Spelarbetyg: IFK Göteborg - Brøndby IF

I säsongens tredje träningsmatch vinner IFK Göteborg på straffar emot Brøndby IF efter att matchen slutat 2-2 under ordinarie tid.

Matchhjälte blir Pontus Dahlberg efter en fin match och en straffräddning.



7 – Landslagsklass

6 – Mycket bra

5 – Bra

4 – Godkänd

3 – Underkänd

2 – Dålig

1 – Usel





Pontus Dahlberg – 6

Släpper in två mål som han knappast ska ta på sig. Ändå en fantastisk årsdebut med frilägesräddning, en fin parad med tre räddningar som kröntes med en straffräddning i straffavgörandet. Lugn och bra med bollen. Bäst i laget idag.



Emil Salomonsson – 4

Löpvillig i första, mattas av i andra. Blandar och ger med det längre passningsspelet. Men intentionen finns där. Säker straff.



Mattias Bjärsmyr – 4

Inte delaktig i något av målen. Lugn och bra i positions- och passningsspelet. Bra straff.



Tomas Rogne – 2

Börjar bra med beslutsamma brytningar. Ger bort bollen till 1-0. Har återigen problem med ytan bakom sig och djupledsspelet vid 2-1. Flertalet felpass.



Scott Jamieson – 3

Har problem i första halvlek då Bröndby flera gånger hittar till inspel från Scotts kant. Spelar upp sig i andra och ligger i bra position offensivt men har svårt att få uträttat något bra när han får bollen.



Martin Smedberg-Dalence – 3(ut’55)

Ser vilsen ut i första halvlek och kommer inte in i spelet. Ligger rätt på egen planhalva, men har svårt att bli delaktig i det offensiva spelet.



Sebastian Eriksson – 5(ut’55)

Bra energi och är oftast spelbar. Kan vässa spelet med boll, men täcker av stora ytor och hjälper backlinjen bra att komma ur Bröndbys press i första halvlek.



Mads Albaek – 4

Växeldrar bra med Sebastian i första, men även Mads har problem med det längre passningsspelet idag. Växer in i det mycket bättre i andra halvlek. Svårt för båda centrala mittfältarna att vara konstruktiva när motståndet är övertaliga här.



Sören Rieks – 5(ut’73)

Bra och duktig med bollen. Fin djupledslöpning och spelförståelse vid målet. Avslutet är bra. Det händer saker kring Sören.



Mikael Boman – 4(ut´55)

Återigen stark. Men orken tar slut för tidigt. Kommer bättre till sin rätt med de raka uppspelen som vi börjat använda oss av vid de senaste matcherna. Hjälper till bra i defensiven.



Tobias Hysén – 4

Utnyttjar sina styrkor bättre i år. Är så när framme och kan göra mål på uppspel från ytterback återigen. Pigg i första, men orken tar slut efter en timma och får inte uträttat så mycket i andra.



Elias Omarsson - 4 (in '55)

Vill mycket, men har något svårt med tajmingen. Sliter ändå på bra och avslutet till 2-2 håller högsta klass.



Lawson Sabah - 3 (in '55)

Börjar med några felträffar men jobbar sig in i det. Bidrar med energi, men har likt övriga centrala mittfältare svårt att uträtta något när motståndet är övertaliga centralt.



Sebastian Ohlsson - 4 (in '55)

Gör ett bra inhopp. Börjar till höger men kommer bättre till sin rätt till vänster. Pigga ben i ett annars trött lag i slutet. Det syns att Sebastian vill väldigt mycket. Vinner bollen i ett väldigt viktigt skede av Hjörtur och spelar fram Elias till 2-2. Distinkt och fin straff.



August Erlingmark - 4 (in '73)

Klok. Gör inte många felpass. Saknar lite av tempot, men kompenserar upp det bra med att ligga rätt. Bra löpningar i slutet av matchen, men är lite för lite delaktig i spelet. Mål på straff. Alla straffar som går i mål är bra straffar.

