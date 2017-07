Inför: J-Södra - IFK Göteborg: Dags att börja klättra!

Omstarten innebär ett mittenmöte för Blåvitt, där tre poäng hade varit en mycket välbehövlig start på en på förhand oviss och lång höstsäsong.



J-Södra: Tolv spelade matcher, plats tolv i tabellen och fjorton inspelade poäng är siffrorna bakom vart laget står inför den allsvenska omstarten. Klart godkänt för ett lag som lär vara mätta och belåtna med att hålla sig ovanför kvalstrecket efter 30 spelade omgångar.



J-Södra har inte spelat någon träningsmatch under uppehållet. Således svårt att sia om hur laget står sig formmässigt, fakta är dock att laget inte har vunnit en allsvensk match sen den sjunde maj då AFC besegrades hemma på Stadsparksvallen med 1-0.



Enligt J-Södras Svenskafans-redaktion har spanjoren Sergio Cala lämnat klubben under uppehållet och Daryl Smylie missar morgondagens drabbning pga avstängning.







Spekulativ startelva (4-2-3-1):



Cajtoft



Karlsson-Calisir-Karlsson-Tamimi



Fendrich-Svensson



Thelin-Gojani-Kozica



Vilhjálmsson





IFK Göteborg: Blåvitt har spenderat delar av uppehållet på läger i Smögen och på en liten utflykt till Vilnius som slutade snopet med en 3-1-vinst för Zalgiris. Läget är glasklart: Elfteplats efter elva spelade matcher är inte godkänt.



Truppen är än så länge intakt, men spelare kommer att försvinna under sommaren och Mads Albaek är så gott som klar för ett nytt proffsäventyr. Assisterande tränare Magnus Edlund säger följande (väl?!) valda ord om dagens matchförberedande träning på Kamratgården:

– En lugn, avspänd och glädjefull träning som syftade till att samla all energi till morgondagens match.



På skadefronten är det intet nytt, Benjamin Zalo och Patrik Karlsson Lagemyr är fortfarande fast i sjukstugan. Ett övrigt avbräck är att Sebastian Eriksson är avstängd. Uttagen trupp: Erik Dahlin, Pontus Dahlberg, Emil Salomonsson, David Boo Wiklander, Thomas Rogne, Mattias Bjärsmyr, Mix, Mads Albaek, Sören Rieks, Martin Smedberg-Dalence, Abdul Razak, Lawson Sabah, Sebastian Ohlsson, August Erlingmark, Henrik Björdal, Tobias Hysén, Elias Omarsson, Mikael Boman.



Spekulativ startelva (4-4-2)



Dahlberg



Salomonsson-Bjärsmyr-Rogne-Boo Wiklander



Smedberg-Dalence-Diskerud-Albaek-Rieks



Hysén-Boman





Var? Stadsparksvallen, Jönköping.



När? 2/7, 15.00.



Domare: Mohammed Al-Hakim, Västerås

