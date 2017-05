En missnöjd Tobias Hysén som kunde avgjort matchen för IFK Göteborg. Men som ändå kan gå rakryggad från Gamla Ullevi idag.

Spelarbetyg IFK Göteborg - IF Elfsborg - En match med för dålig kvalité.

Ett offensivt och målglatt Elfsborg gästar oss på Gamla Ullevi och det tar inte ens fyra minuter innan man lyckas få hål på det blåvita försvaret. Tobias Hysén gör ett fint mål i slutet av den första halvleken på ett av få anfall. Två dåliga halvlekar av två ganska dåliga lag ger en av de sämre genomförda matcherna lagen emellan på många år.



En svag insats från många blåvita där flertalet av spelarna ligger på gränsen mellan underkända och godkända gör att vi inte lyckas få med oss alla poäng

Betygskalan:



7 – Landslagsklass

6 – Mycket bra

5 – Bra

4 – Godkänd

3 – Underkänd

2 – Dålig

1 – Usel



Pontus Dahlberg - 4



Chanslös på målet från Elfsborg. Ute och missbedömer ett inlägg i andra halvlek. Annars väldigt lugn och stabil. Bra och snabba igångsättning vid vunnen boll.



Emil Salomonsson - 4



Tappar boll och blir liggandes innan 0-1 med borde nog ha fått med sig en frispark. Hämmas kanske en del utav sämre prestationer från spelarna framför sig och kommer därför inte med lika mycket i spelet som vi är vana vid på hemmaplan?



Mattias Bjärsmyr - 4



Felpass vid avspark och någon glidtackling som missades. Hade annars ganska okej kontroll så länge spelet var framför sig. Saknar större pådrivning av en lagkapten i en match som denna när fokus inte är på topp från spelarna på planen.



Thomas Rogne - 3



Flera vunna dueller där han visar sin styrka och bra inställning. Men också ett dumt gult kort för protest och därmed avstängning i den tuffa bortamatchen mot IFK Norrköping. Lägg till att Elfsborg flera gånger hittade in i ytan bakom Thomas. Det ihop med varningen drar ner betyget.



Sebastian Eriksson - 5



Bäste blåvit på planen idag. Visar offervilja, energi och kommer med mer och mer i det offensiva spelet. Stor delaktighet med öppnande löpning till Hyséns 1-1. En av få spelare som presterar bättre och bättre under årets säsong.



Henrik Björdal - 2



Är inte alls vän med bollen idag. Löper visserligen okej och hamnar i en del bra positioner, men det hjälper inte när man levererar slarviga passningar och tappar boll billigt i helt fel lägen. Utbytt i halvlek.



Mix - 4



Löper över stora ytor och vinner en del boll smart. Hämtar och fördelar tryggt. Men både Mix och Mads har problem med Elfsborgs mittfält som vinner kampen idag. Lämnar tillsammans med Mads för stora ytor för Jebali och Frick att hämta och hantera boll på mellan mittfält och backlinje. Låg felprocent med bollen, men får inte spelet att fungera offensivt. Två dåliga kanter drar kanske ner intrycket från det centrala mittfältet? Utbytt i 84e.



Mads Albaek – 4



Mads är inte sitt vanliga jag idag. Ett okej jobb, men slarvigare än vanligt med passningar och har precis som Mix stora problem med att få tag i Elfsborgs mittfält idag. Luras något för högt upp i banan ibland och öppnar farliga ytor bakom sig när han inte hinner vända. Saknar en Boman som hjälper till med att skära styrande mittfältare hos motståndet då. Ledaren från förra matchen kändes inte igen. Fin framspelning till Hyséns friläge hjälper upp betyget till en svag fyra.



Elías Már Ómarsson- 4



Startar till vänster på mittfältet men flyttas upp på topp i andra halvlek. En frisk fläkt när han fick vara delaktig i spelet i första halvlek. Löper och utmanar. Hänger inte med Randrup när han rusar fram och bygger upp spelet inför 0-1. Framspelningen till Hysén är fin. Vare sig det är ett skott eller inte. Kommer bort i andra halvleken när han flyttas upp på topp och borde kanske jobbat bättre utan boll, men kvitterar ändå ut en svag fyra tack vare assisten och anfallsviljan i första halvlek.



Sören Rieks - 2



Så här är vi inte vana vid att se Sören. Bolltapp, oengagerad och felbeslut i omställningslägen. Inte likt Sören alls. Sören startar på topp men får flytta ner till sin vänsterkant i andra halvlek. Känslan är att Sören suger på bollen för länge flera gången än vanligt idag. Det straffar sig. Och när Sören är dålig så blir vårt offensiva spel väldigt lidande.



Tobias Hysén - 5



Gör ett väldigt fint mål när han styr in Elias inspel/skott, som en riktig måltjuv gör. Löper smart och vinner en del dueller. Får inget bra samspel med någon av sina forwardskollegor. För ensam i en svag offensiv idag. Borde kanske avgjort matchen vid friläget i andra halvlek. Men är en av våra bättre idag.



Lawson Sabah - 3



Kommer in i paus vid ställning 1-1 istället för Björdal. Ger laget en del energi till en början. Spelar efter varningen försiktigare, både i offensiven där han försöker spela (för?) enkelt och i defensiven. Är inblandad i några missförstånd vid anfall mot ett lågt ståendes försvar. Det märks av att han inte är helt van vid positionen och Haitam Aleesami hade kanske kallat det för att Sabah behöver bygga bättre relationer med sina lagspelare. Kändes vilsen och när han istället för att utnyttja sina styrkor som bolltransportör samt sina tempoökningar och istället blir stillastående så är Sabahs passningsspel för svagt idag för att ta sig förbi på kanten. Dåligt självförtroende? På gränsen till en fyra.



August Erlingmark byttes in i den 84e minuten istället för Mix men fick för lite speltid för att betygsättas.



PHILIP HELLSTRÖM

2017-05-28 22:50:06

