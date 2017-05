Pinsamt, BK Häcken

"Fel fokus? Kanske. Bittert? Tro fan det. Men det måste ut."





Vid dagens insläpp (Sektion D) möttes jag av en man vid visitationen. Han kollade igenom min väska, gav mig en blick och viftade sedan vidare mig utan att visitera mig. Jag såg väl inte så farlig ut, tänkte jag och gick vidare. Vid biljettkontrollen tog jag upp min telefon och visade min mobilbiljett. Kvinnan tittade snabbt på min biljett, som om jag satt på tåget, och vinkade förbi mig.



Jag gick någon meter innan jag stannade upp och tänkte "vad fan hände just". Jag vände om och frågade kvinnan som släppte in mig hur de räknar publiksiffran om de inte blippar biljetterna.

- Jag räknar dessa, sa hon och pekade på sin ficka där hon stoppat ner avrivna kanter av utskrivna A4-biljetter.

- Och mobilbiljetterna då?

- De har jag i huvudet.



BK Häcken får alltså fram sina publiksiffror från avrivna papperremsor och minnet från publikvärdar. Att Häcken har myglat med sina publiksiffror innan är knappast en hemlighet, men detta blir extra märkligt när BK Häckens officiella twittekonto i måndags gick ut och förklarade hur klubben räknar sina publiksiffror. @rasmusifk @jonas_dahlquist BK Häcken räknar personer som passerar spärrarna. — BK Häcken (@bkhackenofcl) 1 maj 2017 @rasmusifk @jonas_dahlquist Hej. Verkligheten pockade på uppmärksamhet. Vi har även tidigare räknat inpasserande. Sedan finns vissa (ex media) som inte scannar biljett. — BK Häcken (@bkhackenofcl) 1 maj 2017 Det fanns visst vissa som inte scannade sina biljetter. Te.x media och alla besökare på arenan.



Ett annat problem som uppstår när man sköter ett insläpp så här oproffesionellt är säkerheten.



Utsålt derby och stort tryck på biljetter. Att då Häcken väljer att inte vara extra noga med att varje biljett hanteras på rätt sätt kan bli direkt farligt. Det fanns ingenting som hindrade mig och alla andra på arenan från att skicka sina använda (oblippade) mobilbiljetter till alla de känner. Samma sak gäller de utskrivna A4-biljetterna. Hur hade man hanterat en situation där det kom in fler personer än vad det fanns stolar?



3 KOMMENTARER 523 VISNINGAR 3 KOMMENTARER523 VISNINGAR RASMUS FORSSTRÖM

På Twitter: rasmusifk

2017-05-03 På Twitter: rasmusifk2017-05-03

