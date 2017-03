Inför: IFK Göteborg – Kalmar FF

Senaste matchen mot IFK Norrköping på Ullevi slutade 2-1 och innebar uttåg i Svenska Cupen. Istället för semifinal väntar nu en träningsmatch mot Kalmar FF.

IFK Göteborg:

Kalmar FF:

Övrigt:

0 KOMMENTARER 470 VISNINGAR EMMA MELLGREN

På Twitter: emma_mellgren

2017-03-17 12:55:00

Förra lördagen stod Norrköping för motståndet på Ullevi. Det var känt sedan tidigare att lottningen var en av de tuffare och att matchen skulle bli svår att vinna. Och så blev det. Första halvlek slutade 0-0 där Blåvitt vadet bättre laget. Andra halvlek gick dock inte lika bra och Norrköpings Kalle Holmberg gjorde två mål relativt tätt inpå varandra. Mikael Boman nickar sedan in ett reduceringsmål, men detta räcker tyvärr inte för att ta sig vidare. Matchen slutar 2-1 till Norrköping och Blåvitts uttåg i Cupen är ett faktum. Istället för Svenska Cupen ska man nu möta Kalmar FF i en träningsmatch på Ullevi.Inga större förändringar har skett i truppen sedan cupmatchen mot Norrköping. Scott Jamiesonförväntas vara tillbaka från den sjukdom han ådrog sig förra veckan. Henrik Björndal och Mikkel Diskerud, de två nyförvärven, klev rakt in i hetluften då båda var uttagna i truppen mot Norrköping och även fick spela en stund vardera. Det återstår att se om vi får se mer av de två norrmännen i matchen mot Kalmar.Patrik Karlsson Lagermyr gjorde i veckan comeback i U21 efter sin fotskada som han ådrog sig mot Jönköping förra säsongen. Men lyckan var kort och det dröjde inte länge innan Paka var tvungen att kliva av pga misstänkt skada i knäet. Röntgen har visat att Paka har en fraktur i sin knäskål och att han tvingas till operation och frånvaro i ytterligare minst 6 månader.Senaste startelvan mot Norrköping:Pontus Dahlberg - Martin Smedberg-Dalence, Mattias Bjärsmyr, Thomas Rogne, Emil Salomonsson - Elias Omarsson, Sebastian Eriksson, Abdul Razak, Sören Rieks - Mads Albaek - Mikael BomanÄven Kalmar har åkt ur Svenska Cupen efter att de i gruppspelet mötte Trelleborgs FF, Landskrona BoIS och Gefle IF. Förra veckan spelade Kalmar en träningsmatch mot ett annat Göteborgs-lag, nämligen ÖIS. Vistelsen i Göteborg blev inte speciellt munter och Kalmar förlorade matchen med 3-0.Tillbaka i truppen mot Örgryte var Stefan Larsson som tidigare varit skadad. Tidigare i veckan blev den 18-åriga talangen Johan Stenmark skadad då han fastnade i platsgräset på en träning och ådrog sig en knäskada. Det är ännu oklart hur allvarlig skadan är. Det blev, för två dagar sedan, klart att Kalmar lånar ut två av sina spelare, Lumala Abdu och Sebastian Starke Hedlund, till Varbergs BoIS i Superettan.Senaste startelvan mot ÖIS:Ole Söderberg - Stefan Larsson, Markus Thorbjörnsson, Marko Biskupovic, Emin Nouri - Svante Ingelsson, Carl Johansson, Melker Hallberg, Edvin Crona - Måns Söderqvist, Papa DioufNär: 15:00, lördag den 18:e mars.Var: UlleviSenaste matchen mot IFK Norrköping på Ullevi slutade 2-1 och innebar uttåg i Svenska Cupen. Istället för semifinal väntar nu en träningsmatch mot Kalmar FF.Efter ett stopp hos ett lag som mest förknippas med en ö i Stockholm är det dags för ett lag från Göteborgs skärgård. Häcken!I dagens inför Allsvenskan går vi igenom Hammarby IF, en på många sätt unik klubb. Trots att man är en av Sveriges populäraste fotbollsklubbar har man (på fotbollssidan) bara vunnit ett ynka SM Guld (2001). Blir det ändring på det snart?IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.Panelen är här och säger sitt om uttåget mot IFK Norrköping, föreningens nyförvärv och veckorna innan premiären mot Malmö FF.Turen har kommit till Jönköpings Södra IF att presenteras i "Inför Allsvenskan". Jönköping är laget vars hemmaarena ligger i en backe och har utsikt över Vättern. Också ett av Allsvenskans defensivt starkaste lag under 2016.Blåvitt vann mot Halmstad i U21-serien och Paka gjorde comeback. Men efter 15 minuter skadade han sig och fick halta av planen med vänster knä hårt lindat. Se de blåvita målen från matchen längst ned i artikeln.Fjärde laget i Alltid Blåvitts nedräkning inför Allsvenskan 2017 är Sundsvall. Laget som 2016 gick upp som en sol och ned som en pannkaka. Tunga spelartapp framtvingade av dålig ekonomi under sommaren gjorde att laget hade väldigt svårt att hävda sig under hösten.Det har minst sagt varit en händelserik Blåvit vecka. En vecka som inleddes med det första tillskottet i spelartruppen och ett årsmöte, vilket sedan följdes av ytterligare ett tillskott i spelartruppen och en cupförlust.Det blev tack och godnatt för IFK Göteborgs Svenska Cupen-dröm mot IFK Norrköping i lördags. Det hindrade dock inte Supporterklubben Änglarna att filma de händelser som utspelade sig på läktaren.