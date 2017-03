Spelarbetyg: IFK Göteborg - IK Sirius 2-2 ”Har något Blåvitt saknat ett tag”

Blåvitt är vidare i Svenska Cupen efter 2-2 mot Sirius i en match som blev onödigt spännande på slutet när Blåvitt tappade 2-0 till 2-2. Målen görs av Mikael Boman och Thomas Rogne. När reduceringen kommer tappar Blåvitt mycket av sitt försvarsspel, samtidigt som anfallarna inte lyckades avgöra.



Betygskalan7 – Landslagsklass6 – Mycket bra5 – Bra4 – Godkänd3 – Underkänd2 – Dålig1 – UselPontus står för flera väldigt fina räddningar och kan absolut inte lastas för något av målen. Tvärt om kunde Sirius ha gjort fler om det inte varit för Pontus storspel. Men det finns något annat som imponerar med Pontus, något som jag tycker Blåvitt har saknat ett tag. Stabilitet. I större delen av matchen är Pontus extremt stabil. När han går ut för att boxa bollen så boxar han också bollen. När han plockar bollar så plockar han bollarna. Är inte ute och flaxar på samma sätt som Alvbåge ibland var ute och gjorde. På slutet blev det allmänt hönshus i det Blåvita försvaret, vilket speglade av sig på Pontus spel, men överlag så är det tydligt varför många ser honom som en av de största målvaktstalangerna på många år.Får ta på sig 2-2 målet där han tappar markeringen på Jakob Bergman (tidigare i Blåvitt.) Och det var inte första gången. Redan tidigare hade samme Bergman löpt förbi Emil, men då stod Dahlberg för en av matchens bättre räddningar och räddade Emil. Kom annars runt bra på högerkanten ofta men det ledde sällan till något riktigt farligt.Gjorde en väldigt bra match under stora delat av matchen, men får ta på sig 2-1 målet som egentligen är helt och hållet hans. Borde först och främst bryta passen innan den någonsin når Bergman, och när Bergman väl har bollen får Bjärs inte tappa den duellen så som han gjorde.Var resolut i sitt försvarsspel. Lite för resolut ibland, och frågan är om en lite striktare domare inte hade gett honom flera kort under matchen. Kommer in snudd på våldsamt i flera situationer. Den här gången såg domaren mellan fingrarna då Rogne var först på boll, men en hårdare domare hade nog inte gjort det. Och det finns alltid en risk med den typen av spel. Gör Rogne fel blir det väldigt öppet bakåt. Gör ett mål på hörna, samtidigt som försvarsspelet är i spillror de sista 20 minuterna. Lägger man ihop det bra och det dåliga blir det en godkänd insats, men det känns inte helt stabilt.Gjorde en ganska medioker första halvlek, och var stundtals rejält ovän med bollen. Mycket tappad boll, dåliga inlägg och panikrensningar. Kom ut på ett helt annat sätt i andra halvlek och var en av de bättre i laget efter paus.Står för flera bra inspel, varav några förtjänade ett bättre öde än de fick (framför allt en klack av Sebastian Eriksson.) Har skärpt till sig rejält vad gäller hörnorna också, och skapar en väldigt intressant dynamik på högerkanten med Emil där de vågar byta plats med varandra betydligt oftare än Sören och Scott vågar på vänsterkanten. Börjar röra sig betydligt mer över hela banan, och springer inte alls bara upp och ner längs högerkanten som visa kritiker lätt vill få det till.Slår en fantastisk pass till Mikael Boman vid 1-0 målet, och bidrar med fart och frenesi på mittfältet. Låg lite högre upp i banan ofta än han gjort många andra matcher, och det tycks passa honom väldigt bra. Hade en klack a la Zlatan mot Italien 2004 som förjänade ett bättre öde än den tippning över ribban det slutade med. Bäst på plan, och det kanske är talande att reduceringen kom bara minuter efter att Seb gick av.Inte så dominant som man sett honom andra matcher, och slog bort en del boll under perioder i matchen. Alltjämt en klippa på mittfältet som ofta är spelbar och bidrar med lugnt till resten av laget. Slog hörnan som ledde fram till 2-0 målet. Både Mads och MSD tycks ha arbetat på sina hörnor och de är mer varierade nu än tidigare, och framför allt kommer de inte i midjehöjd på första stolpen.Fick inte riktigt till det idag men alltjämt en av de viktigaste spelarna - om inte den viktigaste spelaren - i Blåvitt. Kan blanda teknik med fart och spelsinne. Numera kan han även spela riktigt tufft när det behövs också. Hade två vassa nick avslut, och borde nog gjort ett mål idag.Elias får inte till det framåt idag. Hade några skott på mål, och några aktioner med goda intentioner, men har svårt att ta sig fram till de riktigt bra lägena. Dock väldigt viktig i försvarsarbetet. Det är tydligt att Elias går ner djupt när Blåvitt försvarar. Löper på allt, både bakåt och framåt.Väldigt bra i första, och visar än en gång upp en teknik som jag inte trodde han hade. Mot Arameisk Syrianska tänkte jag att det kanske bara var för att motståndet var dåligt, men i första halvek visar Boman upp liknande tendenser mot Allsvenskt motstånd. Står för en riktigt fin insats vid 1-0 målet där allt från mottagningen till avslutet höll hög klass. Tappar tyvärr mycket i andra halvlek och kändes väldigt trött mot slutet.Han inte göra så mycket under sitt inhopp, men det blev ändå tydligt vad Mats Gren menar när han säger att det är en spelare med stort potential. Det syns på hans bollbehandling att han har tränat mycket med några av världens bästa spelare. Spelar på väldigt få tillslag och bryter boll en del gånger, men hinner inte uträtta så mycket under sina 20 minuter, speciellt inte när Blåvitt under dessa minuter tappar 2-0 till 2-2.ochspelade för lite för att betygsättas, men Sabah såg väldigt pigg ut under sitt inhopp, samtidigt som Hysén verkligen fumlade bort ett fantastiskt läge att avgöra vid 2-2.