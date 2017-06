Kapten Bjärsmyr är en av dem som kan mycket bättre.

Spelarbetyg IFK Norrköping - IFK Göteborg 2-0: "Det släpps till för många chanser"

Få godkända efter förlust mot Norrköping i sista matchen före uppehållet.



6 – Mycket bra

5 – Bra

4 – Godkänd

3 – Underkänd

2 – Dålig

1 – Usel





Pontus Dahlberg - 4



Trots tabben vid 1-0 är det ofrånkomligt att konstatera att Dahlberg höll Blåvitt kvar i matchen med flertalet jätteräddningar.



Emil Salomonsson - 3



Nästan klanderfri bakåt. Saknade de offensiva räderna.



Mattias Bjärsmyr - 2



Ska styra upp backlinjen som kapten men det fungerade inte. Norrköping kom till flera farliga chanser och det blåvita mittförsvaret imponerade inte.



David Boo Wiklander - 2



Imponerade inte när han fick chansen från start. Det släpptes till för många bra chanser.



Sebastian Eriksson - 3



Är betydligt bättre än Jamieson som vänsterback men det säger inte så mycket. Fintades bort vid 2-0 och släppte igenom en del farligheter. Var dock bra offensivt vid ett par tillfällen i första halvlek. Ojämn.



Martin Smedberg-Dalence - 2 (ut 76)



Ville en hel del men fick inte tag på bollen och lyckades aldrig komma till sina patenterade inlägg. Osynlig.



Mads Albaek - 3



Albaek är lagets stora stjärna och idag förlorade Blåvitt mittfältskampen fullständigt. Där har han stort ansvar.



Mikkel "Mix" Diskerud - 3 (ut 73)



En av de sämre insatserna hittills. När Albaek inte fick till det måste Diskerud kliva fram med sin rutin från spel internationellt. Det hände inte idag.



Sören Rieks - 2 (ut 46)



Fick förvisso en smäll tidigt men det är tveksamt om den usla insatsen berodde på det. Såg ut att vilja vara någon helt annanstans.



Tobias Hysén - 4



Var det största (enda?) hotet offensivt och hade bland annat en stolpträff och några halvchanser. Gick ut skadad när alla byten gjorts och uppehållet kommer säkert lägligt för honom.



Mikael Boman - 2



Fanns med på plan matchen ut eftersom han ibland blixtrar till från ingenstans och petar in bollarna. Men blixten slog inte ned idag och istället var Bomans insats ständigt dyster.



Elias Már Ómarsson - 4 (in 46)



Såg mycket piggare ut än Sören Rieks när han kom in och hade bland annat ett skott som räddades på mållinjen.



August Erlingmark - 4 (in 73)



Tog för sig på mittfältet, vilket inte Mix gjorde på hela matchen. Från start nästa gång?



Henrik Björdal - 3 (in 77)



Fick en knapp kvart på sig och han med ett par offensiva räder men gjorde inget större avtryck. 7 – Landslagsklass6 – Mycket bra5 – Bra4 – Godkänd3 – Underkänd2 – Dålig1 – UselTrots tabben vid 1-0 är det ofrånkomligt att konstatera att Dahlberg höll Blåvitt kvar i matchen med flertalet jätteräddningar.Nästan klanderfri bakåt. Saknade de offensiva räderna.Ska styra upp backlinjen som kapten men det fungerade inte. Norrköping kom till flera farliga chanser och det blåvita mittförsvaret imponerade inte.Imponerade inte när han fick chansen från start. Det släpptes till för många bra chanser.Är betydligt bättre än Jamieson som vänsterback men det säger inte så mycket. Fintades bort vid 2-0 och släppte igenom en del farligheter. Var dock bra offensivt vid ett par tillfällen i första halvlek. Ojämn.Ville en hel del men fick inte tag på bollen och lyckades aldrig komma till sina patenterade inlägg. Osynlig.Albaek är lagets stora stjärna och idag förlorade Blåvitt mittfältskampen fullständigt. Där har han stort ansvar.En av de sämre insatserna hittills. När Albaek inte fick till det måste Diskerud kliva fram med sin rutin från spel internationellt. Det hände inte idag.Fick förvisso en smäll tidigt men det är tveksamt om den usla insatsen berodde på det. Såg ut att vilja vara någon helt annanstans.Var det största (enda?) hotet offensivt och hade bland annat en stolpträff och några halvchanser. Gick ut skadad när alla byten gjorts och uppehållet kommer säkert lägligt för honom.Fanns med på plan matchen ut eftersom han ibland blixtrar till från ingenstans och petar in bollarna. Men blixten slog inte ned idag och istället var Bomans insats ständigt dyster.Såg mycket piggare ut än Sören Rieks när han kom in och hade bland annat ett skott som räddades på mållinjen.Tog för sig på mittfältet, vilket inte Mix gjorde på hela matchen. Från start nästa gång?Fick en knapp kvart på sig och han med ett par offensiva räder men gjorde inget större avtryck.

