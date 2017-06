Inför: IFK Norrköping – IFK Göteborg

Sista matchen innan ett längre uppehåll är kommen. Blåvitt ställs mot IFK Norrköping, som just nu ligger tvåa i tabellen.



Senaste matchen mot IF Elfsborg slutade 1-1 med mål gjorda av Blåvitts Tobias Hysén och Elfsborgs Issam Jebali. Spelet var bristfälligt, från båda lagens sida. Det är nu dags för sista matchen innan sommaruppehållet och för motståndet står IFK Norrköping.



IFK Göteborg:

Inför mötet mot Elfsborg meddelades Mikael Boman sjuk nära inpå matchstart. Anfallaren verkar dock ha tillfrisknat under veckan och försiktigt medverkat i träningen. Det återstå att se om han är med i bussen upp till Norrköping. Inför Elfsborg var Scott Jaimeson tillbaka i truppen, men nekades speltid. Istället fortsatte Lennartsson att behålla Sebastian Eriksson på vänsterkanten. Abdul Razak är fortsatt utanför truppen.



Patrik Karlsson Lagermyr har i veckan tränat nästan fullt ut med laget. Efter sin fotskada han ådrog sig förra säsongen har han opererats och rehabiliterats i lite mindre än ett år. Fortsatt skadad är mittbacken Benjamin Zalo.



Trolig startelva: (4-4-2)

Pontus Dahlberg – Emil Salomonsson, Mattias Bjärsmyr, Thomas Rogne, Sebastian Eriksson – Henrik Björdal, Mix, Mads Albaek, Sören Rieks – Elias Omarsson, Tobias Hysén.



IFK Norrköping:

Laget från Norrköping ligger just nu tvåa i tabellen och flämtar Malmö FF i nacken. IFK Norrköping spelade i torsdags mot AIK på Östgötaporten. Matchen var relativt händelsefattig och förutom något stolpskott och halvfarliga chanser, låg defensiven i fokus. Resultatet blev tillslut 0-0, vilket betyder att Norrköping är utan förlust i nio raka matcher.



Norrköping hade inför AIK fem spelare som riskerade avstängning vid gult kort. De klarade sig dock undan varningar och samtliga är med i mötet mot Blåvitt. IFK Norrköping har en relativt skadedrabbad trupp. Sedan tidigare är Andreas Blomqvist (korsband), Henrik Castegren (korsband), Marwan Basi (korsband), Marcus Falk Olander (fotskada) och Adin Bukva (fotskada) skadade och kommer inte delta i mötet. Däremot är skadade David Mitov Nilsson och Simon Skrabb påväg tillbaka och har påbörjat spel i Norrköpings U21-lag.



Trolig startelva: (4-4-2)

Michael Langer – Linus Wahlqvist, Andreas Johansson, Jón Guðni Fjóluson, Christopher Telo – Nicklas Bärkroth, Filip Dagerstål, Daniel Sjölund, Niclas Eliasson – Sebastian Andersson, Kalle Holmberg



Övrigt:

Tid och plats: Imorgon, söndag 17:30, Östgötaporten

Domare: Mohammed Al-Hakim

2017-06-03 12:00:00

