Inför vinterns transferfönster: Mittfält och Anfall

Vinterns transferfönster står på glänt och Alltid Blåvitt spekulerar inför det som komma skall.



Mads Albaek, kontrakt t.o.m 2017Sebastian Eriksson, kontrakt t.o.m sommaren 2018Lawson Sabah, kontrakt t.o.m sommaren 2019Ännu en knepig sits för Mats Gren. Att IFK letar efter en central mittfältare är ingen hemlighet och av uppgifter från media att döma verkar det röra sig om en startspelare. Först gick man efter Marius Lundemo - som valde Rosenborg , och det senaste spåret är Abdul Razak från AFC. Vem det än blir som ansluter så kommer någon att hamna på bänken. Antagligen Sebastian Eriksson. Igen. Det ryktas lite lätt om att Sebban kan vara på väg bort. Eriksson är för dyr och bra för att sitta på bänken, men det är ingen hemlighet att han och Albaek inte klickat på plan.Vi får inte glömma bort Lawson. Han gjorde några fina insatser förra säsongen och någon katastrofal. Jag tror dock att Sabah har goda möjligheter att ta kliv i sin utveckling, men då får han inte ruttna på bänken som något fjärdealternativ.Underifrån finns August Erlingmark som nog är redo är gå in i a-laget redan 2017, men då ska det finnas plats i truppen.Sören Rieks, kontrakt t.o.m 2017Jakob Ankersen, kontrakt t.o.m 2017Patrik Karlsson Lagemyr, kontrakt t.o.m 2017Martin Smedberg Dalence, kontrakt t.o.m 2017Sebastian Ohlsson, kontrakt t.o.m 2019Just nu har vi ett litet överflöd av yttermittfältare. Detta lär dock inte bli något långvarigt problem. Jakob Ankersen har varit ganska tydlig med att han vill vidare, Sören Rieks likaså. Den förstnämnda vill IFK sälja, den andra vill man förlänga med. Att tappa både Jakob och Sören i vinter hade varit riktigt tungt, men risken finns att så blir fallet. Möjligtvis kan man kanske hålla kvar Sören fram till sommaren.Lyckligtvis har man en fantastisk ersättare i form av Patrik Karlsson Lagemyr. Dock behöver grabbens kontrakt förlängas illa kvickt. Jag hoppas och tror att detta ligger i pipelinen. Det skall också bli spännande att se Sebastian Ohlsson. Är han redo för elvan redan i år?Smedberg Dalence nobbade Ålesund i vintras. Blir han kvar även sitt sista kontraktsår eller vill han testa på att spela utomlands? Magkänslan säger väl att han stannar. Jag hoppas att det blir som högerback.Hur som helst är Mats Gren, enligt rapporter, sugen på att värva in en ny yttermittfältare. Jag har tidigare varit inne på Bashkim Kadrii i FCK som ett alternativ. Ett annat hade kunnat vara Rurik Gislason i Nürnberg. Kristoffer Peterson?Tobias Hysén, kontrakt t.o.m 2017Mikael Boman, kontrakt t.o.m 2017Elias Omarsson, kontrakt t.o.m sommaren 2020Prosper Kasim, kontrakt t.o.m 2019Några utropstecken och några frågetecken. Ett utropstecken är firma Omarsson/Boman. Jag tror de kan bli riktigt vassa tillsammans. Ett frågetecken är Tobias Hysén. Han fick för det mesta göra inhopp under sommaren och hösten efter att ha startat de tio första matcherna på säsongen. Trots det vann Tobbe den interna skytteligan att kommer nog vara ligans giftigaste supersub 2017. Det är få 35-åringar som kan spela 90 minuter en hel säsong.Mats Gren sa i ”Blåvittinifrån” att man kollar på att låna ut Prosper för att kunna ge honom speltid. Det vore nog bäst för alla parter.Då behövs det en anfallare till. Enligt uppgifter vill man ha in en superstriker. Det senaste namnet på tapeten är dock Pontus Engblom. Jag tror det hade varit en bra värvning. Både sportsligt och ekonomiskt. Han är målfarlig, bosman och har fortfarande en stor potential. Att ta in riskkapitalbolag för att betala för något man egentligen inte har råd med klingar inte bra i mina öron.