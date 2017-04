Mix Diskerud fick göra Blåvitts ledningsmål iförd de nya tredjetröjorna.

Matchrapport: IK Sirius - IFK Göteborg ”Supersub Army strikes again”

Det är dags för årets första bortamatch när Blåvitt åker till Uppsala för att ta sig an nykomlingen Sirius som inledde Allsvenskan med att slå Djurgården i Stockholm. Blåvitt debuterar ett av sina nya bortaställ. Idag är det det röda med blå axlar som gör debut inför en fullsatt bortaläktare.



Avsparken tas på en lite gulfläckig gräsmatta och Blåvitt inleder med en halvchans direkt när Sören Rieks vinner boll på offensiv planhalva, men kvaliteten på passningsspelet gör att att läget rinner ut i intet. Båda lagen har lite svårt med den toviga planen och den höga blåvita pressen tycks störa Sirius uppspel.



I den åttonde matchminuten får Sirius matchens första hörna men den tas lätt om hand om av det Blåvita försvaret och i spelvändningen slår Sebastian Eriksson en väldigt fin boll mot Tobias Hysén som ser ut att bli friställd men Tobbe slår bollen lite för långt ifrån sig och målvakten kan plocka bollen.



De första 10 minuterna präglas av många missade pass och slumpstudsar och när Emil Salomonsson får försöka lägga tillbaka en grästuva stor som en badboll är det inte utan att en känner att Sirius/Uppsala nog kunde lagt lite mer resurser på att sköta planen under vintern.



Efter 15 minuter har Blåvitt tagit över spelet mer och mer och skapar en hård press mot Siriusmålet och får sånär utdelning Björdal får en bra pass in i straffområdet, men Siriusmålvakten är långt ute och täcker direktskottet.



I den 19:e minuten rullar Blåvitt upp Siriusförsvaret än en gång, och Tobias Hysén får avsluta från nära håll men än en gång är Siriusmålvakten ba med och täcker bra.



Att det är Sirius första match på naturgräs för året syns tydligt och de har uppenbara problem med passningsspelet på den ojämna planen. Blåvitt är resolutare och även om det Blåvita spelet också hämmas av felstudsar tycks de hantera planen bättre.



Sirius försöker vända snabbt, men har svårt att ta sig in i straffområdet. I den 25:e minuten får Blåvitt ännu ett halvläge där Hysén är nära på att friställas men Siriusförsvaret lyckas efter lite misskomunikation rensa. Sebastian Erikssons djupledsbollar på Hysén tycks vara ett av Blåvitts farligare vapen för dagen. Flera gånger skapas halvlägen men de blir inte riktigt farliga. Än.



I den 28:e Sticker Sirius upp och skapar ett läge där Bjärs blir upprullad vid den förlängda mållinjen, men Blåvittförsvaret är först på det efterföljande inspelet.



I den 30:e minuten kommer ytterligare ett bra läge för Blåvitt där Mads Albaek slår ett perfekt inlägg till Björdal som som helt fri får nicka mot mål, men lyckas inte bättre än att han sätter den rakt i bröstet på Siriusmålvakten.



I den 33:e minuten kan Blåvitt vända spelet efter en Siriushörna och Tobias Hysén och Sören Rieks kommer två mot en med en Siriusförsvarare, men Tobbes inspel mot Sören når inte fram.



Mindre än en minut senare är det dags för nästa Blåvitt chans där Tobias Hysén nickar bakåt till Sören Rieks som provar på ett väldigt oortodoxt avslut som går tätt över. Hade den gått i mål hade det varit ett av de snyggaste i Allsvenskan i år.



Efter det får Sirius upp sitt lag lite, försöker sätta press högre på Blåvitt och tillåts hålla boll mer än de gjort på ett tag. Blåvitt blir lite stillastående och det händer inte så mycket i matchen.



I den 41:a minuten får Sirius ett läge när de kommer runt på Blåvitts vänsterkant och spelar in bollen i straffområdet. Skottet täcks och Dahlberg kan slanga sig på bollen och fånga den.



I den 45:e minuten snurrar Sören Rieks upp Siriusförsvaret och kommer fri med målvakten. Sören tar i för kung och fosterland i avslutet som går många meter över trots att han skjuter från nära håll.



Det är det sista som händer i första halvleken där Blåvitt varit det bättre laget och skapat de flesta chanserna.



