Spelarbetyg: IFK Göteborg - Sandefjord 3-1 (2-1)

I säsongens andra träningsmatch tog IFK Göteborg en klar seger mot norska Sandefjord. Inkasserar högst betyg gör Tobias Hysén efter sitt hat-trick.

7 – Landslagsklass6 – Mycket bra5 – Bra4 – Godkänd3 – Underkänd2 – Dålig1 – UselSer ut att tro att domaren blåst offside vid 0-1, och kommer inte ut. Gör dessutom ett par tveksamma ingripanden i första halvlek. Bättre i andra, och får göra en riktigt elegant räddning i matchens sista chans. Det räcker dock inte för Erik, som får underkänt idag.Ligger bra i positionsspelet och håller tätt, och har några hyfsade inlägg. Något mer defensiv än vanligt idag.Gör en helt okej insats utan att bli utmanad för mycket. Samspelet med Benjamin Zalo i andra halvlek lovade mycket gott.Brister i kommunikationen tillsammans med Jamieson vid 0-1, och upphäver offsiden. Var klart bättre mot Sarpsborg än idag.Vill mycket, men slarvar en hel del - ofta i positionsspelet. Slår några bra breddande crossbollar, men det räcker inte för ett godkänt.Det känns onekligen som att Martin är ett bättre alternativ på högerbacken numera. Startar matchen som högermittfältare, men känns mer naturlig när han får spela högerback i andra halvlek. Snudd på underkänd efter några markeringsmissar, men väger upp det med sin vackra passning som friställer Hysén vid 3-1.Inleder matchen snudd på katastrofalt, men spelar upp sig med tiden. Tog sig för ljumsken och blev liggandes efter 32 minuter, och det såg inte jättebra ut. Förhoppningsvis handlar det bara om en sträckning.Mycket lugn och fin med bollen. Fördelar bra och slår några riktigt bra passningar. Får allt att stämma. En harmonisk Seb är en av lagets bästa spelare. Mer av det 2017!Utmärker sig inte jättemycket, men det syns att han trivs bra när han slipper ta det defensiva ansvaret. Har ett bra kombinationsspel med framför allt Sören Rieks.Oj, så viktig han är Sören. Idag gör han långt ifrån sin bästa match, men hotar ständigt. Bytte position med Tobias Hysén efter halva halvleken, och försvann lite då.Hotar i djupled hela tiden, och är väldigt svårfångad. Gör det dock lite för svårt för sig själv stundtals, istället för att ta den enkla passningen. Kommer bara bli bättre och bättre med mer försäsong i benen.Försäsong eller ej; detta var en av de bästa insatserna jag sett av Tobias Hysén sedan 2009. Ligger rätt i position hela tiden, avslutar kliniskt, och gör det lika bra på vänsterkanten som i anfallet. Dessutom är det antastiskt att se Tobbes engagemang och peppning när de yngre spelarna kommer in fram emot slutet. Karl är dessutom 35(!).Gillar verkligen det jag ser av Sabah. Över vintern har han tagit enorma kliv, och spelar med väldigt mycket mer självförtroende. Jag är säker på att vi kommer Sabah kommer att bli ordinarie inom en mycket snar framtid.Vinner sina dueller och håller in bollen skickligt på Boman-vis. Behöver dock ha lite mer skärpa i sina avslut - då hade han blivit målskytt idag.Från att vara skadad hela förra säsongen, till att gå in och vinna i princip varje närkamp. Det finns potential i Benjamin Zalo, och det visar han. Behöver bli lite mer säker i sitt positionsspel.Fick komma in på högerkanten idag, och tar för sig hela tiden. Är nära på att få ett friläge i slutet, men brister i kommunikationen med Boman som nickar bakåt.Spelade för kort för att betygsättas: Edvin Dahlqvist, Prosper Kasim.Tankar: Det ser mycket bättre ut än mot Sarpsborg idag. Vissa anfall är som hämtade ur SvFF:s manualer, och det känns farligt varje gång man passar sig fram. Nu åker laget till Dubai, och det lär kännas mycket skönt att ha en bra insats med sig i bagaget.