Östgötaporten, 2017-06-04 17:30

IFK Norrköping - IFK Göteborg

2-0



Det var stundtals irriterat i dagens match.

Matchrapport IFK Norrköping–IFK Göteborg 2–0: Tungt avslut på vårsäsongen

Det blir till att rycka upp sig för IFK Göteborg under den månads uppehåll av Allsvenskan som nu inleds. Detta efter förlust med 2–0 borta mot IFK Norrköping.





Inledningen av matchen var jämn och ganska händelsefattig. Inget av lagen lyckades skapa några riktigt heta chanser, och matchen präglades istället av irritation bland spelarna. Med halvtimmen spelad kom IFK Göteborg bästa målchans när Tobias Hysén sköt i stolpen efter ett fint inlägg av



När andrahalvlek drog igång var det fortsatt fördel hemmalaget. Efter bara tre minuter kom



IFK? Norrköping–IFK Göteborg 2–0 (1–0)

36’ David Moberg Karlsson 1–0

68’ Niclas Eliasson 2–0



IFK Göteborg (4-4-2): Dahlberg; Salomonsson, Bjärsmyr, Boo Wiklander, Eriksson; Smedberg-Dalence (ut 76’), Albaek, Mix (ut 73’), Rieks (ut 45’); Hysén, Boman

Inhoppare: Elias Mar Omarsson (in 45’),

Tränare: Jörgen Lennartsson



IFK Norrköping (4-4-2): Langer; Wahlqvist, Johansson, Fjoluson, Dagerstål; Bärkroth, Thorarinsson, Sjölund, Eliasson; Moberg Karlsson, Holmberg

Tränare: Jens Gustafsson Efter den svaga insatsen mot Elfsborg senast var det nu dags för sista matchen inför sommaruppehållet. Det var serietvåan IFK Norrköping som stod för motståndet när Blåvitt besökte Östgötaporten, en match som hemmalaget vann med komfortabla 2–0. Blåvitt kom till matchen med några förändringar i truppen sedan senast. Saknades gjorde avstängde Thomas Rogne och Sebastian Ohlsson som lämnat återbud på grund av sjukdom. Mikael Boman var tillbaka efter förra veckans sjukdom.Inledningen av matchen var jämn och ganska händelsefattig. Inget av lagen lyckades skapa några riktigt heta chanser, och matchen präglades istället av irritation bland spelarna. Med halvtimmen spelad kom IFK Göteborg bästa målchans när Tobias Hysén sköt i stolpen efter ett fint inlägg av Sebastian Eriksson . Minuten senare fick Blåvitt även en frispark precis utanför straffområdet, som dock inte resulterade i någonting. Istället var det IFK Norrköping som tog ledningen i 36:e minuten efter att Pontus Dahlberg tappat bollen i straffområdet, och förre IFK Göteborg-spelaren David Moberg Karlsson rundat honom och skjutit i mål. Efter detta mattades matchen av något, och Blåvitt gick till pausvila med ett måls underläge.När andrahalvlek drog igång var det fortsatt fördel hemmalaget. Efter bara tre minuter kom Kalle Holmberg till ett friläge, som Dahlberg stod för en fin räddning på. Men med dryga timmen spelad var det ytterst nära en kvittering när inbytte Elias Mar Omarsson fick bollen förbi Norrköpingsmålvakten, men Fjoluson räddade på mållinjen. Minuter senare utökade dock Norrköping till 2–0 efter att Niclas Eliasson själv tagit med sig bollen in i straffområdet och skjutit hårt bakom Dahlberg. Blåvitt tvingades därefter trycka på för en reducering, men var aldrig riktigt nära. Hysén tvingades dessutom kliva av i slutminuterna, vilket gjorde att Norrköping kunde försvara med en man mer. Matchen slutade 2–0, ett tungt avslut för IFK Göteborg som har mycket att slipa på under sommaruppehållet.36’ David Moberg Karlsson 1–068’ Niclas Eliasson 2–0Dahlberg; Salomonsson, Bjärsmyr, Boo Wiklander, Eriksson; Smedberg-Dalence (ut 76’), Albaek, Mix (ut 73’), Rieks (ut 45’); Hysén, BomanElias Mar Omarsson (in 45’), August Erlingmark (in 73’), Henrik Björdal (in 76’)Jörgen LennartssonLanger; Wahlqvist, Johansson, Fjoluson, Dagerstål; Bärkroth, Thorarinsson, Sjölund, Eliasson; Moberg Karlsson, HolmbergJens Gustafsson

2017-06-04 19:27:46

