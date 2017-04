Tele2 Arena, 2017-09-20

Hammarby - IFK Göteborg



Matchrapport: IFK Göteborg - Hammarby IF 1-1 (0-1): Fortfarande obesegrade - men till vilken nytta?

På ett kyligt Gamla Ullevi fick hemmapubliken se IFK Göteborg spela 1-1 för tredje matchen i rad. En match med en skrämmande låg kvalitet där Blåvitt återigen räddar sitt skinn i slutminuterna.

Matchen inleds trevande, och det ser ut som en medveten strategi från Blåvitts sida att ligga lågt, och spela sig ur Hammarbys press. Men efter tio minuter är det Blåvitt som tar tag i matchen, och tar sig flera gånger runt till vänster.



I den matchminut 16 tar sig Henrik Björdal förbi till höger, och får in ett lågt inlägg som Mikael Boman slängnickar mot bortre stolpen, men strax utanför.



Blåvitt fortsätter att trycka på, och Hammarby-försvaret har stora problem med att stoppa Henrik Björdal – som är ett yrväder på sin kant.



Trycker kommer dock av sig, och Hammarby bjuds mer och mer in i matchen. Efter några halvchanser vinner Hammarby en frispark på offensiv planhalva, som gästernas Jiloan Hamad lyfter in i straffområdet. Bollen hamnar på Thomas Rogne, som tämligen ostörd nickar bollen rätt in i egen bur. Till råga på det åker Rogne på en skada i sekvensen efter. In kommer Martin Smedberg-Dalence, som tar plats som vänsterback medan David Boo-Wiklander går in som mittback.



Blåvitt får ett gyllene läge att kvittera när tre av de fyra tilläggsminuterna passerat, då Mix Diskerud kastar ett långt inkast som Mikael Boman skarvar mot Tobias Hysén vid bortre stolpen, men bollen hamnar återigen utanför.

0-1 står sig i halvtid, och det ser vid det här laget onekligen bekymmersamt ut i Blåvitt.



Blåvitt gör sitt andra byte inför den andra halvleken, då man byter ut David Boo-Wiklander mot August Erlingmark – som gör allsvensk debut.

Inledningen av den andra halvleken ser ut ungefär på samma sätt som hela den första halvleken. Blåvitt har otroligt svårt att vinna på mittfältet, och än svårare att skapa något offensivt. Stundtals känns det som att vänsterkanten är obefintlig, då Sören Rieks ofta faller in i planen. I den 69:e matchminuten gör Blåvitt sitt sista byte, då Sebiastian Eriksson ersätter Abdoul Razak. Den sistnämnde har då varit en av Blåvitts bästa spelare.

Matchen ser i mångt och mycket ut som en match mellan två bottenlag. Det är sällan passningar sitter, och när man väl sätter sina passningar så tappar man bollen i duellen därefter – vilket gäller för bägge lagen.



Blåvitt trycker dock för ett kvitteringsmål, och man får till två vassa avslut från inbytte Sebastian Eriksson och Mikael Boman - men Kristinsson är alert och gör svettiga räddningar.

Den sistnämnde förlöser dock ett annars kyligt Gamla Ullevi, när han på Tobias Hysén elegant slår in 1-1 på ett akrobatiskt sätt. Direkt efter målet tar Emil Salomonsson ett maxlöp med bollen mot mittlinjen för att sparka igång match igen - den här gången i jakt på ett ledningsmål.



Matchen slutar dock 1-1, och precis som mot Östersund är det i slutminuterna som Blåvitt räddar poäng.





Startelva IFK Göteborg:

Pontus Dahlberg – Emil Salomonson, Mattias Bjärsmyr, Thomas Rogne, David Boo Wiklander – Henrik Björdal, Abdul Razak, Mix, Sören Rieks, – Mikael Boman, Tobias Hysén.



Startelva Hammarby IF:

Kristinsson - Saevarsson - Magyar - Aidoo - Solheim - Smarason - Paulsen - Junior - Jajic - Hamad - Dibba





0 KOMMENTARER 1149 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1149 VISNINGAR GABRIEL ANDERSSON

På Twitter: @sg_andersson

2017-04-26 20:56:52 På Twitter: @sg_andersson2017-04-26 20:56:52

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-04-26 20:56:52

IFK Göteborg

2017-04-26 00:10:00

IFK Göteborg

2017-04-25 15:46:00

IFK Göteborg

2017-04-24 21:08:00

IFK Göteborg

2017-04-24 15:30:00

IFK Göteborg

2017-04-24 07:00:00

IFK Göteborg

2017-04-23 22:45:31

IFK Göteborg

2017-04-23 20:38:00

IFK Göteborg

2017-04-23 19:30:00

IFK Göteborg

2017-04-23 00:57:47

ANNONS:

På ett kyligt Gamla Ullevi fick hemmapubliken se IFK Göteborg spela 1-1 för tredje matchen i rad. En match med en skrämmande låg kvalitet där Blåvitt återigen räddar sitt skinn i slutminuterna.Redaktionen ger er sina tankar inför matchen mot Hammarby på Gamla Ullevi.Det är dags för säsongens första möte mot ett lag från den kungliga huvudstaden och även hög tid för årets första hemmavinst för Blåvitt.Alltid Blåvitts Rasmus Forsström gästade BBpodd i början av veckan och pratade om matchen mot Östersund och det som komma skall mot Hammarby.Efter matchen mot Östersund på bortaplan väntar nu ett möte mot Hammarby IF på Gamla Ullevi. Alltid Blåvitt har tagit sig ett snack med Pernilla Olsson som är Bajen-supporter och redaktör för Söderstadion, för att ta tempen inför mötet.I den gångna veckan har mycket av snacket kring Blåvitt inte handlat så mycket om fotboll som om saker runt fotbollen. Veckan avslutades dock med fotboll och en oavgjord match uppe i Östersund, och efter fyra omgångar är Blåvitt ett av möjligtvis två lag som är fortsatt obesegrade.Redaktionen tycker till efter söndagens oavgjorda bortamatch mot Östersund.En löpvillig norrman var Blåvitts bäste spelare i en för övrigt uddlös insats mot cupmästarna från Östersund.Efter en svag 1-1 insats hemma mot AFC United Café Opera Djursholm Eskilstuna åker Blåvitt upp till Östersund för att försöka ta revansch dels för poängtappet mot AFC, dels för förra årets 0-2 förlust i Östersund.Redaktionen ger er sina tankar inför den svåra bortamatchen på Östersunds laserplast.