Blåvitt inleder andra halvlek med att slarva en del och sätts under press. Blåvitt fortsätter slarva och Sirius till sist iväg sitt första skott på mål för matchen, ett svagt skott som Dahlberg enkelt kan plocka upp.



Blåvitt kommer tillbaka och får mer tid med boll. Då sticker Sirius upp och kommer till ett till läge, ett bättre skott som dock går utanför Dahlbergs stolpe.



Spelet i inledningen av andra halvlek är till en början ännu sämre än i första och till och från ser det ut som om lagen mest vill att bollen ska studsa fel på ”rätt” planhalva. Det är inte mycket till spel från något av lagen.



I den 54:e vinner Blåvitt boll högt och Tobias Hysén kommer fram på kanten. Inspeelet går snett in och bak till Mix Diskerud men en studs precis innan skottet gör att det går högt över.



I den 59:e minuten får Sirius sitt bästa läge i matchen där de kommer förbi på högerkanten och spelar snett in och bakåt men skottet går i ribban. Direkt efter det får Blåvitt ett gyllene läge där Hysén kommer fri med målvakten som dock är väl med och kan täcka skottet.



På den efterföljande hörnan får Blåvitt ett guldläge där Bjärs först avslutar på täckande Siriusspelare, men ser ut att slå returen i mål, men då kommer ännu en Siriusspelare och nickar undan avslutet.



Matchen tar ordentligt med liv och Sirius får en farlig frispark utanför Blåvitts straffområde. Skottet går rakt i famnen på Dahlberg som kan vända spelet där Sören slår ett inlägg till Hysén som lägger ner till Mix Diskerud som behärskat lägger bollen mellan benen på en Siriusförsvarare och i mål vid bortre stolpen.



1-0 Blåvitt och det är välförtjänt!



Efter det får Blåvitt rejält med vind i seglet och i spelsekvensen senare har Albaek ett bra skott på mål som räddas av målvakten och strax därefter får Björdal ett fint läge som han tyvärr överarbetar när skottet väl kommer går det på täckande Siriusspelare.



Spelet böljar åt båda håll där Sirius satsar framåt och Blåvitt får stora ytor att kontra på.



I den 67:e minuten får Sirius ännu en frispark i bra läge efter att en Siriusspelare sprungit in i Bjärs.



I den 72:a minuten sätter de flesta Blåvita hjärtat i halsgropen när Pontus Dahlberg blir liggande efter att ha fått en smäll när han är ute och plockar ett inspel, men det vara bara tillfällig smärta.



I den 75:e minuten gör Blåvitt ett dubbelbyte där Boman ersätter Hysén och Omarsson ersätter Björdal.



Matchen går i stå där ett tag men tar rejält med liv efter att Seb drar ner en Siriusspelare. Siriusspelaren blir skitsur och slår Seb, och tumult utbryter, där flera Siriusspelare ger sig på Seb. Sören Rieks kommer in för att försvara sin kamrat med får även han en del hårda knuffar och det tar lång tid för domarna att reda ut situationen. Det hela slutar med att Sören, Seb och en Siriusspelare får gula kort. Spelaren som slog Seb förblev ostraffad och frågan är om inte en retroaktiv avstängning är att vänta.



Kort efter byts Seb ut mot Smedberg Dalence.



I den 84:e matchminuten vinner Blåvitt bollen och Omarsson kommer med Boman mot Siriusmålet. Det ser ut som om Omarsson tänker avsluta själv, men istället slår han en pass mellan benen på försvarare som går fram till Boman som slänger fram foten och styr in 2-0 målet.



Sirius fortsätter pressa på för en kvittering men det luften tycks ha gått ut ur laget och 3-0 känns troligare än en reducering.



Blåvitt har några lägen att utöka sin ledning men dålig skärpa gör att det slutar 2-0 till Blåvitt som tar årets första trepoängare.







Blåvitts startelva



Pontus Dahlberg - Emil Salomonsson, Mattias Bjärsmyr, Thomas Rogne, Scott Jamieson - Mix, Mads Albaek - Henrik Björdal, Sören Rieks, Sebastian Eriksson - Tobias Hysén.



Sirius startelva



Wicks - Larsson, Jarl, Pehrsson, Arvidsson - Gustafsson, Sarfo, Bush Thor - Skoglund, Ogbu, Sirelius.

