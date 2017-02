Matchrapport: IFK Göteborg - Arameisk-Syrianska IF 6-0 (3-0)

I den andra gruppspelsmatchen tog IFK Göteborg emot Arameisk-Syrianska från Botkyrka, på Bravida Arena. Man behövde vinna med 6-0 för att ha en bättre målskillnad gentemot Sirius när lagen möts i den sista gruppspels-matchen, och på så vis kunna vinna gruppen även vid ett oavgjort resultat.

Blåvitt rivstartar matchen med ett högt presspel, och gör 1-0 redan i den sjunde matchminuten. Boman får bollen i straffområdet av Sören Rieks, och dribblar förbi tre(!) försvare, för att sedan avsluta med fel fot i närmsta hörnet. Utan tvekan ett av Bomans snyggaste mål i karriären.Efter 1-0 faller Blåvitt tillbaka något, vilket leder till att gästerna börjar komma in i matchen. Bara tre minuter efter målet lyckas Arameisk-Syrianska spela sig fram till ett friläge, men Scott Jamieson lyckas jaga ikapp och vinner duellen.Blåvitt får en del problem med gästernas tremanna-mittfält, som är med sin numerära överlägsenhet kan spela sig runt Blåvitts dito. Framför allt är det Arameisks nummer 10 - Ledezema - som styr gästernas spel. Och han hittar vid flera tillfällen fram till de offensiva spelarna i bra lägen.Ett då chansfattigt Blåvitt lyckas dock få in ytterligare ett mål, och detta efter ett mönsteranfall. Mikael Boman får en passning i straffområdet, och klackar elegant till Martin Smedberg-Dalence. "MSD" slår ett inlägg som hittar en fristående Tobias Hyséns panna. Hyséns nick räddas av målvakten, men på returen kan Sören Rieks slå in bollen i öppet mål till 2-0. Det bör nämnas att Arameisk-Syrianska agerar passivt i försvarsspelet, men det är inget som förringar Blåvitts prestation.Nu tar Blåvitt över matchen helt och hållet, och gästerna får sällan låna bollen. I minut 35 har Blåvitt ett långt anfall, som ser ut att på nästan identiskt sätt som vid 2-0, rendera i 3-0. När bollen fastnat på Arameisk-försvarare ser anfallet ut att vara över, men då får Sören Rieks bollen utanför straffområdet, och får iväg ett lågt från cirka 25 meter. Avslutet letar sig in i målvaktens högra hörn. Ett mycket elegant avslut som ingen allsvensk målvakt hade tagit.Blåvitt går till halvtidsvila med ledning 3-0, alltså halva jobbet gjort sett till resultatet 6-0, som man behöver för att hamna på bättre målskillnad än Sirius.Nästan direkt efter avspark i andra halvlek kommer Smedberg-Dalence loss på högerkanten, och serverar ett hårt inlägg som målvakten styr ut rätt i gapet på Sören Rieks, som fullbordar sitt hat-trick med en skott i öppet mål.Gästerna får dock två gyllene lägen att reducera inom loppet av en minut. Först blir en anfallare fri med Erik Dahlin, och drar iväg ett avslut som Erik Dahlin snyggt parerar med sin högerhand. Bara en halvminut senare kommer man återigen fri med Dahlin. Den här gången missbedömer Dahlin sin utrusning, och befinner sig helt plötsligt utanför sitt straffområde. Han lyckas dock sno bollen med fötterna av den framåtlöpande anfallaren, och driver enkelt tillbaka bollen in i straffområdet.Arameisk-Syrianska gör sitt första byte i den 59:e matchminuten då man byter vänsterback från Ivo Öjhage till Alekh Singh. Blåvitts byten dröjer ett antal minuter ytterligare, men i minut 67 tar man ut Tobias Hysén och Sören Rieks till förmån för Elias Omarsson och Sebastian Ohlsson. Två minuter senare åker gästernas lagkapten Ilyas Merkes på en smäll, och blir liggandes fram tills att han bärs ut på bår. In kommer Tobias Gündüz.Blåvitt fortsätter att spela på, och i minut 74 klackpassar Mads Albaek fram Mikael Boman i djupled - som löper fritt på högerkanten. Boman slår en passning som tunnlar vänsterbacken, och når fram till Sebastian Ohlsson. Han får dock ett lite för lång första-touch och hinner inte avsluta förrän bollen rullar över kortsidelinjen.Bara några minuter senare är man återigen mycket nära när Scott Jamieson kommer runt till höger, och slår ett inlägg som träffar Mikael Bomans panna. Bomans nick räddas dock mycket skickligt av målvakten, som limmar bollen utan att lämna retur. Därefter gör gästerna sitt sista byte när man byter ut Fredrik Notice mot Liridon Makolli.5-0 kommer dock till slut, i den 82:a minuten. Kvicke Sebastian Ohlsson levererar Sebastian Eriksson i mitten, som skickligt fixar straff. Straffen slås som vanligt av Salomonsson, som först träffar målvakten - men slår in returen i öppet mål. Blåvitt lyfter i princip hela laget i hopp om att göra 6-0.84:e matchminuten fintar sig Elias Omarsson förbi på högerkanten, och kan driva ensam på högerkanten. Väl i straffområdet väljer han dock att slå en passning, som träffar försvarare och studsar ut till hörna.Efterföljande resulterar i flipperspel i boxen, och till slut hittar bollen fram till David Boo Wiklander - som inte gör något misstag när han slår in bollen från några meters håll.Blåvitt vinner alltså med 6-0, precis det resultatet man behövde för att inför den avgörande matchen mot Sirius ha gruppens bästa målskillnad. Resultatet innebär alltså att man endast behöver kryssa mot Sirius för att vinna gruppen, och på så vis ta sig till kvartsfinal.DahlinSalomonsson - Rogne - Boo Wiklander - JamiesonSmedberg - Albaek - Eriksson - RieksHysén - BomanOmarsson, Dahlberg, Razak, Sabah, Zalo, Olsson, ErlingmarkStartelva Arameisk-Syrianska IF (4-3-3:AssoBerhane - Awrohum - Merkes - ÖjhageVarli - Lira - LedezmaNotice - Cosic - KaplanGündüz, Savic, Singh, Borsali, Makolli, Kella, Keriakes