Spelarbetyg: Östersunds FK - IFK Göteborg 1-1 (0-0)

En löpvillig norrman var Blåvitts bäste spelare i en för övrigt uddlös insats mot cupmästarna från Östersund.

7 – Landslagsklass6 – Mycket bra5 – Bra4 – Godkänd3 – Underkänd2 – Dålig1 – UselGjorde en räddning av hög klass redan efter två minuters spel. Stoppade även en bra frispark från Ken Sema . Stabil utöver det och chanslös på baklängesmålet.Blandade och gav en del under matchen. Lugn och säker straffskytt som vanligt. Mycket viktig brytning i anfallet innan kvitteringsmålet.Var alltför för ofta vek och tveksam i duellspelet. Måste höja sig ett par snäpp om han ska behålla startplatsen och kaptensbindeln framöver.Städade undan Östersunds anfallsförsök bra under första halvlek. Godkänd insats men inte mer.Defensivt godkänt men inte mer. Offensivt är det svårt att bedöma en högerfotad mittback som vänsterback när lagets anfallsspel i övrigt inte är mycket att skriva hem om.Löpvillig, energisk och initiativrik. Ibland lite för enkelspårig och lättläst i en-mot-en-spelet offensivt. Fortsatte att störa östersunds försvar in på tilläggstid och blev på så sätt indirekt poängräddare när han fixade straffsparken.Började aningen trevande och nervöst(?). Spelade dock upp sig. Agerade bra som spelfördelare och slog flera fina öppnande passningar under andra halvlek. Tappade boll i farliga lägen lite för ofta.Slet på och försökte, men var på det hela taget för osynlig. Måste kunna vinna mer boll för att fungera som defensiv mittfältare.Det underkända betyget är mer en känga mot Lennartsson än Eriksson. Man kan inte begära av Seb att han ska dominera som vänsterytter speciellt inte när han för andra matchen i rad har en vänsterback som inte ska/kan överlappa offensivt. Inget fel på viljan och kämparglöden defensivt.Samma utgångspunkt i det underkända betyget som för Eriksson. Borde spelas från start till vänster istället, vilket är en position där Rieks har skördat framgångar innan. Blixtrade till stundtals, men led givetvis av att lagets anfallsspel generellt sett är för statiskt och fantasilöst..Oftast hopplöst ensam mot Östersunds fyrbackslinje fram tills den olyckliga skadan och bytet.Började bra under den korta tiden han hann vara på plan under första halvlek. Alldeles för osynlig under de avslutande 45 minuterna.Lyckades inte i duellspelet och fick inte något utrymme alls i offensivt straffområde.