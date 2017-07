Jakob Johansson och Ludwig Augustinsson är två av de utländska änglarna som det går bäst för just nu.

Sammanställning: Så går det för utlandsänglarna

Signaturen Astroturf gästar Alltid Blåvitt-redaktionen med en sammanställning av hur det går för före detta IFK-spelare i världens alla hörn.

England



Gustav Engvall, Bristol City

Har inte lyckats slå sig in i startelvan, eller ens matchtruppen i Bristol. Efter två korta inhopp och ett tiotal matcher på bänken lånades han därför (efter en hel del strul) ut till Djurgården där det flutit på riktigt bra. Nu åter i Bristol för att än en gång försöka övertyga tränarna där att han är tillräckligt bra för Championship.



Lasse Vibe, Brentford FC

15 mål i Championship den gångna säsongen på 30 starter är riktigt bra och gav en delad åttonde plats i skytteligan - trots en 15 matcher lång måltorka under hösten. Hade han inte varit 30 fyllda hade han säkerligen varit ett hett villebråd för mittenlagen i Premier League. Brentford har börjat förhandla om ett nytt kontrakt då bara ett år återstår, och mycket talar för att Vibe skriver på - även om lösa rykten om att Leeds med sin nye danske manager Christiansen skulle kunna tänkas vara intresserade figurerar.



Kenneth Zohore, Cardiff City

Före detta supertalangen Kenneth Zohore har deffat till sig något sedan han lämnade Blåvitt och lyckats näta 12 gånger på 29 matcher under säsongen, vilket är klart godkänt. Började säsongen knackigt och användes mycket lite under de 20 första omgångarna, men sedan strax innan julen 2016 har han varit given i Cardiffs startelva och imponerade dessutom för Danmarks U21-landslag under sommaren. En del av framgången får kanske tillskrivas Cardiffs manager Neil Warnock som tog över Cardiff en bit in på säsongen och som såg potentialen i den store dansken.



Ragnar Sigurdsson, Fulham FC

Ragge lämnade Krasnodar och anslöt till Fulham några omgångar in på säsongen och tog tämligen omgående en startplats, men har sedan december 2016 haft svårt att ta en plats, i huvudsak på grund av hård konkurrens från övriga mittbackar i truppen. Om säsongen 2017-18 inleds på samma sätt kan det vara läge för islänningen att se över sin situation om han inte vill tappa sin landslagsplats.



Italien



Haitam Aleesami, US Palermo

Haitam har varit mer eller mindre given i Palermos startelva och fått mycket beröm för sina insatser. Tyvärr kunde han inte hålla sitt lag kvar i Serie A och kan mycket väl lämna under sommarfönstret. Intresse lär inte saknas, men enligt Palermos före detta ordförande och ägare Maurizio Zamparini ska klubben ha tackat nej till ett bud på Aleesami i storleksordningen 7 miljoner euro, uppgifter man kanske ska ta med en nypa salt.



Mathias Ranégie, Udinese

Saknar matcher sedan hans utlåning till Djurgården avslutades förra sommaren. Haft en strulig utlandskarriär där han dumpats av till Watford och Udinese (som har samma ägare) om vartannat utan att lämna något avtryck. Tränar nu med Djurgården och hoppas antagligen på ett kontrakt där.



Tyskland



Ludwig Augustinsson, Werder Bremen

Ludde lämnar FCK för tyska Werder Bremen efter en stark säsong i den danska ligan. Hoppade över U21-EM för att kunna vara med när hans nya klubb inledde försäsongen.



Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach

Ytterligare en stark säsong i ett Mönchengladbach som dock backade något tabellmässigt sedan säsongen innan. Drabbades av en armbågsfraktur i slutet av säsongen och deltog inte de fyra-fem sista matcherna, annars given i startelvan. Tränar av och till med Blåvitt under sin semester och har tydligt uttryckt en önskan om att återvända en dag, och med ett år kvar på kontraktet kanske den dagen närmar sig, men mycket kan hända på ett år.



