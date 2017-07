Mats Gren om Jamieson: "Vad de gjort för deal där nere är omöjligt för mig att kontrollera"

Stor irritation har uppstått under måndagen när Scott Jamiesons agentfirma "BMS Entertainment" lade ut en bild på en leende Scott med texten "smiling all the way to the bank". Alltid Blåvitt kontaktade Mats Gren som gav lugnande besked.





Stay classy @ScottJamieson pic.twitter.com/8bAVvjWWGQ — Philip Hellström (@philiphellstrom) 3 juli 2017

Detta har skapat stor irritation och förvirring i blåvita led då dessa ord inte riktigt går hand i hand med en tråkiga familjebesked. Alltid Blåvitt kontaktade Mats Gren som klargjorde situationen.

— Scott har fått betala ur sig ur sitt avtal. Vad de gjort för deal där nere är omöjligt för mig att kontrollera. Alla papper är inte ens påskrivna ännu, och nu måste detta utredas innan allt kommer att skrivas på. Men han har fått köpa sig ur avtalet, säger Mats Gren till Alltid Blåvitt.



Fortsättning lär följa om detta ärende och BMS Entertainments agerande.

Det har nu gått nästan två veckor sedan Scott Jamieson lämnade IFK Göteborg för en flytt till Australien på grund av familjeskäl. Sedan dess har sökandet av en ny klubb pågått och under måndagen bekräftade Melbourne City FC att de skrivit ett fyraårskontrakt med vänsterbacken. Nyheten fick dock en bitter eftersmak när Scott Jamiesons agentfirma "BMS Entertainment" lade ut en bild på instagram med en leende Scott Jamieson i sina nya färger med texten "Smiling all the way to the bank. Nice to be home Champion. We not only deliver on the pitch but of it as well. Ching Ching #yaba #daba #daba #doo"Detta har skapat stor irritation och förvirring i blåvita led då dessa ord inte riktigt går hand i hand med en tråkiga familjebesked. Alltid Blåvitt kontaktade Mats Gren som klargjorde situationen.— Scott har fått betala ur sig ur sitt avtal. Vad de gjort för deal där nere är omöjligt för mig att kontrollera. Alla papper är inte ens påskrivna ännu, och nu måste detta utredas innan allt kommer att skrivas på. Men han har fått köpa sig ur avtalet, säger Mats Gren till Alltid Blåvitt.Fortsättning lär följa om detta ärende och BMS Entertainments agerande.

0 KOMMENTARER 556 VISNINGAR 0 KOMMENTARER556 VISNINGAR RASMUS FORSSTRÖM

På Twitter: rasmusifk

2017-07-03 20:26:00 På Twitter: rasmusifk2017-07-03 20:26:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-07-03 20:26:00

IFK Göteborg

2017-07-03 12:00:00

IFK Göteborg

2017-07-03 11:56:38

IFK Göteborg

2017-07-03 11:50:00

IFK Göteborg

2017-07-03 08:00:00

IFK Göteborg

2017-07-02 17:04:48

IFK Göteborg

2017-07-02 16:55:04

IFK Göteborg

2017-07-01 15:40:00

IFK Göteborg

2017-06-30 17:51:23

IFK Göteborg

2017-06-27 22:15:09

ANNONS:

Stor irritation har uppstått under måndagen när Scott Jamiesons agentfirma "BMS Entertainment" lade ut en bild på en leende Scott med texten "smiling all the way to the bank". Alltid Blåvitt kontaktade Mats Gren som gav lugnande besked.Signaturen Astroturf gästar Alltid Blåvitt-redaktionen med en sammanställning av hur det går för före detta IFK-spelare i världens alla hörn.Den australiensiska vänsterbacken har gjort klart med en ny klubb i sitt hemland.Alltid Blåvitt uppdaterar er med det senaste från Silly Season sommaren 2017.Allsvenskan är tillbaka efter ett sommaruppehåll och det är veckan som gått också. För Blåvitts del var det kanske inte det roligaste uppehållet. Snacket som gått hela säsongen om kontrakt som inte förlängts, en klubb som inte vet var den är på väg och en svag säsongsinledning fortsatte utan direkta förändringar.Tobias Hysén var matchens klarast lysande stjärna när IFK Göteborg besegrade J-Södra i den allsvenska omstarten.Sommaruppehållet är över och Allsvenskan är tillbaka. För Blåvitt startar serien om med ett möte med Jönköping Södra i Jönköping. Blåvitt - som gjort en väldigt svag vårsäsong - är ute efter att skapa något att bygga på inför resten av säsongen. I startelvan gör August Erlingmark sin första Allsvenska match från start.Omstarten innebär ett mittenmöte för Blåvitt, där tre poäng hade varit en mycket välbehövlig start på en på förhand oviss och lång höstsäsong.Alltid Blåvitt hörde av sig till J-Södra-redaktionens Marcus Johannesson med några frågor inför den allsvenska omstarten.IFK Göteborg förlorade tisdagens vänskapsmatch mot Zalgiris i Vilnius med 3-1 efter att ha tappat ledningen.