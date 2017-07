En leende Tobias Hysén gör först assist och sedan mål när Blåvitt vinner i Jönköping

Matchrapport - Jönköping Södra - IFK Göteborg 0-2 "Seger i omstarten"

Sommaruppehållet är över och Allsvenskan är tillbaka. För Blåvitt startar serien om med ett möte med Jönköping Södra i Jönköping. Blåvitt - som gjort en väldigt svag vårsäsong - är ute efter att skapa något att bygga på inför resten av säsongen. I startelvan gör August Erlingmark sin första Allsvenska match från start.



Det är Blåvitt som tar avsparken. Redan efter tre minuter får Blåvitt matchens första läge när Tobias Hysén kommer på vänsterkanten och avfyrar ett skott från straffområdets gräns. Ett skott som Jönköpings målvakt räddar bra.



Blåvitt bibehåller en hög press och är nära på att vaska fram fler chanser men kommer aldrig till skott. Istället får Jönköping ett läge att vända spelet. Inte heller Jönköping lyckas skapa någon riktig chans och bollen går tillbaka till Blåvit ägo. Första åtta minuterna är det Blåvitt som håller bollen i en relativt tuff match där många spelare går in hårt i duellerna.



Jönköping får en en gång ett läge att ställa om spelet i den nionde minuten, och de gör det bra. En annan som gör det bra är Mattias Bjärsmyr som lyckas jobba hem och täcker skottet.



Trenden med att Blåvitt håller boll fortsätter. Den blåvita pressen när Jönköping har boll är hög och intensiv vilket gör att Blåvitt ofta vinner tillbaka bollen, men samtidigt att laget blottar sig bakåt när Jönköping lyckas spela förbi pressen.



I den 17:e minuten dras Mikael Boman ner en bit utanför straffområdet och Blåvitt får frispark. Emil Salomonsson slår frisparken med kraft - i muren.



I den 20:E minuten får Blåvitt en hörna, som Mads Albaek slår rakt i händerna på Jönköpings målvakt. I spelvändningen där efter missar det blåvita försvaret markeringen på två hemmaspelare som kommer till ett farligt avslut, som Pontus Dahlberg i det blåvita målet räddar bra.



Efter 25 minuter är det Blåvitt som haft mest boll men har precis som tidigare under säsongen haft svårt att omvandla bollinnehav till målchanser - istället är det Jönköping som skapat matchens hetaste målchans.



Men i den 27:e minuten slår Mattias Bjärsmyr en bra boll till Tobias Hysén som på ett tillslag skarvar till Mix Diskerud som drar till och via ett ben och målvaktens fingerspetsar lägger bollen i mål.



0-1 och Blåvitt i ledning!



Efter ledningsmålet dör den Blåvita pressen en aning och Jönköping ges mer tid att hålla boll ostressade. Lagen byter boll med varandra en del och under de följande tio minuterna skapas lite av intresse.



Inte de kvarvarande tio minuterna heller, Blåvitt kontrollerar matchen, och inget av laget skapar några speciella farligheter de sista tjugo minuterna av första halvlek.



0-1 i paus.



I den andra halvlek skapar Blåvitt halvlekens första farlighet, men skottet täcks ut till hörna. På hörnan når Mikael Boman högst och lägger bollen tätt utanför stolpen.



Blåvitt fortsätter trycka på och har en del boll i straffområdet, och är nära flera gånger. Sören Rieks kommer flera gånger i straffområdet och om han stått lite ostadigare på benen hade han nog kunnat få med sig en straff vid en av situationerna.



Blåvitt fortsätter vara det spelförande laget men spelar kontrollerat och rullar boll utan att blotta sig bakåt.



Något som blir tydligt i matchen är att anfallsspelet blir mer varierat på högerkanten med Mix där istället för Henrik Björdal. Med Mix som söker sig in i plan får Blåvitt två anfallsvägar - antingen via Mix som går in eller via Emil Salomonsson som söker sig ut på kanten.



I den 55:e minuten får Jönköping en hörna där Blåvitt missar i markeringarna. En hemmaspelare får stå fri och nickar bollen i ribbans överkant.



Jönköping får vind i seglen efter ribbträffen och bara minuten efter missar Blåvitt i offsidefällan och Jönköping får ett jätteläge. Efter några tveksamma ingripanden från den Blåvita backlinjen och en överspelad Dahlberg kan avslutet blockeras. Jönköping biter sig fast, och får av ett skott på mål som Dahlberg har lite problem med, men till sist får han händerna på bollen. Det blir lite gruff efter en spark mot Dahlbergs händer och David Boo Wiklander får sin tröja sönderdragen, utan åtgärd. Istället får Blåvitt lite andrum i momentet senare när Emil Salomonsson blir nedsparkad utanför Jönköpings straffområde och det blir frispark i farligt läge.



En frispark som Mads Albaek skjuter lågt och utanför närmsta stolpen.



Matchen lugnar ner sig igen och det händer inte mycket noterbart förrän i den 70:e minuten när matchens hittills enda målskytt - Mix Diskerud - går av plan. In kommer Henrik Björdal.



I den 73:e minuten står Rogne för en stor miss när han som siste man slarvar bort bollen och ger Jönköping ett riktigt farligt läge. Lyckligtvis för Blåvitt slarvar Jönköping och får aldrig iväg något skott. Men de biter sig kvar, och det känns som om en kvittering är nära.



I ett pressat läge slår nyligen inbytte Henrik Björdal en lång boll som når fram till Tobias Hysén. Hysén är uppvaktad av en hemmaspelare som försöker trycka undan Hysén. Det slutar dock inte bättre än att han själv tappar balansen och Hysén får ett friläge. Ensam med målvakten gör Hysén inga misstag och placerar säkert in 0-2.



Efter målet går August Erlingmark ut och Martin Smedberg Dalence kommer in.



Med tillskottet av energi som kommer av ett mål lyckas Blåvitt skapa ytterligare lägen och Tobias Hysén har ännu ett skott på mål som dock räddas.



I den 83:e minuten gör Blåvitt sitt sista byte och nyss nämnde Tobias Hysén lämnar planen och in kommer Elias Omarsson.



Jönköping försöker sticka upp då och då i slutet av matchen, men Blåvitt kan lätt desarmera alla försök i jakten på reducering.



Känslan är att en utökad ledning ligger närmare till hands än en reducering. I den sista övertidsminuten får Jönköping en frispark en bit utanför Blåvitts straffområde. Det är en bra frispark som Dahlberg kan styra ut till hörna. Efter 94 minuter blåser domaren av matchen och Blåvitt tar med sig tre poäng från Jönköping.

0 KOMMENTARER 1161 VISNINGAR

På Twitter: pihlbaoge

2017-07-02 16:55:04

Tobias Hysén var matchens klarast lysande stjärna när IFK Göteborg besegrade J-Södra i den allsvenska omstarten.