Landslagskollen: Ómarsson inhoppare mot Chile

Elias Már Ómarsson hoppade in i början av andra halvlek när Island förlorade mot Chile med 1-0 på söndagen.

Efter att i veckan besegrat Kina med 2-0 var det på söndagsmorgonen svensk tid dags för Island att spela final i China Cup. Chile hade besegrat Kroatien efter straffar och stod för motståndet på Guangxi Sports Center Stadium i Nanning. Trots att bara spelare från klubbar som har vinteruppehåll var tillåtna i trupperna kunde chilenarna stoltsera med flera meriterade namn i startelvan, där Hoffenheim-anfallaren Eduardo Vargas var det i särklass största på förhand.Ómarsson fick inleda på bänken och därifrån fick han se Chile ta ledningen efter knappt tjugo minuter. Målet föregicks av ett blixtsnabbt anfall på högerkanten där högerbacken Óscar Opazo hittade in till anfallaren Ángelo Sagal som nickade in 1-0 bakom Hammarby målvakten Ögmundur Kristinsson. Målet var Sagals första i landslaget. Chile förde matchen och ledningen stod sig fram till paus.Tio minuter in i andra halvlek fick Ómarsson hoppa in då mittfältaren Sigurdur Egill Lárusson gick ut. Bytet var offensivt och islänningarna jagade kvittering. Ómarsson bidrog med lite extra kvickhet och var delaktig i flera anfall, men Island lyckades aldrig skapa någon riktigt het målchans. Den kinesiska domaren Ma Ning blåste slutsignalen som förkunnade att Chile vunnit China Cup. Elias Már Ómarsson återvänder dock till Göteborg med flera nyttiga erfarenheter och två nya a-landskamper i bagaget.