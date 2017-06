Scott Jamieson har gjort sin sista match i den Blåvita tröjan

Scott Jamieson lämnar Blåvitt - Flyttar hem

Blåvitt vänsterback Scott Jamieson lämnar klubben och flyttar hem till Australien av familjeskäl.

Under morgonen gick Blåvitt ut med att vänsterbacken Scott Jamieson flyttar hem till Australien av familjeskäl. Enligt Mats Gren rör dig sig inte om något missnöje från någon part utan en privat angelägenhet som gör att Scott behöver vara närmare sin familj.



Scott kom till Blåvitt under säsongen 2016 och gjorde sin första matche med laget i hemmamötet med Qarabag, där Scott imponerade i 1-0 vinsten. Sedan dess har det dock gått betydligt tyngre och när han skadade sig under våren 2017 imponerade en vikarierande Sebastian Eriksson så pass att Scott förlorat platsen i startelvan.



Scott hade ett kontrakt över 2018 också, men kommer enligt Mats Gren inte att komma tillbaka för att fullfölja kontraktet.



Alltid Blåvitt tackar Scott för tiden i Blåvitt och hoppas det går bra för honom och hans familj i Australien.

ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-06-20 10:09:09

