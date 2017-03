Matchrapport: IFK Göteborg - IFK Norrköping 1-2 (0-0): "Ineffektiviteten skickar Blåvitt ur cupen"

Ett ineffektivt IFK Göteborg är ute ur Svenska Cupen efter att IFK Norrköping vinner med 1-2 genom två mål av Kalle Holmberg.

Pontus Dahlberg - Martin Smedberg-Dalence, Mattias Bjärsmyr, Thomas Rogne, Emil Salomonsson - Elias Omarsson, Sebastian Eriksson, Abdul Razak, Sören Rieks - Mads Albaek - Mikael BomanMichael Langer - Linus Wahlqvist, Andreas Johansson, Jón Gudni Fjóluson, Christopher Telo - Nicklas Bärkroth, Filip Dagerstål, Daniel Sjölund, Niclas Eliasson - Kalle Holmberg, Sebastian AnderssonMatchen inleds statiskt, och båda lagen spelar ganska avvaktande. Blåvitt skall dock komma till matchens första farlighet, när Razak och Eriksson tillsammans vinner boll på mitten och lyckas leverera bollen till Sören Rieks. Sören tråcklar sig ut en svår situation och lyckas få ut bollen till Omarsson, som med ett långt inlägg hittar Mads Albaek vid bortre stolpen. Albaek slår ett lågt skott-inlägg som tar på en fallande Blåvitt-spelare. Publik och spelare yrkar på straff, men domare Al-Hakim visar resolut på att spelet skall fortsätta.Norrköping har mest boll, men lyckas egentligen aldrig göra något med den. Samtidigt satsar Blåvitt på ett omställningsspel, som dock inte lyckas något vidare då passningar ofta fastnar på Norrköpings mittfältare. Blåvitt tar dock tag i matchen allt mer - mycket tack vare numerär överlägsenhet på mittfältet.Hemmalaget är oerhört nära 1-0 när klockan står på 16 minuter, när Abdul Razak fångar upp en rensnings-nick efter blå-vit hörna, och får till ett volleyskott som så när letar sig in vid högerstolpen - men skottet hamnar ett par decimeter utanför.Nu trycker Blåvitt på, och spelar stundtals ut Norrköping. Man kommer ofta till farliga chanser, men har inte marginalerna på sin sida.I halvtid står det alltjämnt 0-0, men IFK Göteborg är det klart bättre laget. Det nyformerade tremanna-mittfältet vinner nästan samtliga dueller, och de få gånger Norrköping tar sig upp i anfall hinner det inte bli farligt förrän Blåvitt lyckas vinna tillbaka bollen.Andra halvlek inleds på ungefär samma sätt som första halvlek slutade, men trots blå-vit kontroll så är det Norrköping som gör 1-0 när man tar sig runt på högerkanten och in i boxen. Man får till ett ganska tafatt avslut, men Dahlberg tappar bollen rätt ut till Kalle Holmberg som är framme och hugger. Holmberg gör inga misstag, och slår in bollen i öppet mål - och målkontot är öppnat på Ullevi.Efter målet har Blåvitt svårt att etablera ett spel, och man slår bort flertalet passningar. Det ser allmänt stressat ut i Blåvitts spel, och Jörgen Lennartsson väljer därför att sätta in Henrik Björdal som får göra sin debut i den 66:e matchminuten.Kalle Holmberg håler sig dock framme igen bara minuten därefter, och slår in ett inlägg på volley till 2-0. Man kommer återigen igenom på högerkanten, där Smedberg-Dalence misslyckas ganska rejält i försvarsspelet.Hemmalaget gör sitt andra byte i den 72:a matchminuten, när man tar ut Elias Omarsson till förmån för Tobias Hysén.Blåvitt jagar en reducering, och bara ett par minuter efter att Emil Salomonsson flyttats tillbaka till sin högerkant är det Emil Salomonsson som slår ett inlägg från höger, och hittar Mikael Boman i boxen. Boman gör inget misstag, och nickar in reduceringen till 1-2. Kort därefter byter man in nästa debutant, när Mix Diskerud ersätter Sebastian Eriksson.Nu trycker Blåvitt upp allt man har och man är oerhört nära att kvittera vid flertalet tillfällen, bland annat får man en trippelchans som räddas så när hittar in - men räddas på mållinjen två gånger om. Man är oerhört nära, men lyckas aldrig få in bollen.Man åker ur Svenska Cupen trots att man är det bättre laget - men sätter man sina chanser så vinner man inte sina matcher.Två tavlor och skott på fel sida stolpen skickar IFK Göteborg ut ur cupen.