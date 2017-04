Supporterkollen inför Häcken borta: "Alldeles för längesedan vi slog IFK"

Thomas Bennelind från Sektion G på SvenskaFans gästar Alltid Blåvitt med några kommentarer inför tisdagens derby.

Inledningen av Allsvenskan har kantats av en del skador för Häckens del men nu verkar det som att åtminstone Alexander Farnerud blir spelklar till tisdag. Vad betyder det för laget?



Han betyder naturligtvis oerhört mycket för Häckens offensiva spel. Alla vet om hans kvaliteter och är han på rätt humör kan han mycket väl frälsa Häcken på Bravida arena.



Det var många som trodde att Häcken skulle kunna vara med och utmana i toppen i år, men ni ligger på undre halvan efter fem omgångar. Vad behöver förbättras för att nå en topplacering i höst?



Vi önskar naturligtvis att vi kunde ha spelat in fler poäng. Den hittills enda stora spelmässiga plumpen var andra halvlek mot IFK Norrköping, när man föll ihop både kollektivt och taktiskt. Senaste 0-0 matchen mot Örebro var, förutom alla missade målchanser, ett steg i rätt riktning när geisten och tempot återvände. Jag tror även det är många med mig som gladdes åt att Daleho Irandust, som ersatte skadade Alexander Farnerud, tog för sig ordentligt och blir en joker under säsongen.



Jag tror fortfarande Häcken blir att räkna med i toppen av tabellen. Och även om det ”bara” blivit fem poäng är det alldeles för tidigt att räkna bort laget efter fem omgångar.



Vad är din egen uppfattning kring Häckens lag och hur man står sig jämfört med andra i Allsvenskan i år?



Jag tycker årets upplaga ser bra ut och anser att Häcken är ett av de fem främsta lagen i allsvenskan. Man har värvat klokt i bland andra Erik Friberg och Alexander Faltsetas för att bli mer balanserat. Men det är allmänt känt att Häcken har svårt att bära upp favoritskapet och leva upp till högt ställda förväntningar om topplaceringar. Mikael Stahre vet dock vad som krävs för att vinna titlar och har fått med sig nya kunskaper efter senaste gången han tränade ett lag i allsvenskan. Huruvida man klarar av att rubba jättar som Malmö FF, IFK Göteborg och AIK återstår att se.



Jag har tippat laget som trea i serien för att man inte längre är lika taktiskt ihåligt. Mikael Stahre pratade inför säsongen om att inte gå på myten om sig själv. Att som Häcken-supporter haussa laget, med vetskapen om besvären med att hantera ”trycket”, är kanske inte optimalt. Samtidigt tycker jag att det hör till att man i sitt supporterskap ibland får ta plats i känslohissen och våga trycka på takvåningsknappen för att få chansen att uppleva segerfesten.



Mikael Stahre, som också har ett förflutet i IFK Göteborg, finns numera på Häckens tränarbänk. Hur tycker du han inlett sitt arbete?



Jag tycker att Mikael Stahre kommit in bra i föreningen. Han har på kort tid, som jag nämnde tidigare och i min mening, gett spelarna tydliga riktlinjer och som de ser ut att känna sig trygga med. Vi ser det framför allt resultatet på defensiv planhalva, men också hur laget är mer aggressivt i återerövringsspelet. Han har även gett talanger som Daleho Irandust och Gustav Berggren chansen.



Jag är nyfiken på hur man som lag skulle fungerat med 4-4-2 istället för 4-3-3 (4-2-3-1). Alhassan Kamara är en riktig best i anfallet, men jag hade gärna velat se hur anfallsspelet förändrats med till exempel Farnerud eller Paulinho bredvid. Mikael Stahre kommer att få tid på sig i föreningen för att göra Häcken till ett etablerat topplag. Jag tror att Mikael är rätt man för jobbet.



Vad betyder matcherna mot IFK Göteborg för dig som Häcken-supporter?



Det var alldeles för länge sedan vi besegrade IFK. Matcherna är väldigt speciella, det går inte att komma ifrån att det finns en nerv och skräckblandad förtjusning inför avspark. Jag har alltid tyckt att IFK Göteborg haft ett väldigt kompetent och slagkraftigt lag senaste säsongerna. Man är alltid tunga att möta; IFK är alltid IFK. Jag ska inte skjuta under stolen med att det var en väldigt skön känsla när vi vann senast. Hoppas på en riktigt bra fotbollsmatch. Väl mött.

DAVID BERG