Holland



Sam Larsson, SC Heerenveen

Är given i sitt holländska mittenlag, men intresset runt honom från storklubbarna i Europa verkar ha avtagit något, men kommer som vanligt bli en följetång under sommarens transferfönster (t.ex. ryktas Fiorentina vara intresserade). Har i praktiken två år kvar på sitt kontrakt med Heerenveen (ett år plus ett optionsår för klubben). Larsson har fortfarande oerhört svårt att göra bra ifrån sig i landslaget de få gånger han ges chansen.



Mikael Dyrestam, NEC Nijmegen

Dyre har varit skadad stora delar av säsongen, men när han hållit sig hel har han varit startman för sitt NEC som utan honom dalade från en mittenplats till kvalplats för att sedan spela ur sig från Eredivisie i kvalet mot NAC Breda (trots att de förstärkt sitt anfall med Jordan Larsson). Oklart hur hans framtid ser ut, men han lär inte vara så sugen på holländska andradivisionen nästa säsong.



Danmark



Jakob Ankersen, ÅGF

Lämnade nyligen Blåvitt för SV Zulte Waregem, men där gick det inget vidare, utan Ankersen har redan efter sex månader i Belgien flyttat vidare till ÅGF i Danmark där karriären går vidare.



Hjörtur Hermannsson, Brøndby IF

Given i startelvan i Brøndby som slutade på en andra plats i danska Superligaen, 22 poäng bakom överlägsna FCK, men likväl Brøndbys främsta resultat på 12 år. Tog i juni tillbaka sin landslagsplats efter att inte ha tagits ut sedan EM förra året.



Joel Allansson, Randers FC

Har haft en bra säsong i mittenlaget Randers och var med på landslagets vinterturné där han fick debutera i A-landslaget. Malmö FF och Hammarby ryktas vara intresserade av Blåvittprodukten som har ett år kvar på kontraktet med Randers.



Elmar Bjarnason, Aarhus GF

30-åringens kontrakt går ut nu i sommar och Elmar har aviserat att han tänker lämna. Någon Blåvittcomeback är dock inte trolig, det finns intresse från lag i Portugal, Cypern, Grekland, Turkiet och Australien.



Kim Christensen, FC København

Den nu 37-årige målvakten har sammanlagt gjort 29 matcher för FCK i Superligaen sedan han lämnade Blåvitt för sju år sedan och det senaste framträdandet var i april 2014. Gav mer eller mindre upp sin karriär där han knackade på dörren i landslaget för en plats på läktaren i Köpenhamn (och bättre månadslön?).



Mikael Antonsson, FC København

Utanför startelvan hela säsongen och har öppet aviserat att han vill tillbaka till Blåvitt. Intresset verkar inte vara ömsesidigt och 36-årige Antonsson valde trots allt att förlänga med FCK så sent som 2016, så viljan att en dag spela för IFK igen kan inte varit så stark trots allt.



Thomas Mikkelsen, Odense BK

Odense fortsätter låna ut Mikkelsen, senast till en succéartad period i Dundee United. Någon permanent övergång blir det trots allt inte då Dundee Utd förlorade i kvalet till skotska Premier League och inte har råd med dansken som har ett år kvar på kontraktet.



Norge



Marcus Sandberg, Vålerenga

Given förstemålvakt för Osloklubben Vålerenga och spelade upp sig efter en något blek inledning på säsongen, men kan ändå röra på sig i sommar eftersom Vålerenga värvat Ghanas landslagsmålvakt Adam Larsen Kwarasey från Bröndby för ett par veckor sedan. Sandberg säger sig vara redo att ta upp kampen, men har också sagt att han inte är i Oslo för att sitta på bänken, då kunde han lika gärna stannat i Blåvitt.



Riku Riski, Odds BK

Ordinarie i Odds BK den här säsongen efter en misslyckad utlåning till Dundee Utd. Har dock bara nätat två gånger på 14 matcher, men har å andra sidan nästan uteslutande använts som högermittfältare istället för anfallare som i Blåvitt. Ses närmast som stjärna i Odd.



