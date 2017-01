Näst bästa årskortssiffran någonsin på Gamla Ullevi

Trots att man ser en minskning i årskortsförsäljningen från fjolåret ser siffrorna väldigt bra ut rent historiskt. Vi tog oss ett snack med vår egna Jakob Andreasson om vad årskorten egentligen betyder för IFK Göteborg.

Årskortsförsäljningen tuffar på - näst bästa året sedan Gamla Ullevi byggdes. #ifkgbg pic.twitter.com/2wXB7059tc — Jakebox (@bluewhitelily) 14 januari 2017

Försäsongen är i full gång och endast två veckor återstår till årets första match mot Sarpsborg 08. Efter det väntar träningsläger i Dubai och gruppspel i Svenska Cupen. Det må vara många dagar kvar till premiären mot Malmö FF på Ullevi, men tiden går fort när man har roligt sägs det.Något annat som går fort framåt är årskortsförsäljningen. I skrivande stund har 4603 supportrar säkrat sin plats inför 2017. Det är väldigt lätt att snegla på fjolårets rekordår (8347 sålda) och tycka att det ser ganska mörkt ut, men faktum är att vi just nu gör vårt näst bästa år sedan flytten till Gamla Ullevi 2009 när det kommer till sålda årskort. Vi tog oss ett snack med IFK Göteborgs kassör Jakob Andreasson för att se varför det egentligen är viktigt att IFK Göteborg säljer många årskort.- Årskortsförsäljningen har börjat stabilt i år och under julhelgerna rusade vi raskt över 4 000 sålda årskort. Just nu ligger IFK Göteborg på den näst bästa försäljningen sen Gamla Ullevi invigdes 2009 och det känns bra. Det skapar förutsättningar att sluta på en riktigt fin försäljningssiffra även i år!- Årskortsförsäljning handlar mycket om att skapa Förutsättningar, Förmåga och Förväntningar. Med många sålda årskort ökar föreningens förutsättningar att få en stabil ekonomi under det kommande året och samtidigt ökar förmågan att kunna utveckla spelartruppen. När det säljs många årskort så stiger även förväntningarna kring IFK Göteborgs matcher och det påverkar i sin tur försäljningen av lösbiljetter positivt under säsongen.- Att köpa årskort ger IFK Göteborg en rad fördelar när föreningen ska konkurrera i Allsvenskan men även du som köpare tjänar på årskortet. Du sparar pengar jämfört med att köpa lösbiljetter till alla matcher och du har alltid tillgång till din favoritplats. På vissa populära sektioner, som t ex Kommandobryggan eller Levande Sittplats, som säljer slut snabbt behöver du ett årskort för att vara säker på att få plats!