Släpper in två mål som han knappast ska ta på sig. Ändå en fantastisk årsdebut med frilägesräddning, en fin parad med tre räddningar som kröntes med en straffräddning i straffavgörandet. Lugn och bra med bollen. Bäst i laget idag.Löpvillig i första, mattas av i andra. Blandar och ger med det längre passningsspelet. Men intentionen finns där. Säker straff.Inte delaktig i något av målen. Lugn och bra i positions- och passningsspelet. Bra straff.Börjar bra med beslutsamma brytningar. Ger bort bollen till 1-0. Har återigen problem med ytan bakom sig och djupledsspelet vid 2-1. Flertalet felpass.Har problem i första halvlek då Bröndby flera gånger hittar till inspel från Scotts kant. Spelar upp sig i andra och ligger i bra position offensivt men har svårt att få uträttat något bra när han får bollen.Ser vilsen ut i första halvlek och kommer inte in i spelet. Ligger rätt på egen planhalva, men har svårt att bli delaktig i det offensiva spelet.Bra energi och är oftast spelbar. Kan vässa spelet med boll, men täcker av stora ytor och hjälper backlinjen bra att komma ur Bröndbys press i första halvlek.Växeldrar bra med Sebastian i första, men även Mads har problem med det längre passningsspelet idag. Växer in i det mycket bättre i andra halvlek. Svårt för båda centrala mittfältarna att vara konstruktiva när motståndet är övertaliga här.Bra och duktig med bollen. Fin djupledslöpning och spelförståelse vid målet. Avslutet är bra. Det händer saker kring Sören.Återigen stark. Men orken tar slut för tidigt. Kommer bättre till sin rätt med de raka uppspelen som vi börjat använda oss av vid de senaste matcherna. Hjälper till bra i defensiven.Utnyttjar sina styrkor bättre i år. Är så när framme och kan göra mål på uppspel från ytterback återigen. Pigg i första, men orken tar slut efter en timma och får inte uträttat så mycket i andra.Vill mycket, men har något svårt med tajmingen. Sliter ändå på bra och avslutet till 2-2 håller högsta klass.Börjar med några felträffar men jobbar sig in i det. Bidrar med energi, men har likt övriga centrala mittfältare svårt att uträtta något när motståndet är övertaliga centralt.Gör ett bra inhopp. Börjar till höger men kommer bättre till sin rätt till vänster. Pigga ben i ett annars trött lag i slutet. Det syns att Sebastian vill väldigt mycket. Vinner bollen i ett väldigt viktigt skede av Hjörtur och spelar fram Elias till 2-2. Distinkt och fin straff.Klok. Gör inte många felpass. Saknar lite av tempot, men kompenserar upp det bra med att ligga rätt. Bra löpningar i slutet av matchen, men är lite för lite delaktig i spelet. Mål på straff. Alla straffar som går i mål är bra straffar.

0 KOMMENTARER 1530 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1530 VISNINGAR PHILIP HELLSTRÖM

2017-02-07 14:07:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-02-07 14:07:00

IFK Göteborg

2017-02-07 11:05:00

IFK Göteborg

2017-02-06 20:00:00

IFK Göteborg

2017-02-06 15:02:00

IFK Göteborg

2017-02-05 12:39:01

IFK Göteborg

2017-02-02 21:15:00

IFK Göteborg

2017-02-02 18:00:00

IFK Göteborg

2017-02-02 16:00:26

IFK Göteborg

2017-02-02 07:00:00

IFK Göteborg

2017-02-01 22:20:00

ANNONS:

I säsongens tredje träningsmatch vinner IFK Göteborg på straffar emot Brøndby IF efter att matchen slutat 2-2 under ordinarie tid. Matchhjälte blir Pontus Dahlberg efter en fin match och en straffräddning.Isländske inhopparen Elias Már Ómarsson gjorde sitt första mål för säsongen när han kvitterade på tilläggstid av tisdagens träningsmatch mot Bröndby i Dubai.Efter två matcher inne på PSA´s konstgräs så är det tid för årets tredje match, den första på gräs, i Dubai. Motståndet står ett starkt Brøndby för.Den första april är det allsvensk premiär mot Malmö FF. Köp eller hämta ut din biljett i tid.IFK Göteborg är just nu på träningsläger i Dubai och i år är det hela nio tonåringar med i lägertruppen. Sex av dessa kommer från akademin. Vi hörde med ungdomsexperterna Guld Alex och Jakebox för att få en bild av vad det är för killar vi har att göra med.Alltid Blåvitt uppdaterar er med det senaste från Silly Season vintern 2017.Den första april sparkar Allsvenskan igång med dunder och brak. IFK Göteborg tar emot Malmö FF på Ullevi och redan nu är biljetterna släppta.Alltid Blåvitt-Panelen summerar de två första matcherna och ger svar på vad laget behöver slipa på i Dubai. Sedan tas även Silly Season, juniorer och Kim Källström upp.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.