Kjetil Waehler, Sogndal IL

41-årige Bestefar håller än. Han la av med fotbollen efter förra säsongen med Vålerenga, men kunde inte hålla sig borta och skrev på för Sogndal tidigt på säsongen. Där har han missat de två senaste matcherna med en knäskada men spelat övriga.



Pär Ericsson, Kongsvinger IL

Pärlan håller numera till i norska andradivisionen där han blandar och ger. Har varit involverad i ungefär hälften av säsongens matcher så här långt och noterats för två mål.



Andreas Drugge, Fram Larvik

34-årige Drugge har skolats om till defensiv mittfältare och är som sådan ordinarie ett norska tredjedivisionslaget Fram.



USA



John Alvbåge, Minnesota United FC

Lånades ut till nybildade Minnesota United innan säsongen, men efter en katastrofal inledning (1-5 och 1-6) drabbades han av en knäskada och har sedan dess bara gjort en halvlek för MLS-laget. Den senaste tiden har han inte ens tagit en plats på bänken och allt talar för att Minnesota avbryter lånet i sommar.



Gustav Svensson, Seattle Sounders

Såg ut att vara på väg tillbaka till Blåvitt efter att ha fyllt på sitt bankvalv i Kina, men valde MLS-mästarna Seattle Sounders istället. Där är han helt ordinarie och har 1,5 år kvar på kontraktet.



Förenade Arabemiraten



Marcus Berg, Al Ain

Lämnade precis Panathinaikos för väldigt många miljoner i Förenade Arabemiraten. Får hoppas på att han inte tappar sin givna landslagsplats i och med det, men det fungerade ju för Chippen.



Grekland



Jakob Johansson, AEK Aten

Har spelat till sig en startplats i landslaget för Party-Janne. En gedigen säsong i AEK och större klubbar har säkert ögonen på Trollhättesonen. Säger sig trivas bra i AEK, men med bara ett år kvar på kontraktet kan det bli flytt i sommar, kanske till Club Brügge som visat intresse.



Ryssland



Pontus Wernbloom, CSKA Moskva

Given i CSKA och är säkerligen en av de första manager Viktor Gontjarenko skriver ner i startelvan, men har möjligtvis tröttnat en aning på livet i Ryssland. Ett år kvar på kontraktet och borde ha tjänat tillräckligt i Ryssland för att vara redo att runda av karriären i Blåvitt.



Belgien



Robin Söder, KSC Lokeren

Stabil i Esbjerg (9 mål på 22 matcher) och har precis skrivit på som Bosman för belgiska Lokeren. Andelen svenskar som lyckats i den ligan är förtvivlat låg, så Söder har sitt jobb utstakat för sig.



Kazakstan



Malick Mané, FK Taraz

Har provat på spel i Central Coast Mariners, Hönefoss, Najran, Taraz och NMG Zhongyou sedan han skrev på för Blåvitt våren 2014. Sedan i mars i kinesiska andraligan och NMG Zhongyou där han tog en ordinarie plats som vänstermittfältare, men är nu tillbaka i kazakstanska FK Taraz sedan han dumpats av det kinesiska laget.



Rumänien



May Mahlangu, Dynamo Bukarest

28-åringe Mahlangu, som lämnade Blåvitt efter säsongen 2014 (och som var minuter från att skriva på ett nytt kontrakt 2015, men ändrade sig), är numera hyllad stjärna i rumänska Dynamo Bukarest och har kontrakt i två år till.



Costa Rica



Diego Calvo, Municipal Pérez Zeledón

Var som vänsterytter mer eller mindre ordinarie under stora delar av säsongen, men avslutade på säsongen på läktaren och ser ut att ha släppts av klubben. Har representerat fyra costa ricanska klubbar på tre säsonger och lär stanna i det centralamerikanska landet.



