Tobias Hysén fick komma in tidigt i matchen mot Östersund efter att Elias Omarsson skadat sig i 35:e minuten.

Matchrapport Östersunds FK - IFK Göteborg 1-1 - Sen kvittering räddade Blåvitt borta mot Östersund

Efter en svag 1-1 insats hemma mot AFC United Café Opera Djursholm Eskilstuna åker Blåvitt upp till Östersund för att försöka ta revansch dels för poängtappet mot AFC, dels för förra årets 0-2 förlust i Östersund.



Spridda snöflingor faller över Jämtkraft Arena när Östersund tar avsparken. Redan efter 50 sekunder vinner Björdal boll på offensiv planhalva och tvingar fram Blåvitts första hörna för matchen. Hörnan leder dock inte fram till något.



I den tredje minuten är det istället Östersund som skapar första chansen i matchen där Björdal missar i markeringen och Östersund kan komma förbi på Blåvitts högerkant. Inspelet leder till skott från nära håll som Pontus Dahlberg reflexräddar ut till en resultatlös hörna.



Under de första fem minuterna är det två lag som känner lite på varandra. Lagen turas om att hålla bollen lite. Östersund sjunker ganska lågt när Blåvitt har bollen och pressar inte så högt, men är desto explosivare när de vänder spelet. Efter nio minuter får Blåvitt sin andra hörna för matchen, men även den är resultatlös.



Nu är det Blåvitts tur att sjunka lite lägre och Östersund tillåts hålla mer boll på Blåvitts planhalva, men inte utan att Blåvitt försöker vända snabbt på Omarsson som gör sin första match från start för året.



Inte mycket händer fram till den 18:e matchminuten då den gamle blåvite Tom Pettersson skjuter från långt håll, ett skott som Pontus Dahlberg inte har några problem med att håll. I spelvändningen därefter får Blåvitt sitt första vassa läge i matchen då Sören Rieks skjuter på täckande spelare, men Sebastian Eriksson är med på returen och nickar den decimetern över ribban.



Det kalla vädret i Östersund tycks kyla ner fler än bara publiken och de första 20 minuterna av matchen håller ett rätt lågt tempo och det är bara vissa sekvenser där spelet tänder till.



I den 25:e matchminuten slarvar det Blåvita försvaret och Östersund kan skapa ett till läge, men det svaga avslutet plockades enkelt av Pontus Dahlberg.



Efter 35 minuter knuffar Tom Pettersson Elias Omarsson som tappar balansen och kommer in fel i en duell. Östersunds andra mittbacka hoppar upp för att nicka när Omarsson efter knuffen i ryggen faller framåt och först får ett knä i ansiktet och sedan även en armbåge när Östersundsspelaren faller ner över honom. Båren kommer in men Elias kan till sist gå av plan själv, rejält groggy. Det blir byte och Tobias Hysén ska in på plan. Men innan Tobbe kommer in skapar Blåvitt en av sina bästa chanser för matchen där Björdal drar förbi två spelare, blir dragen i tröjan och nog borde fått en straff, men Björdal står och spelar till Rieks, men målvakten gör sig stor och lyckas rädda.



Blåvitt tar över matchen mer och mer och i momentet senare får Blåvitt en frispark som dock går i muren.



I spelsekvensen senare är de flesta säkra på att Blåvitt gjort 0-1 efter att Björdal spelat ut till Emil Salomonsson vars inlägg når Tobias Hysén perfekt och Tobias ser ut att rulla bollen i det öppna målet. Men Östersundsmålvakten får en fot på bollen och lyckas mirakulöst hålla bollen borta från nätmaskorna.



Tobias Hysén viftar argt mot linjedomaren och menar på att bollen var över linjen. Reprisbilderna ger inget definitivt svar, men det tycks som om domaren tog rätt beslut.



Blåvitt tar över kraftigt efter det här och skapar flera bra lägen, men när domaren blåser av första halvlek står det 0-0.

