Tobias Hysén gör två mål och är bäst i Blåvitt i en märklig match där Blåvitt knappt får röra bollen men ändå vinner med hela 4-0.

Spelarbetyg GIF Sundsvall - IFK Göteborg - Blåvitt behövde knappt låna bollen för att vinna

Blåvitt åker till Sundsvall för att spela mot ett Sundsvall som inte släppt in mål på tre raka matcher. Efter 30 minuter leder Sundsvall bollinnehavet med hela 73-27 och på pappret ser det inte ljust ut för Blåvitt. Men Blåvitt behöver knappt låna bollen för att göra mål, och redan i paus har Blåvitt 3-0.



Trots att Blåvitt aldrig har något större bollinnehav och stundtals spelade direkt dåligt vinner de matchen med hela 4-0 - ett resultat som inte speglade matchen.

Betygskalan



7 – Landslagsklass

6 – Mycket bra

5 – Bra

4 – Godkänd

3 – Underkänd

2 – Dålig

1 – Usel



Pontus Dahlberg - 4



Kommer ut lite konstigt i vissa situationer och räddades av både stolpen och Henrik Björdal i första halvlek. Står samtidigt för några vassa räddningar mitt i allt. Hade inte någon större lycka med utsparkarna som ofta gick till motståndarspelare. Håller sin tredje nolla i Allsvenskan, men gör samtidigt en av sina svajigast matcher och känes inte lika trygg med bollen som vi annars vant oss vid att se honom.



Emil Salomonsson - 4



Gör mål på en säker straff. Syns inte mycket i övrigt. Samarbetet med Henrik Björdal fungerar sådär. Stabil i defensiven, men Sundsvall anfallare inte så mycket på hans kant heller.



Mattias Bjärsmyr - 4



Gör sitt jobb på ett stabilt sätt. Står för ett lugn i backlinjen som är väldigt viktigt, speciellt när Rogne inte var helt kry.



Thomas Rogne - 4



Stod för några slarvigare ingripanden i inledning men överlag en bra stabil insats innan han tvingades byta i halvlekspaus.



Sebastian Eriksson - 4



Börjar komma in mer och mer som vänsterback. Har fortfarande vissa problem med positionsspelet i backlinjen men lyckas ofta jobba tillbaka i de lägena. Försöker vara delaktig i offensiven, men att



Henrik Björdal - 4



Får inte riktigt till det och gör det för svårt för sig själv ofta. Var med bra i förspelet till 1-0 målet men slarvar också bort boll ofta när han spelar för svårt.



Mix Diskerud - 4



Får svårt att glänsa när det är Sundsvall som håller bollen större delen av matchen. Skiner till ibland, men är osynlig i långa stunder också.



Mads Albaek - 5

Är mer delaktig i spelet än sin mittfältskollega och står även för att mål - om än med lite tur. Vid ställning 0-0 tror jag att Naurin tagit bollen men vid 0-3 såg hela Sundsvall väldigt uppgivet ut.



Sören Rieks - 4



Inledde bra och visade goda intentioner men lider - precis som många andra av spelarna - av att Blåvitt knappt har bollen på hela matchen. Hade några fina sekvenser, framför allt har han ett bra avslut i andra som Sundsvallsmålvakten gör en bra räddning på. Sett över hela matchen är han dock ganska osynlig.



Mikael Boman - 3



Väldigt osynligt, bortsett från att han ordnade en straff som kändes billig. När han väl fick lägen lyckades han inte göra så mycket med bollen.



Tobias Hysén - 5



Gör två mål och gör mycket bra när han väl är involverad i spelet, men när Blåvitt inte ens har 30% bollinnehav blir det väldigt sällan. Är trots det och nosar på en sexa. Båda målen är fina prestationer. Vid det första målet är det väldigt starkt att komma upp och nypa till på returen så fort som Hysén gör och vid andra målet är det först vaket att plocka upp bollen från Sundsvallsbacken som missade och sedan skickligt när han lägger in bollen.



David Boo Wiklander - 4



Kommer in i paus vid ställning 3-0. Andra halvlek är mest en transportsträcka där Sundsvall agerar uppgivet och Blåvitt mest spelar av matchen. När han tvingas ingripa är David stabil och resolut, och han fick även till en nick på mål.



Elias Omarsson och Martin Smedberg Dalence spelade för lite för att betygsättas.

0 KOMMENTARER 241 VISNINGAR

På Twitter: pihlbaoge

2017-05-22 21:30:00

