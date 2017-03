Mix Diskerud klar - "Ingen slump att han blivit uttagen i VM"

Mittfältaren Mix Diskerud blev under fredagen klar för IFK Göteborg på lån från New York City FC. Johan Dykhoff berättar mer norrmannen som spelat VM för USA.

Efter att ha tränat med IFK Göteborg i veckan blev det på fredagen officiellt att norrmannen Mikkel Morgenstarr Pålsønn "Mix" Diskerud lånas in från MLS-klubben New York City FC fram till den 27 augusti. Trots att han är född i Oslo och att han tidigare i karriären spelat för norska ungdumslandslag, valde han senare att spela för USA i och med att han har en amerikansk mor. Han var uttagen i USA:s VM-trupp i Brasilien 2014 men fick inte spela. Mix Diskerud kommer bära tröja nummer 42 i IFK Göteborg och finns med i truppen mot IFK Norrköping på lördag. Alltid Blåvitt hörde sig för med MLS-experten Johan Dykhoff för att få mer information om klubbens senaste tillskott.En bolltrygg innermittfältare av det mer offensiva slaget som gärna är med och sätter igång anfall, men som inte gör så himla mycket poäng själv. Han kan användas antingen som en nummer åtta eller nummer tio. Under sin första säsong i New York City FC fick han spela en del på kanten och det var inte helt lyckat. Diskerud är ingen speedkula som är bra på att dribbla förbi sin gubbe. Han har i efterhand också sagt att han inte vill spela på kanten utan centralt. Att jämföra en spelare med en annan tycker jag alltid är svårt, men Martin Ericsson i yngre år kanske? Diskerud har dock inte samma fina poängfacit som Ericsson.Han har ju varit långt utanför New York City FC:s startelva på senare tid och det tror jag är på helt spelmässiga grunder. Detta betyder dock inte att han är dålig. New York City FC gick bra förra året och de mittfältare som fick spela istället för Diskerud presterade så väl att det inte fanns anledning att flytta på dem. Att inget annat MLS-lag har plockat Diskerud från frysboxen i New York City FC tror jag mer beror på hans kolossalt höga lön än att de andra lagen inte tror att han kan göra nytta för dem. Om valet står mellan Diskerud och en oprövad 22-årig honduran på samma position så väljer man nog ändå hellre honduranen för att Diskerud kostar mer än man tror att han kan smaka. Lönetaket i MLS är inte helt bussigt mot spelare i Diskeruds situation.I och med att han är fostrad i och under lång tid har spelat i en miljö som påminner mycket om Sverige så borde det inte finnas några acklimatiseringsproblem. Han borde kunna prestera bra om han kommer i matchform och får en roll i laget som passar honom.En av mina favoritexperter inom MLS och nordamerikansk fotboll har kallat Diskerud för ”a luxury player”. Samma expert har också beskyllt Diskerud för att inte bidra med något i defensiven och att vara en sådan spelare som man inte riktigt vet var man ska placera på planen. Just för tillfället torde Diskerud också vara allt annat än i bra matchform, eftersom han inte har spelat en ligamatch på drygt nio månader. Med detta sagt så är han som sagt en tekniskt skicklig spelare och det är ingen slump att han har spelat nästan fyrtio A-landskamper för USA, blivit uttagen i en VM-trupp och varit ordinarie i Rosenborg.