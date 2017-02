Stora ändringar i Blåvitts grupp av Svenska Cupen

Stora förändringar i Svenska Cupen. Ängelholm drar sig ur och ersätts av Ljungskile och match flyttas till Göteborg

Ängelholms som har dragits med ekonomiska problem och bland annat lämnade in en konkursansökan i höstas har dragit sig ut ur Svenska Cupen. Man har för tillfället inte ett lag att ställa på plan. Ängelholm lottades i Blåvitts grupp i Svenska cupen tillsammans med Sirius och Arameisk-Syrianska från Botkyrka, men drar sig nu ur och ersätts, överraskande av Ljungskile. Samtidigt meddelar Blåvitt och Arameisk-Syrianska att deras möte där Arameisk-Syrianska skulle varit hemmalag flyttas till Göteborg





Många trodde att Ängelholm skulle ersättas av Onsala som i omgången innan slagits ut av just Ängelholm, men förbundet väljer att göra en lite kontroversiell tolkning där man istället ger platsen till det lag som åkte ur med minst marginal. Och det är Ljungskile som förlorade mot Kristianstad på straffar. En match som även den var kontroversiell då Kristanstad saknade belysning under matchen, och förlängningen spelades i mörker.



"De (Onsala) kan inte komma i fråga. Om det hade varit en ren cuptävling så hade ju IFK Göteborg gått vidare på WO när Ängelholm drog sig ur, eftersom Onsala redan är utslaget. Nu övergår det i seriespel och då måste vi fylla på gruppen med ett lag, och då säger bestämmelserna för vakanstillsättning att platsen ska gå till det sportsligt bästa laget." säger Gerhard Sager från tävlingskommittén till GP.



Samtidigt meddelar Arameisk-Syrianska och Blåvitt att deras möte flyttas till Göteborg och Bravida Arena. Matchen skulle spelats på Grimsta IP, men där byggs det om för fullt och man kommer inte bli klara i tid till matchen. Då alla andra arenor i Stockholmsområdet antingen är upptagna eller inte godkända för spel i Svenska Cupen så har man beslutat att flytta matchen till Bravida Arena i Göteborg.



På Twitter: pihlbaoge

2017-02-09 15:20:00

