Inför vinterns transferfönster: Försvaret

Vinterns transferfönster står på glänt och Alltid Blåvitt spekulerar inför det som komma skall.

John Alvbåge, kontrakt t.o.m 2018Pontus Dahlberg, kontrakt t.o.m 2020Erik Dahlin, kontrakt t.o.m 2017Det blir fajt mellan Alvbåge och Dahlberg om startplatsen 2017. Väljer Jörgen det säkra kortet eller vågar han låta Dahlberg ta de första stegen mot den fantastiska målvakt han spås att bli? IFK Göteborg tror uppenbarligen väldigt mycket på Pontus eftersom man skrev ett fyraårskontrakt, två år i förtid. Pontus hade säkerligen möjlighet att välja och vraka mellan olika klubbar, men ansåg att Blåvitt var bäst för honom. Det skall bli spännande att följa utvecklingen.Dahlin då? Han lyfter nog inte den högsta lönen i truppen, men jag har samtidigt svårt att se att Gren känner ett behov av tre kontrakterade målvakter. Utlåning eller försäljning bör ligga nära tillhands. Tom Amos (1998) bör kunna ta tredjeplatsen.Scott Jamieson, kontrakt t.o.m 2018Emil Salomonsson, kontrakt t.o.m 2018(Billy Nordström, kontrakt t.o.m 2016)Två "klara ettor" på ytterbackspositionerna. Emil behöver inga kommentarer. Scott tror jag inte har fått ut sin fulla potential i den blåvita tröjan. Man får inte glömma att han kom från en försäsong på andra sidan jorden. Det tar tid att ställa om. Kände han ens till begreppet ”konstgräs” innan han kom hit? Får han en skadefri och ordentlig försäsong i benen kanske vi får se mer av den Jamieson vi fick se hemma mot Qarabag.Trots att IFK Göteborg bekräftade att Billy Nordström lämnar, rapporterar göteborgsmedia om att det kanske visst blir en fortsättning. Kontraktet som Billy inte ville skriva på uppges vara på 2+1 år. Jag hoppas Billy stannar så vi slipper hämta in en "backup" externt. Då är det inte omöjligt att Billy konkurrerar ut Scott.Edvin Dahlqvist (99) och Filip Sirinic (99) i u-truppen är två lovande vänsterbackar, men behöver nog något år till innan de är redo.Högerbacken är svårare. Emil är ligans bästa högerback och har nästan sagt att han är redo att stanna i föreningen karriären ut. Vilken talang vill skriva på och sätta sig i den sitsen bakom honom? Det bästa vore om Martin Smedberg Dalence tog steget ner och vikarierade både på högermitten och högerbacken. Det hade varit bra för träningarna också.Mattias Bjärsmyr, kontrakt t.o.m 2017Thomas Rogne, kontrakt t.o.m 2017David Boo Wiklander, kontrakt t.o.m 2018Benjamin Zalo, kontrakt t.o.m 2018Patrick Dyrestam, kontakt t.o.m 2017Mats Gren har en ganska klurig situation framför sig. Både Bjärsmyr och Rogne är ordinarie i startelvan, men båda sitter på utgående kontrakt. Båda är också väldigt svåra att förlänga med. Bjärsmyr pga sin höga lön och Rogne pga artistskatten. Bjärsmyr verkar vara sugen på att lämna. För ett år sedan var han inte helt främmande för att flytta till Eskisehirspor som kom toksist i turkiska ligan, varpå supportrarna brände ner arenan. Jag tycker det känns mer troligt att Rogne spelar ut sitt kontrakt...... bredvid David Boo Wiklander. För jag tror absolut att David är bra nog för startelvan. Det hade varit en bra lösning för plånboken också. Frågan är om Mats och Jörgen tycker likadant.Zalo har haft det tungt sedan han kom till IFK. Skadorna har avlöst varandra och chansen till speltid 2017 är inte stor. Behöver han en nystart någon annanstans? Det samma gäller Patrick Dyrestam. Jag har svårt att se att han spelar i IFK under sitt sista kontrakterade år.Fyra mittbackar krävs. Skulle någon försvinna måste någon in. Blir det Zalo kan man satsa yngre för framtiden. Säljs Bjärsmyr blir det antagligen någon annan. Två namn som dyker upp i huvudet är Vegard Forren (Molde) och Even Hovland (Nürnberg).