Andra halvlek inleds med att Abdul Razak får lite söndagsfeeling och drar förbi flera Östersundsspelare och sätter upp ett Blåvitt anfall. Razak kommer in bättre och bättre i matchen och i inledningen av andra halvlek vinner han mycket boll och fördelar spelet snyggt.



Inledningen av andra halvlek håller ett betydligt högre tempo än spelet i första halvlek.



I den 55:e minuten störtdyker en Östersundsanfallare och får årets billigaste frispark precis utanför straffområdet. Frisparken är bra slagen och går över muren och landar precis innanför stolpen. Men Pontus Dahlberg vill inte vara sämre än sin kollega i Östersundsmålet och gör en väldigt fin räddning.



I den 62:a minuten får Östersund en hörna och Blåvitt tokmissar i markeringen utanför straffområdet, och Östersund kan - trots att de varit rätt utspelade hittills under halvleken - göra 1-0.



Efter målet syns den gamla klassiska Blåvita paralyseringen där Blåvitt tappar allt så fort det går emot, och bara minuten efter målet får Östersund en frispark nere vid hörnflaggan, men Pontus Dahlberg kan hålla frisparken.



I den 64:e minuten får Blåvitt en hörna, där snygga väggpass leder till en till hörna som dock slås så dåligt att den går över den förlängda mållinjen innan den når straffområdet. I den 67: minuten går Sebastian Eriksson ut och in kommer Mikael Boman.



I den 71:a minuten slår Razak en bra öppnande passning till Björdal som får med sig en hörna. På hörnan blir det rörigt i straffområdet där Blåvitt har flera skott som täcks av Östersundsspelare innan Östersund till sist for med sig en rätt billig frispark efter att Björdal och en Östersundsspelare sparkat på varandra i kamp om boll. Repreiserna visar tydligt att det är Björdal som är först på bollen och Östersundsspelare som sparka på honom.



I den 74:e matchminuten får Blåvitt en frispark till vänster om straffområdet, men Mix Diskerud slår en urusel frispark som bara går till Österundsspelare.



Blåvitt pressar på mer och mer, men inspelen har för dålig kvalitet och går ofta rakt i nävarna på målvakten i Östersund.



I den 77:e matchminuten fastnar Razak i gräset och faller onaturligt. Han ligger kvar en stund har och ont, tills domaren blåser av spelet, men kommer tillbaka i spel efter lite ompyssling vid bänken.



Östersund håller en del boll och spelar på sin ledning och håller boll bra. Efter att Boman ordnat fram en hörna i den 80:e minuten är Boman nära att kvittera, men skottet täcks och går precis över ribban.



Östersund fortsätter hålla rätt mycket boll och ett ganska tröttkört Blåvitt har svårt att sätta in den press som behövs för att vinna tillbaka bollen.



Efter 80 minuter byts Abdul Razak ut och in kommer Lawson Sabah



I den 84:e skapar den nyinbytte Sabah en hörna som dock slarvas bort. Blåvitt har lite svårt att få ordning på inspelen som slarvas bort. I den 85:e vänder spelet och Östersund kommer mot Bjärsmyr och Rogne. Östersundsanfallaren snubblar på bollen och faller, men den för dagen väldigt svage domaren ger Östersund frispark och gult kort till Rogne.



I den 89:e minuten får Blåvitt ännu en frispark på offensiv planhalva, men än en gång har Blåvitt svårt att få in bollen på ett bra sätt i straffområdet.



Oskärpa och slarv är nyckelord för det Blåvita spelet som inte kommer någonstans.



Efter att Bjärsmyr gjort bort sig helt och hållet räddar Salomonsson på mållinjen och och kontringen kommer Björdal med målvakten som drar ner Björdal och det blir Blåvit straff.



Emil sätter den säkert och det blir 1-1 i den 93:e minuten. Emil poänräddare i dubbel bemärklse, först för sin fantomräddning på chansen innan, och sedan för sin säkra straff. Skönt efter att hans miss från mötet förra matchen där han missade på AFCs kvittering.

0 KOMMENTARER 398 VISNINGAR

På Twitter: pihlbaoge

2017-04-23 19:30:00

