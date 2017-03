Mix Diskerud såg pigg ut i inledningen.

Spelarbetyg IFK Göteborg - Falkenbergs FF 1-0: Medelmåttig insats

Det var överlag medelmåttiga blåvita insatser i torsdagens chansfattiga träningsmatch mot Falkenberg på Hjällbovallen.

1 KOMMENTARER 1057 VISNINGAR 1 KOMMENTARER1057 VISNINGAR DAVID BERG

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-03-23 19:43:28 david_berg88@hotmail.comPå Twitter: @_david_berg_2017-03-23 19:43:28

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-03-23 19:43:28

IFK Göteborg

2017-03-23 19:30:30

IFK Göteborg

2017-03-23 18:41:27

IFK Göteborg

2017-03-23 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-22 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-22 15:15:00

IFK Göteborg

2017-03-21 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-20 17:00:00

IFK Göteborg

2017-03-20 10:20:00

IFK Göteborg

2017-03-20 07:00:00

ANNONS:

7 – Landslagsklass6 – Mycket bra5 – Bra4 – Godkänd3 – Underkänd2 – Dålig1 – UselStälldes inte på så många stora prov men håller man tätt som målvakt är det alltid godkänt.Klanderfri insats både offensivt och defensivt men kan mer.Det går lite för långsamt i uppspelen från mittbackarna. Defensivt såg det mestadels lugnt ut idag.Precis som för kapten Bjärsmyr tar det för lång tid när bollen passerar Rogne i backlinjen i samband med att anfall ska byggas upp. I en match mot lag som Falkenberg hämmar det spelet väldigt mycket.Kom upp offensivt ett par gånger, framförallt mot slutet. Jag oroar mig för att han inte blir bättre än så här.Levererade några hyfsade inlägg men lyckades inte imponera i övrigt. Byttes ut som planerat mot Lawson Sabah i paus.Det såg väldigt stökigt ut på mittfältet idag och det märks när Albaek har en mellanmatch och inte är bäst på plan. KNappt godkänd.Tog för sig i första halvlek och det såg bra ut inledningsvis. Mittfältskampen var dock jämn idag och Blåvitt imponerade inte.Såg lite avig ut i sin roll som vänsterytter inledningsvis. Just när han började se okej ut fick Eriksson utgå med en befarad ljumskskada.Gjorde inte någon av sina bättre matcher på topp. Det skapas för lite målchanser.Gjorde målet men var väldigt osynlig i övrigt.Boo Wiklander har känts säkrast av mittbackarna defensivt under hela försäsongen och idag var det inget undantag.Användes som ytter, vilket han prövat på en del under försäsongen. Uträttade inte så mycket och passar bättre centralt.Helt osynlig och totalt bortplockad av Falkenbergsförsvaret.Pigg offensivt och försökte utmana. När han kom till avslut såg det dock alltför tamt ut. Med tanke på att Sebastian Eriksson startade på vänsterkanten och troligtvis var tilltänkt för 90 minuter kan man fråga sig var Ohlsson står i ranking hos Lennartsson. August Erlingmark (in 80) spelade för kort tid för att betygsättas.Det var överlag medelmåttiga blåvita insatser i torsdagens chansfattiga träningsmatch mot Falkenberg på Hjällbovallen.Redaktionen ger er sina tankar efter seger i genrepet mot Falkenbergs FF på Hjällbovallen.På lördag kommer Blåvittshopen sälja spelarnas använda matchställ.Bara tre "Inför allsvenskan" inlägg kvar nu. Idag är det IFK Norrköping som gås igenom, ett lag som inte bara är den enda andra Kamratföreningen i Allsvenskan, utan också har två stycken Blåvitttalanger i form av Nicklas Bärkroth och David Moberg Karlsson.I dagens Inför Allsvenskan besöker vi kusinen på landet, Elfsborg.I morgon är det dags för det sista blåvita genrepet inför premiären. En hel del förändringar är gjorda i startelvan jämfört med senaste matchen mot Kalmar.Inför Allsvenskan börjar dra sig mot sitt slut det är inte många lag kvar att gå igenom. Den här gången är turen kommen till Kalmar FF.Inför Allsvenskan stannar till i Stockholm för andra gången när det är dags att gå igenom Djurgårdens IF - laget som fick hem Isaksson och Källström.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.I veckan som har gått har vi upplevt en mindre forumstorm, en skada, en väldigt bissar soppa runt Gustav Engvall och en mindre trevlig träningsmatch.