Spelarbetyg IFK Göteborg - Malmö FF: En framtida landslagsmålvakt?

Pontus Dahlberg visade mot Malmö FF varför han är Sveriges största målvaktslöfte just nu.

7 – Landslagsklass6 – Mycket bra5 – Bra4 – Godkänd3 – Underkänd2 – Dålig1 – UselGjorde ett par riktigt kvalificerade räddningar i första halvlek och var den som såg till att Blåvitt höll i sin pinne matchen ut. Killen är bara 18 år. Sverige s svar på Gianluigi Donnarumma.Ett par bra offensiva räder och en bra defensiv insats där Tobias Sana blev helt bortplockad på kanten.Mittlåset såg säkrare ut idag än tidigare och kapten Bjärsmyr hade även en bra nick strax utanför målet i andra halvlek.Även Rogne såg bättre ut defensivt än på länge. Hade något tapp mitt på plan men annars överlag felfri. Malmö hade få målchanser.Ingen plattmatch men det var oftast på vänsterkanten som Malmö FF kom runt till sina målchanser, framförallt i första halvlek. Lagets svagaste länk, alltjämt.Tog för sig en del och visade ingen respekt. Har anpassat sig snabbt med tanke på hans unga ålder och det kan bli bra om han får några matcher.Vi har väldigt höga krav på Mads Albaek och vet att han kan mycket bättre än han visade idag. Likväl gjorde han det som behövdes för att styra upp mittfältet i andra halvlek sedan laget varit tillbakapressat.Mix visade stundtals prov på bra teknik och var en tillgång centralt. Precis som Björdal har han lyckats anpassa sig bra på kort tid och det verkar vara en spelare som begåvats med betydligt mer än ett vackert hårsvall.Gjorde återigen en ojämn insats och behöver nog några matcher för att komma in i rollen som vänsterytter. Missade bollen på ett snöpligt sätt i samband med en målchans i andra halvlek.Var rörlig och hotade några gånger. Gör ingen jättematch men var en av de mer rörliga spelarna när det skulle byggas anfall.Skulle blivit underkänd om han inte gjort målet. Var väldigt osynlig i övrigt och passar inte alls in som ensam anfallare.Skapade mer på den kvarten han fick än vad Boman gjorde på den tredubbla tiden. Borde kanske startat?Elias Már Ómarsson (in 82) och Abdul Razak (in 87) spelade för kort tid för att betygsättas.