Andreas Eriksson och Ante Björkebaum.Joshua WicksKarl Larson-Johan Eiswohld-Oscar Pehrsson-Jesper ArvidssonChrister Gustafsson-Niklas Busch ThorStefano Vecchia-Kingsley Sarfo-Ian SireliusDragan KapcevicLördag 4 mars, 16.00.Bravida Arena, Hisingen.Stefan Johannesson, TäbyCmore.