Polen



Niklas Bärkroth, Lech Poznan

Bärkroth har haft en stabil allsvensk säsong så här långt och har precis skrivit på för storsatsande Lech Poznan. Ryktades vara aktuell för en comeback i Blåvitt, men en fortsatt karriär i Polen var för lockande.



Färöarna



Petter Björlund, 07 Vestur

Lämnade Ljungskile inför säsongen och skrev, tillsammans med Ken Fagerberg, på för 07 Vestur, där han inledde i startelvan, men sedan tappat sin plats, oklart varför.



Finland



Tuomo Turunen, FC KTP

Lämnade FC Honka efter säsongen 2015 och snappades upp ett och ett halvt år senare av finska tredjedivisionslaget FC KTP i början av juni där det blivit en match från start, ett inhopp och två på läktaren.



Schweiz



Andrés Vásquez, FC Wil U20

Hade inledningsvis svårt att ta en plats i FC Wils U20-lag den här säsongen, men sedan omstarten i våras har det sett bättre ut och Vásquez har varit ordinarie (i U20-laget) de senaste matcherna, och gjorde mål senast mot St. Margrethen. Oklart om det var med en rabona.



Kroatien



Patrice Kwedi, NK Sesvetski Kraljevec

Det är nu tretton år sedan Blåvitt lånade in Patrice Kwedi från Dynamo Zagreb, och efter en misslyckad utlångin till Århus säsongen därpå har kamerunske Kwedi hållit sig på kroatisk mark. Nu senast i NK Sesvetski Kraljevec, som håller till på nivå fem i det kroatiska divisionssystemet.

0 KOMMENTARER 129 VISNINGAR 0 KOMMENTARER129 VISNINGAR ASTROTURF

2017-07-03 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-07-03 12:00:00

IFK Göteborg

2017-07-03 11:56:38

IFK Göteborg

2017-07-03 11:50:00

IFK Göteborg

2017-07-03 08:00:00

IFK Göteborg

2017-07-02 17:04:48

IFK Göteborg

2017-07-02 16:55:04

IFK Göteborg

2017-07-01 15:40:00

IFK Göteborg

2017-06-30 17:51:23

IFK Göteborg

2017-06-27 22:15:09

IFK Göteborg

2017-06-26 21:04:56

ANNONS:

Signaturen Astroturf gästar Alltid Blåvitt-redaktionen med en sammanställning av hur det går för före detta IFK-spelare i världens alla hörn.Den australiensiska vänsterbacken har gjort klart med en ny klubb i sitt hemland.Alltid Blåvitt uppdaterar er med det senaste från Silly Season sommaren 2017.Allsvenskan är tillbaka efter ett sommaruppehåll och det är veckan som gått också. För Blåvitts del var det kanske inte det roligaste uppehållet. Snacket som gått hela säsongen om kontrakt som inte förlängts, en klubb som inte vet var den är på väg och en svag säsongsinledning fortsatte utan direkta förändringar.Tobias Hysén var matchens klarast lysande stjärna när IFK Göteborg besegrade J-Södra i den allsvenska omstarten.Sommaruppehållet är över och Allsvenskan är tillbaka. För Blåvitt startar serien om med ett möte med Jönköping Södra i Jönköping. Blåvitt - som gjort en väldigt svag vårsäsong - är ute efter att skapa något att bygga på inför resten av säsongen. I startelvan gör August Erlingmark sin första Allsvenska match från start.Omstarten innebär ett mittenmöte för Blåvitt, där tre poäng hade varit en mycket välbehövlig start på en på förhand oviss och lång höstsäsong.Alltid Blåvitt hörde av sig till J-Södra-redaktionens Marcus Johannesson med några frågor inför den allsvenska omstarten.IFK Göteborg förlorade tisdagens vänskapsmatch mot Zalgiris i Vilnius med 3-1 efter att ha tappat ledningen.IFK Göteborg genrepar inför den allsvenska omstarten med att möta litauiska FK Zalgiris på bortaplan på tisdagen.