Mads Albaek har hittills gjort 78 A matcher för Blåvitt och 12 mål under sina två år i klubben. Nu återstår bara två matcher innan han flyttar vidare.

Mads Albaek klar för Kaiserslautern

Det har ryktats om det en tid men nu är det klart att Blåvitts danske mittfältare Mads Albaek flyttar till tyska FC Kaiserslautern. Mads kommer dock spela ytterligare två matcher för Blåvitt - hemma mot Halmstad och borta mot Örebro - innan flyttlasset går.

Mads Albaek kom till Blåvitt under 2015 i en brinnande guldstrid från franska Reims och har sedan dess vuxit fram till en av de mest omtyckta spelarna i laget, både för sina insatser på planen som för de vid sidan av. Bland annat valde Mads att stå i Blåvittklacken när han var avstängd.



Under säsongen har en förlängning med just Mads varit ett omdiskuterat ämne på både forum och i media där Mads bland annat uttalat att han velat se en fortsatt satsning från Blåvitts sida ifall han ska vara kvar - samtidigt som det ekonomiska läget i Blåvitt gjort att det snarare kommer bli nedskärning än satsning.



Mads nya klubb - FC Kaiserslautern - är mest känd som klubben Blåvitt slog ut i semifinalen av UEFA Cupen 1982. De hade i sin kvartsfinal slagit ut Real Madrid innan det tog slut mot det blåvita lag som sedan skulle vinna hela turneringen.



Idag har klubben fallit lite från stjärnorna och huserar i den tyska andraligan där man satsar på att ta sig upp i Bundesliga igen.



Enligt GT innebär övergången att Blåvitt får ca 2 miljoner kronor, samtidigt som en av lagets tyngsta löneposter försvinner.



Alltid Blåvitt tackar Mads för sin tid i Blåvitt och önskar honom lycka till i framtiden. En duktig spelare som alltid ställt upp för supportrar och klubben.

På Twitter: pihlbaoge

