Inför IFK Göteborg - Kalmar FF ”Hinner Blåvitt skaka av sig Häckenmatchen?”

Efter den allt annat än behagliga 0-4 matchen mot Häcken i tisdags får Blåvitt redan nu på söndag chansen till revansch mot Kalmar när nästjumbon kommer på besök till Gamla Ullevi. Ett lag Blåvitt mötte redan under försäsongen på Ullevi. Den matchen slutade 1-1 efter att Svante Ingesson gjort ett drömmål i första halvlek och Sören Rieks kvitterat i andra halvlek.



IFK Göteborg



Blåvitt har inlett säsongen med en del gnissel i maskineriet och onödiga poängtapp mot framför allt AFC och Hammarby där individuella misstag ledde till motståndarmål (mot AFC bröstade Emil Salomonsson ner bollen till en motståndare och mot Hammarby gjorde Thomas Rogne självmål) samtidigt som skärpan framför mål inte alls funnits där. Bara i 2-0 segern borta mot Sirius har Blåvitt lyckats göra fler än ett mål. Det är också enda matchen som Blåvitt lyckats hålla nollan och vinna under året.



Den dåliga säsongsinledningen tog till sist steget från gnissel till haveri i senaste omgången där Blåvitt mötte Häcken på Hisingen. Ännu ett försvarsmisstag där Mattias Bjärsmyr skjuter in 0-1 i eget mål tidigt i matcher inledde vad som skulle sluta i en pinsam 0-4 match.



Om något positivt ska tas med från den matchen så var det att laget i alla fall skapade en del lägen, hade flera bollar i ramvirket och på mållinjen, något Blåvitt haft svårt med i många andra matcher.



Under lördagen samlades hundratals Blåvita supportrar på den sista Blåvita träningen innan matchen mot Kalmar för att stötta laget. Förhoppningsvis ger det en positiv effekt.



Scott Jamieson har varit skadad i några omgångar, men var tillbaka i truppen mot Häcken. Scott satt dock på bänken till förmån för Sebastian Eriksson som var vikarie på vänsterbacken efter att både Martin Smedberg Dalence och David Boo Wiklander spelat där tidigare under Scotts frånvaro. Just David Boo Wiklander skadade sig i sin senaste match mot Hammarby och är borta några veckor.



Även Pontus Dahlberg har har haft känningar och i skrivande stund är det osäkert ifall han kommer kunna starta mot Kalmar. Skulle han inte starta kommer Erik Dahlin ersätta.



Positiva nyheter på skadefronten är att Mads Albaek ser ut att kunna spela mot Kalmar.



Abdul Razak gjorde en direkt svag match mot Häcken och fick mycket kritik för hur han slarvade med boll och inte jobbade hem vid bland annat 0-2 målet, och det är sannolikt att antingen Sebastian Eriksson eller Mads Albaek går in och ersätter honom på det centrala mittfältet.





Kalmar FF



Kalmar inledde säsongen på sämsta möjliga vis genom att förlora premiären med hela 5-1 mot Elfsborg på hemmaplan. Efter fyra omgångar hade laget förlorat mot Jönköping och Sirius också, och spelat oavgjort mot Hammarby.



De senaste matcherna har Kalmar dock ryckt upp sig och spelade först 0-0 mot Malmö för att sedan i förra omgången slå Halmstad med 2-0.



Efter att ha släppt in tolv mål på de fyra första matcherna har Kalmar nu hållit nollan två matcher i rad och till Kalmars hemsida säger tränare Peter Swärdh att ”Det som har varit den viktigaste delen till att vi kunnat starta om är att vi kollektivt förbättrat vårt försvarsspel över hela banan. Vi agerar tydligare som lag och skyddar varandra i alla lägen. ”



Laget har under våren haft problem med skador på några av sina viktigaste spelare, och mot Halmstad var Ismael och Rasmus Elm båda borta och ingen av dem väntas spela mot Blåvitt. Måns Söderqvist och Papa Diouf är närmare comeback.



Matchen

Plats: Gamla Ullevi, Göteborg

Tid: Söndag den sjunde Maj, 15:00

Domare: Johan Hamlin

