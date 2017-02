Stötta IFK Göteborg mot nummer åtta

På lördag går IFK Göteborg in i Svenska Cupens gruppspel. Köp din biljett idag!





Vi vill inte återuppleva fjolårets cupfiasko. I år ska vi vara fokuserade och stötta spelarna hela vägen fram till föreningens åttonde cuptitel. För varje änglaröst på läktaren ökar chansen till tre poäng och nya framgångar. Missa inte chansen att stilla din fotbollsabstinens - köp din biljett NU!



Matcher (samtliga på Bravida Arena):

IFK Göteborg - Ljungskile

Lördag 18 februari 16:00



IFK Göteborg - Arameiska Syrianska

Söndag 26 februari 16:00



IFK Göteborg - Sirius

Lördag 4 mars 16:00







2017-02-12 15:50:00

