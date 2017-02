Spelarbetyg: IFK Göteborg – AIK

Träningslägret i Dubai avslutas med seger mot AIK med 2–1. En händelsefattig match där ingen spelare stack ut nämnvärt.

7 – Landslagsklass

6 – Mycket bra

5 – Bra

4 – Godkänd

3 – Underkänd

2 – Dålig

1 – Usel



Erik Dahlin – 4

Något passiv vid kvitteringsmålet, som han dock inte kan belastas för. I övrigt ganska sysslolös fram till AIK:s slutrusch, då han var stark.



Emil Salomonsson – 4

Bidrog mycket i offensiven, och fick ofta jobba för två när Smedberg snurrade runt på annat håll. Detta på bekostnad av defensiven, där Sabah fick ta hans plats några gånger.



Thomas Rogne – 4 (ut 45’)

Precis som resten av mittförsvaret något oprövad i första halvlek, utbytt i andra. Chanslös vid kvitteringsmålet.



David Boo Wiklander – 5

Stark när AIK pressade på slutet, men hade inte heller mycket att göra innan dess. Bidrog istället mycket vid offensiva fasta, där han fick ett mål felaktigt bortdömt i första halvlek.



Scott Jamieson – 2 (ut 86’)

Fortsatt svag i defensiven, då han blev rundad av Hauksson vid flera tillfällen. Mycket tur att inga farliga målchanser skapades via hans kant. Hade svårt att samarbeta med Rieks i första halvlek, blev bättre i andra men ledde inte till många chanser. Måste höja sig.



Martin Smedberg-Dalence – 4 (ut 86’)

Flera fina frisparkar från högerkanten, och assisterade till båda målen. I övrigt gav han dock ett osedvanligt förvirrat intryck och samarbetet med Salomonsson fungerade stundtals dåligt.



Lawson Sabah – 4 (ut 45’)

Ville mycket i offensiven, och vann många frisparkar på mittplan efter fysiskt spel. Fick dock inte särskilt mycket utdelning i anfallsspelet. Tog även ansvar defensivt.



Mads Albaek – 5 (ut 45’)

Spindeln i nätet i första halvlek, gjorde mycket i det tysta. Blev länken mellan kanterna i speluppbyggnaden, och hade även några fina aktioner i offensivt straffområde.



Sören Rieks – 4

Var stundtals osynlig i första halvlek, och kom inte in centralt på det sättet vi är vana att se honom. Gick mer att känna igen i andra då han även fick det att stämma mer med Jamieson, men kom inte till många farliga lägen idag.



Mikael Boman – 4 (ut 45’)

Mycket stark vid första målet, synd att han inte är sist på bollen. Gjorde precis vad han skulle när han fick boll i offensivt straffområde, men behöver göra sig spelbar oftare.



Elias Omarsson – 3

Gör en av sina sämre matcher. Totalt osynlig fram till sista kvarten då han kommer till några avslut, samt bjuder på en läcker fint när han är med och spelar fram till Hyséns segermål.



Mattias Bjärsmyr – 4 (in 45’)

Liksom sina mittbackskollegor hade han inte jättemycket att göra fram till sista kvarten då han gjorde mest avtryck vid offensiva fasta. På slutet vägde han dock lätt vid flera av AIK:s anfall, och kolliderade med Dahlin efter en miss i kommunikationen. Inga insläppta mål räddar godkänt.



August Erlingmark - 4 (in 45’)

Gör inga misstag, men sätter inte heller något avtryck i matchen som när han kom in gick ner i tempo.



Sebastian Eriksson – 4 (in 45’)

Läs Erlingmark. Bidrog dock som vanligt med mycket energi, och gick in i flera dueller.



Tobias Hysén – 5 (in 45’)

Bästa anfallare idag. Hade nog fler avslut än Boman och Omarsson tillsammans, och gjorde ett mycket vackert segermål i matchens slutskede.



2017-02-11 16:11:00

