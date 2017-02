Spelarbetyg: IFK Göteborg - Ljungskile SK 3-2 (3-0)

Årets första match i Svenska Cupen slutar 3-2 till IFK Göteborg, när man slår Ljungskile SK med 3-2. Dagens bäste spelare går under namnet Lawson Sabah.

Betygsskala 1-71= Usel2= Dålig3= Underkänd4= Godkänd5= Bra6= Mycket bra7= LandslagsklassHar en incident i första halvlek där han missbedömer en låg boll in i boxen, men räddar upp det galant. Ser stabil ut, och bör inte ta på sig något av målen.En Emil vi är vana vid att se, det var ett tag sedan. Kombinerar ofta smart med Smedberg-Dalence och slår några fina inlägg. Inte lika offensiv i andra halvlek, ochNågot har hänt med den annars så stabile Rogne. Har inte varit bra alls under försäsongen, och förlorar duellen två gånger om mot sin motspelare vid Ljungskiles 2-3. Blir målskytt när han i ärlighetens namn råkar få bollen på sig vid Blåvitts tredje mål. Men det räddar tyvärr inte upp norrmannens betyg.Är bättre än sin mittbackskollega, och är stark i närkampsspelet. Bör inte ta på sig något av målen.Nja.. Scott Jamieson har fortfarande svårt att blixtra till. Blandar och ger. Slår bra passningar, men tappar en hel del i positionsspelet.Duktig i närkampsspelet, och ser ganska säker ut i sitt passningsspel. Blir dock överglänst av Lawson idag.En av de som under försäsongen imponerat allra mest. Tråcklar sig ofta ur svåra situationer, och är ofta den som sätter igång anfallen. Funkar bra ihop med Sebastian Eriksson då han får en lite mer offensiv roll. Assisterar med ett mycket fint inlägg vid till 1-0. Matchens lirare.Den nyblivne ärkeängeln var mycket bra i första halvlek och har utöver sin assist flera bra inlägg som blir farliga. Mattades av lite i andra halvlek i takt med att Ljungskile kom in i matchen.Har flera bra chanser, och gör Blåvitts andra mål efter en elegant framspelning av Hysén. Ständigt aktiv och hotande, precis så vi vill se Elias!Tar med sin fina försäsong in i Svenska Cupen, och har flera fina framspelningar och skarvningar. Blir viktig i år.Blåvitts viktigaste spelare, utan tvekan. Sörens förmåga att både ta sig fram för avslut, och förmågan att hitta sina medspelare är fenomenal. Gör även Blåvitts första mål idag efter ett mycket fint anfall.Spelade för kort tid för att betygsättas:Mikael Boman (in '77)David Boo Wiklander (in '89)Tankar:- Vi gör en mycket bra, men som så många gånger förut har vi svårt att bevaka en ledning. Även mot ett lag från Division 1. Måste skärpas.- Blåvitts tidigare akademispelare Hampus Dahlqvist, tillika storebror till Edvin Dahlqvist gör sin första match för Ljungskile, och var deras bäste spelare. Får vi se honom i Blåvitt igen om några år?- Skönt att vara igång på riktigt!