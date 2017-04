Mikael Boman såg till att Blåvitt räddade poäng på tilläggstid - igen.

Spelarbetyg IFK Göteborg - Hammarby IF: "Jörgie-time"

Det blev inte alltför höga betyg till de blåvita spelarna sedan laget återigen kvitterat sent i matchen mot Hammarby.

7 – Landslagsklass

6 – Mycket bra

5 – Bra

4 – Godkänd

3 – Underkänd

2 – Dålig

1 – Usel





Pontus Dahlberg - 4



Behövde inte gå in och göra några dunderräddningar men tog det han skulle. Blev ställd vid målet av förklarliga skäl.



Emil Salomonsson - 3



Ojämn. Fick på ett par riktigt fina inlägg men det blev alldeles för sällan farligt.



Mattias Bjärsmyr - 3



Bättre efter paus men det känns inte alltid helt tryggt i backlinjen längre och som lagkapten har Bjärsmyr stort ansvar där.



Thomas Rogne - 2 (ut 45)



Såg förvisso bra ut inledningsvis men hade tre ödesminuter i slutet av första halvlek med självmål och byte på grund av ryggskada vilket gör att betyget sjunker.



David Boo Wiklander - 3 (ut 46)



Såg helt okej ut på planen men insidan låret höll inte för två halvlekar vilket ledde till byte i ett kritiskt skede då även Rogne fått utgå.



Henrik Björdal - 4



En av de piggare idag och utmanade mycket och visade vilja. Fick för lite understöd oftast.



Abdul Razak - 3 (ut 69)



Hade inte någon av sina bättre matcher och IFK Göteborg förlorade mittfältet i första halvlek. Växte något i andra.



Mikkel "Mix" Diskerud - 3



Betydligt bättre efter paus men det är den usla första halvleken på mittfältet där Hammarby var klart starkare som gör att betyget inte räcker till godkänt.



Sören Rieks - 2



Någonting har hänt med Sören Rieks. En av lagets absolut bästa spelare har varit väldigt ojämn hittills i Allsvenskan och här var han direkt osynlig. Tappade några bollar på mitten och hade inte mycket att komma med offensivt. Fick gå in och förstärka innermittfältet när situationen där blev för tuff, vilket ledde till en svagare vänsterkant.



Tobias Hysén - 4



Fick ibland gå ned i banan på rent Zlatan-manér för att hämta boll. Mest rörlig av de bägge anfallarna, vilket dock säger ganska lite.



Mikael Boman - 4



Får godkänt enbart tack vare målet på "Jörgie-time". Var annars återigen väldigt osynlig och stillastående.



Martin Smedberg-Dalence - 4 (in 45)



Lyckades som högerfotad ta hand om sin vänsterkant helt själv när Rieks fick gå in mer centralt i banan. Klart godkänd defensivt men lider lite av att det blir ett moment extra när han ska slå inlägg och blir därför lite långsam framåt.



August Erlingmark - 4 (in 46)



Lyckades glänsa i sin allsvenska debut trots att han hellre spelar innermitt. Såg minst lika säker ut som kapten Bjärsmyr och agerade väldigt moget.



Sebastian Eriksson - 4 (in 69)



Var stekhet när han kom in och ville mycket. Rent tekniskt var Eriksson kanske inte helt briljant i alla lägen men det hände något när han kom in och det blev mer offensiv rörlighet mot slutet.

0 KOMMENTARER 1184 VISNINGAR 0 KOMMENTARER1184 VISNINGAR DAVID BERG

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-04-26 22:41:14 david_berg88@hotmail.comPå Twitter: @_david_berg_2017-04-26 22:41:14

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-04-26 22:41:14

IFK Göteborg

2017-04-26 20:56:52

IFK Göteborg

2017-04-26 00:10:00

IFK Göteborg

2017-04-25 15:46:00

IFK Göteborg

2017-04-24 21:08:00

IFK Göteborg

2017-04-24 15:30:00

IFK Göteborg

2017-04-24 07:00:00

IFK Göteborg

2017-04-23 22:45:31

IFK Göteborg

2017-04-23 20:38:00

IFK Göteborg

2017-04-23 19:30:00

ANNONS:

Det blev inte alltför höga betyg till de blåvita spelarna sedan laget återigen kvitterat sent i matchen mot Hammarby.På ett kyligt Gamla Ullevi fick hemmapubliken se IFK Göteborg spela 1-1 för tredje matchen i rad. En match med en skrämmande låg kvalitet där Blåvitt återigen räddar sitt skinn i slutminuterna.Redaktionen ger er sina tankar inför matchen mot Hammarby på Gamla Ullevi.Det är dags för säsongens första möte mot ett lag från den kungliga huvudstaden och även hög tid för årets första hemmavinst för Blåvitt.Alltid Blåvitts Rasmus Forsström gästade BBpodd i början av veckan och pratade om matchen mot Östersund och det som komma skall mot Hammarby.Efter matchen mot Östersund på bortaplan väntar nu ett möte mot Hammarby IF på Gamla Ullevi. Alltid Blåvitt har tagit sig ett snack med Pernilla Olsson som är Bajen-supporter och redaktör för Söderstadion, för att ta tempen inför mötet.I den gångna veckan har mycket av snacket kring Blåvitt inte handlat så mycket om fotboll som om saker runt fotbollen. Veckan avslutades dock med fotboll och en oavgjord match uppe i Östersund, och efter fyra omgångar är Blåvitt ett av möjligtvis två lag som är fortsatt obesegrade.Redaktionen tycker till efter söndagens oavgjorda bortamatch mot Östersund.En löpvillig norrman var Blåvitts bäste spelare i en för övrigt uddlös insats mot cupmästarna från Östersund.Efter en svag 1-1 insats hemma mot AFC United Café Opera Djursholm Eskilstuna åker Blåvitt upp till Östersund för att försöka ta revansch dels för poängtappet mot AFC, dels för förra årets 0-2 förlust i Östersund.