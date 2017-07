Spelarbetyg Jönköpings Södra - IFK Göteborg 0-2: Hysén-show

Tobias Hysén var matchens klarast lysande stjärna när IFK Göteborg besegrade J-Södra i den allsvenska omstarten.

7 – Landslagsklass6 – Mycket bra5 – Bra4 – Godkänd3 – Underkänd2 – Dålig1 – UselTog det han skulle ta. Tappade bollen vid en situation i första halvlek men lyckades reda ut det. Höll dessutom nollan.Småfarlig offensivt men tog framförallt ansvar bakåt vid ett par avgörande tillfällen.Gjorde sin bästa insats hittills i år då han slet uppoffrande i backlinjen och dessutom kryddade det med en fin långboll till Hysén i samband med 1-0.Även Rogne såg bättre ut än på länge och stod upp bra i duellerna.Man kan önska mer offensivt av en ytterback än vad David Boo Wiklander presterade, men med tanke på hans spelartyp och den ovana positionen var detta en klart godkänd insats. I stort sett klanderfri defensivt.Såg ut att trivas överraskande bra på sin högerkant och gjorde ett fint mål.Var en gigant på det centrala mittfältet i vanlig ordning och fick även på ett par småfarliga skott i andra halvlek.En riktigt bra första halvlek men tröttades ut i andra. Kan han på sikt fylla luckan när Albaek lämnar?Överlag ganska osynlig men deltog mer i anfallen efter paus. Ständigt hårt bevakad men Sören kan bättre än så här.En magisk assist fram till Diskeruds 1-0 och så avgjorde han själv med att springa sig fri och sätta tvåan. Dessutom hade Hysén bud på mer under matchens gång och veteranen visade varför han är en av lagets absolut viktigaste spelare.Boman har en roll där han kan vara osynlig en hel match bara för att då och då slå ned som blixten och peta in ett mål. När han inte gör mål glömmer man av att han är på plan överhuvudtaget. Så var det mot J-Södra.Hann inte göra så stort väsen av sig på sin högerkant men är kvick och en spelare som oroar motståndarförsvaret när han är på plan. Martin Smedberg-Dalence (in 77) och Elias Már Ómarsson (in 83) spelade för kort tid för att betygsättas.