Mer än hälften av biljetterna sålda till premiären

Den första april är det fotbollsfest på Ullevi när IFK Göteborg tar emot Malmö FF i den allsvenska premiären. Redan nu är över hälften av biljetterna sålda!





Köp biljett här



Över 16 000 sålda – hjälp oss att fylla Ullevi – sprid ordet och köp förköp idag #ifkgbg #Matchen https://t.co/QDbx9P5y9P pic.twitter.com/v6yvjMs2G3 — IFK Göteborg (@IFKGoteborg) 10 februari 2017 Försäljningen till premiären tickar på i rasande fart och under fredagen presenterade IFK Göteborg den första biljettsiffran. Över 16 000 biljetter är sålda! Kapaciteten är i dagsläget satt till ca 29 000 så om du inte har biljett är det hög tid att köpa det nu.

0 KOMMENTARER 606 VISNINGAR 0 KOMMENTARER606 VISNINGAR ALLTID BLÅVITT

2017-02-10 17:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-02-10 17:10:00

IFK Göteborg

2017-02-10 16:05:00

IFK Göteborg

2017-02-09 15:20:00

IFK Göteborg

2017-02-07 21:43:08

IFK Göteborg

2017-02-07 14:07:00

IFK Göteborg

2017-02-07 11:05:00

IFK Göteborg

2017-02-06 20:00:00

IFK Göteborg

2017-02-06 15:02:00

IFK Göteborg

2017-02-05 12:39:01

IFK Göteborg

2017-02-02 21:15:00

ANNONS:

Den första april är det fotbollsfest på Ullevi när IFK Göteborg tar emot Malmö FF i den allsvenska premiären. Redan nu är över hälften av biljetterna sålda!Två klassiska svenska storklubbar drabbar samman när IFK Göteborg avslutar träningslägret i Dubai med match mot AIK.Ängelholms som har dragits med ekonomiska problem och bland annat lämnade in en konkursansökan i höstas har dragit sig ut ur Svenska Cupen. Man har för tillfället inte ett lag att ställa på plan. Ängelholm lottades i Blåvitts grupp i Svenska cupen tillsammans med Sirius och Arameisk-Syrianska från Botkyrka, men drar sig nu ur och ersätts, överraskande av Ljungskile. Samtidigt meddelar Blåvitt och Arameisk-Syrianska att deras möte där Arameisk-Syrianska skulle varit hemmalag flyttas till GöteborgDen lilla del av redaktionen som hade möjlighet att bevittna matchen mellan IFK Göteborg och Bröndby ger er sina tankar om det som skedde.I säsongens tredje träningsmatch vinner IFK Göteborg på straffar emot Brøndby IF efter att matchen slutat 2-2 under ordinarie tid. Matchhjälte blir Pontus Dahlberg efter en fin match och en straffräddning.Isländske inhopparen Elias Már Ómarsson gjorde sitt första mål för säsongen när han kvitterade på tilläggstid av tisdagens träningsmatch mot Bröndby i Dubai.Efter två matcher inne på PSA´s konstgräs så är det tid för årets tredje match, den första på gräs, i Dubai. Motståndet står ett starkt Brøndby för.Den första april är det allsvensk premiär mot Malmö FF. Köp eller hämta ut din biljett i tid.IFK Göteborg är just nu på träningsläger i Dubai och i år är det hela nio tonåringar med i lägertruppen. Sex av dessa kommer från akademin. Vi hörde med ungdomsexperterna Guld Alex och Jakebox för att få en bild av vad det är för killar vi har att göra med.