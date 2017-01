Spelarbetyg IFK Göteborg - Sarpsborg 08 0-1: Ringrostiga betyg i premiären

Det såg något ringrostigt ut överlag när försäsongen inleddes på Prioritet Serneke Arena.

7 – Landslagsklass6 – Mycket bra5 – Bra4 – Godkänd3 – Underkänd2 – Dålig1 – UselFelplacerad vid 0-1. Gjorde en ooch annan fin parad. Känns just nu inte som en stabil förstemålvakt.Gör inte en av sina bättre insatser men heller ingen total plattmatch. Kommer bli en av Blåvitts viktigaste spelare i år.Tog på sig en ledarroll i backlinjen som vanligt. Det märktes dock att han var med en ny partner.Det nya mittbacksparet är oprövat och det märktes. Gjorde inte bort sig men det såg stundtals ringrostigt ut.Såg tam ut bakåt. Sarpsborg kom fram gång på gång på hans kant och det kändes inte alls stabilt defensivt. Hade inte heller så mycket att komma med framåt.Kom sällan till med sina patenterade inlägg och då blev det för trubbigt. Var inget större hot idag.Tappade många bollar och såg inte helt säker ut i passningsspelet.Bjöd på ett par kvicka finter och var en av ljuspunkterna i första halvlek. Hade gärna fått vara kvar på planen.Övertygade inte. Var osynlig överlag. Rieks saknades på kanten.Utmanade offensivt, framförallt i första halvlek. Blev dock alltför ensam.Jagade en hel del boll men lyckades aldrig sätta något nämnvärt avtryck.Får ta på sig ansvar vid 0-1 då Mortensen fick gå upp ganska fritt och nicka in bollen. Detta framförallt eftersom han är mer rutinerad än landsmannen Zalo.Såg ut att komma ur position då och då men gör ingen direkt dålig insats. Det var kul att äntligen få se honom på plan.Styr och ställer som vanligt på mittfältet och var en av de bästa på plan idag.Ser mer vårdad ut i spelet än för ett år sedan. Tog för sig när han kom in men försvann efterhand.Anfallsspelet var mycket uddlöst idag och rutinerade Hysén ändrade inte detta nämnvärt när han kom in. Hade ett mål tveksamt bortdömt för offside.Hade inte mycket att sätta emot de tunga norska backarna och skapade inte mycket på den dryga kvart han fick.August Erlingmark (in 84) och Edvin Dahlqvist (in 84) spelade för kort tid för att betygsättas.