Inför IFK Göteborg - Sarpsborg 08

Likt fjolåret gör IFK Göteborg återigen sin första match för säsongen mot norska Sarpsborg 08 hemma i Prioritet Serneke Arena.

Klockan 15:00 under lördagen sparkas säsongen 2017 igång på riktigt.

Efter den långa perioden utan svensk fotboll som vissa kallar vinter - eller "den långa vilan" som vi fotbollssupportrar kallar det - är det nu återigen dags att sparka igång en säsong. IFK Göteborg gör det på samma sätt som förra året; genom att ta emot norska Sarpsborg 08.Sarpsborg gjorde en ganska stark säsong i norska Tippeligaen förra året, och placerade sig på en sjätteplats. Man är normalt ett mittenlag, och skulle kunna ses som Norges motsvarighet till Kalmar FF baserat på de senaste årens tabellplaceringar.Likt IFK Göteborg spelar man ett ganska rakt 4-4-2, och likt de flesta andra lag i vårt oljerika grannlands liga så spelar man ett "tjongbollsspel" (långbollsspel). Lagets bäste spelare heter Anders Trondsen, en 21 år gammal central mittfältare i grunden, men som på Janne Andersson-manér ofta agerar yttermittfältare. I laget hittar vi även den tidigare GAIS:aren Jonas Lindberg, som är ordinarie i anfallet och gjorde tre mål på nitton matcher under förra säsongen.Man har redan hunnit med att spela två matcher under 2017, och man har besegrat både Mjölndalen med 1-0, och Ull/Kisa med 7-1.Hos IFK Göteborg ser det ut att finnas mycket spring i benen. För samtliga involverade blir det skönt att på riktigt kunna släppa fjolårssäsongen, och fokusera helt på 2017. Det andas mycket posivitet runt laget just nu, och många av de frågor som fanns efter förra säsongen ser ut att bli besvarade inom kort. I dagarna lämnade ärkeängeln John Alvbåge för ett sista utlandsäventyr på andra sidan Atlanten, och då kan man enkelt lista ut att det är supertalangen Pontus Dahlberg som vaktar stolparna 2017. Anslutit till föreningen har Abdul Razak, Sebastian Ohlsson och David Boo-Wiklander gjort. Mats Gren har även nämnt att man vill ha in ytterligare en anfallare, men i nuläget finns det tre renodlade anfallare i truppen. De senaste veckorna har även juniorerna Måns Saebbö (född 2000), Axel Gunnarsson (född 1999), Edvin Dahlqvist (född 1999) och August Erlingmark (född 1998) tränat med A-truppen, och flera lär säkert få speltid mot Sarpsborg. Det är nog ingen hemlighet att man gärna vill matcha Saebbö, och på så vis avgöra om hans kvalitet håller för att ta platsen som fjärdeanfallare i truppen.Under fredagen åker Jakob Ankersen till Belgien för att läkarundersökas, och kommer alltså inte finnas med under lördagen.DahlbergSalomonsson - Rogne - Bjärsmyr - Scott JamiesonOhlsson - Eriksson - Albaek - RieksHysén - Omarsson