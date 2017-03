Spelarbetyg IFK Göteborg - Kalmar FF 1-1 (0-1): En fadäs från start till mål

Den trötta, avslagna träningsmatchen mellan IFK Göteborg och Kalmar FF slutar 1-1 på Ullevi - efter mål av Svante Ingelsson och Sören Rieks.

Betygsskala 1-71= Usel2= Dålig3= Underkänd4= Godkänd5= Bra6= Mycket bra7= LandslagsklasTotalt chanslös på Ingelssons volleybössa, men är aktiv i spelet och kommunicerar tydligt och bra med sina försvarare.Emils stora styrka ligger i offensiven, och i 4-4-1-1 tycks han inte komma till överlappningar lika lätt. Ganska anonym idag.Bäst i laget idag. Gör idag flera viktiga brytningar, och räddar dessutom bollen på mållinjen. Lär defintivt ha spelat till sig en startplats till premiären, men frågan är vem han bildar mittlås med.Gör det bra tillsammans med sin mittbackskollega. Känns lugnare när han spelar med Wiklander än med Rogne.Han slår ett bra inlägg som Rieks nickar in i mål, men utöver det sätter Australienaren knappt en fot rätt på 90 minuter. Tappar vid flera tillfällen i positionsspelet, och Kalmar utnyttjade detta gång på annan. Hade Kalmar varit bättre på att avsluta, hade Scotts missar förlorat matchen åt Blåvitt.Spelar aningen valpigt i första halvlek, men kommer in i spelet mer och mer i andra halvlek. Det finns en hel del bra intentioner, och det skall bli spännande att följa hans utveckling. Det räcker dock inte till godkänt idag.Högst osynlig, och det är väl kanske inte så konstigt att en spelare som knappt spelat fotboll på ett halvår är lite rostig. Drog på sig ett gult kort efter en hård hockeytackling redan i matchinledningen.Hade det svårt mot Norrköping, men den matchen får ses som ett undantag i Sebs fina form. Verkar trivas ganska bra med tre centrala mittfältare.Nära på att göra ett riktigt drömmål i första halvlek, och var den i Blåvitt som skapade mest under första halvleken. Föll bort lite ju längre matchen pågick, men kvitterar ändå ut ett godkänt betyg.Osynlig större delen av matchen, och försvann ännu mer när han flyttade in centralt. Men som så många gånger tidigare kliver han fram när det behövs som mest och räddar laget. Den här gången med ett nickmål.Har en av Allsvenskans bästa huvudspelare i ryggen hela sin halvlek, och får svårt att skapa något. Viktor Elm gick segrande ur den kampen.Har varit inne i en ganska dålig period, men när han kommer in i dagens match gör han en god insats. Känns på samma sätt som Bjärsmyr lite lugnare när han spelar med Boo Wiklander.Kommer in som vänsterytter när man går tillbaka till 4-4-2, och laget känns genast piggare. Huvudbry för Jörgen som tycks ha svårt att hitta vilken position han vill spela Tobbe i.Hann inte göra några världsunder på sina 28 minuter, men hade kunnat noteras för målpass när han levererade Tobias Hysén en mycket fin passning några minuter efter sitt inträde.Bättre än Boman som han ersatte, men blir stundtals lite för valpig. Blixtrar till ibland, men man måste kunna kräva mer av Elias än så.Hade absolut ingenting att göra, och fick endast ett skott på sig under hela sin halvlek.Spelade för kort tid för att betygsättas: Lawson Sabah (in '79), Martin Smedberg Dalence (in '85), Sebastian Ohlsson (in '85).Hur vill Jörgen att Blåvitt skall spela? Det är svårt att hitta en tydlig spelidé under den här försäsongen, och det är väldigt riskfullt att försöka spela in ett nytt spelsystem bara några veckor innan en allsvensk premiär.Det är också underligt att Tobias Hysén - som varit försäsongens bästa spelare - fortsätter att bänkas.Den trötta, avslagna träningsmatchen mellan IFK Göteborg och Kalmar FF slutar 1-1 på Ullevi - efter mål av Svante Ingelsson och Sören Rieks.Det blev oavgjort i lördagens träningsmatch mellan IFK Göteborg och Kalmar FF på ett vårsoligt Ullevi.Redaktionen ger er sina tankar inför dagens träningsmatch mot Kalmar FF på Ullevi.Inför Allsvenskan lämnar ö-laget byter till ett lag från en stad som gärna hade haft lite mer vatten runt sig, Örebro som ligger vid Hjälmarens kant.Senaste matchen mot IFK Norrköping på Ullevi slutade 2-1 och innebar uttåg i Svenska Cupen. Istället för semifinal väntar nu en träningsmatch mot Kalmar FF.Efter ett stopp hos ett lag som mest förknippas med en ö i Stockholm är det dags för ett lag från Göteborgs skärgård. Häcken!I dagens inför Allsvenskan går vi igenom Hammarby IF, en på många sätt unik klubb. Trots att man är en av Sveriges populäraste fotbollsklubbar har man (på fotbollssidan) bara vunnit ett ynka SM Guld (2001). Blir det ändring på det snart?IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.Panelen är här och säger sitt om uttåget mot IFK Norrköping, föreningens nyförvärv och veckorna innan premiären mot Malmö FF.Turen har kommit till Jönköpings Södra IF att presenteras i "Inför Allsvenskan". Jönköping är laget vars hemmaarena ligger i en backe och har utsikt över Vättern. Också ett av Allsvenskans defensivt starkaste lag under 2016.