1 KOMMENTARER 2508 VISNINGAR 1 KOMMENTARER2508 VISNINGAR DAVID BERG

david_berg88@hotmail.com

På Twitter: @_david_berg_

2017-06-04 19:36:07 david_berg88@hotmail.comPå Twitter: @_david_berg_2017-06-04 19:36:07

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-06-04 19:36:07

IFK Göteborg

2017-06-04 19:27:46

IFK Göteborg

2017-06-03 12:00:00

IFK Göteborg

2017-06-02 22:38:45

IFK Göteborg

2017-05-30 23:20:00

IFK Göteborg

2017-05-29 07:00:00

IFK Göteborg

2017-05-28 22:50:06

IFK Göteborg

2017-05-28 20:02:07

IFK Göteborg

2017-05-28

IFK Göteborg

2017-05-27 17:30:52

ANNONS:

Få godkända efter förlust mot Norrköping i sista matchen före uppehållet.Det blir till att rycka upp sig för IFK Göteborg under den månads uppehåll av Allsvenskan som nu inleds. Detta efter förlust med 2–0 borta mot IFK Norrköping.Sista matchen innan ett längre uppehåll är kommen. Blåvitt ställs mot IFK Norrköping, som just nu ligger tvåa i tabellen.Alltid Blåvitt tog sig ett snack med twitteranvändaren "Frågar åt en kompis" inför söndagens match mot IFK Norrköping.IFK Göteborgs ungdomsverksamhet är en viktig del av föreningens fotbollssatsning och det långsiktiga målet är att halva A-truppen ska bestå av spelare från Fotbollsakademin. Årets bevakning av de blåvita ungdomarna kommer att ske löpande i den här sammanfattande artikeln men även i en del i separata artiklar, matchrapporter mm.Ja, ännu en vecka har gått. Ännu en besvikelse har passerat. Börjar bli återkommande nu. Och så ska det vara styrelsemöte där Blåvits väg framåt skall stakas ut.Ett offensivt och målglatt Elfsborg gästar oss på Gamla Ullevi och det tar inte ens fyra minuter innan man lyckas få hål på det blåvita försvaret. Tobias Hysén gör ett fint mål i slutet av den första halvleken på ett av få anfall. Två dåliga halvlekar av två ganska dåliga lag ger en av de sämre genomförda matcherna lagen emellan på många år. En svag insats från många blåvita där flertalet av spelarna ligger på gränsen mellan underkända och godkända gör att vi inte lyckas få med oss alla poängIFK Göteborg och IF Elfsborg delade broderligt på poängen i en match med många felpassningar och dåligt spel från bägge håll.Redaktionen ger er sina tankar inför rivalmötet mot IF Elfsborg på Gamla Ullevi.IFK Göteborg tar emot IF Elfsborg i den sista hemmamatchen före uppehållet och efter en trög inledning kommer bortalaget från två raka segrar.