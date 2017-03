Inför: IFK Göteborg – Malmö FF

Stunden är kommen, den allsvenska premiären är här. Nya Ullevi, över 30 000 åskådare och publikfest väntar, och för motståndet står gästande Malmö FF. Nu gäller det!

Blåvitt har nu tagit sig igenom en lång försäsong där man hunnit med att möta bland annat

Sarpsborg, AIK och IFK Norrköping. Sista matchen innan premiären spelades för ungefär en vecka sedan mot Falkenbergs FF på Hjällbovallen. Den slutade 1-0 med mål gjort av Tobias Hysén. Nu är det däremot dags för en efterlängtad hemmapremiär mot förra årets svenska mästare, Malmö FF.



IFK Göteborg:

Sebastian Eriksson var tvungen att kliva av plan några minuter in i andra halvlek mot Falkenberg.

Lennartsson bekräftade senare att det mestadels var en säkerhetsåtgärd efter krampkänning och Seb kommer med stor sannolikhet att starta i premiären. Sabah Lawson har tidigare i veckan varit sjuk och tränade vid sidan av under torsdagens träning.



Abdul Razak har tidigare varit skadad och missade mötet mot Falkenberg pga ryggproblem. Razak verkade dock vara i full träning under torsdagen och det återstå att se om han är med i truppen mot Malmö. Sedan tidigare är Patrik Karlsson Lagermyr skadad (knä) och kommer inte att medverka.



Startelva: 4-2-3-1

Pontus Dahlberg - Emil Salomonsson, Mattias Bjärsmyr, Thomas Rogne, Scott Jaimeson - Mix Diskerud, Mads Albaek - Henrik Björdal, Sören Rieks, Sebastian Eriksson - Elias Omarsson



Malmö FF:

MFF mötte för ungefär en vecka sedan den allsvenska nykomlingen AFC Eskilstuna.

Matchen slutade då med en förlust för de himmelsblå. Malmö saknade 11 spelare som var på landslagsuppdrag. Innermittfältaren Anders Christiansen fick starta efter att ha varit borta sedan september förra året pga skada. Han ser även ut att spela i premiären. Jo Inge Berget ser ut att missa mötet då han skadat en ljumske under en landslagssamling i Norge.



Sedan tidigare är mittbacken Rasmus Bengtsson knäskadad och kommer inte att delta i matchen.



Startelva: 4-4-2

Johan Wiland - Andreas Vindheim, Franz Brorsson, Lasse Nielsen, Behrang Safari - Magnus Wolff Eikrem, Oscar Lewicki, Anders Christiansen, Sana - Pavel Cibicki, Markus Rosenberg



Övrigt:

Tidigare möten: Historiskt sett har Blåvitt ett litet övertag när det kommer till statistik. IFK har vunnit 18 möten, medan MFF har vunnit 16. 11 möten har slutat oavgjorda. Om man tittar på de fem senaste mötena mellan lagen har Malmö vunnit 3 av dem och 2 har slutat oavgjort.

Var och när: Nya Ullevi, 1 april, 13:00

Domare: Stefan Johannesson

2 KOMMENTARER 883 VISNINGAR 2 KOMMENTARER883 VISNINGAR EMMA MELLGREN

2017-03-31 09:55:00

