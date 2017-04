Supporterkollen: Inför Hammarby IF hemma

Efter matchen mot Östersund på bortaplan väntar nu ett möte mot Hammarby IF på Gamla Ullevi. Alltid Blåvitt har tagit sig ett snack med Pernilla Olsson som är Bajen-supporter och redaktör för Söderstadion, för att ta tempen inför mötet.

Hammarby har efter 4 omgångar plockat 5 poäng och ligger just nu åtta i tabellen. Vad säger du om er säsong hittills?



- Jag hade ganska lågt ställda förväntningar. Ny tränare och gamla spelare gör det med mig. Jag är otroligt nöjd med att vi vann derbyt. Det ska jag ärligt erkänna att jag inte trodde vi skulle göra. Den där segern är ju livsviktig för oss supportrar. Finns få saker som att slå AIK på deras hemmaplan. Däremot är krysset mot KFF och Sundvall besvikelser, framförallt igår mot giffarna. Då borde vi ha gjort mål med tanke på alla de chanser vi hade. Men derbysegern väger upp allt. Därför svarar jag att jag är nöjd med säsongsinledningen.





Efter förra säsongen meddelade Nanne Bergstrand att han skulle lämna som tränare. Vad tycker du att nye tränaren Jakob Michelsen har tillfört hittills?



- Engagemang! Jag gillar det jag sett nere på Årsta IP, vår träningsanläggning. Jakob är engagerad och fokuserad. Han är dessutom pedagogisk och tydlig med vad han vill. Jag tror på den typen av ledarskap. Så har vi bara tålamod så kan det bli bra.





Vad behöver förändras i laget för att ni ska plocka ytterligare poäng?



- Vi behöver göra mål. Så som många lag drömmer jag om en forward som sätter varenda chans han har.



Vad skulle du säga är era främsta styrkor och svagheter spelmässigt?



- När det gäller styrkor så har vi en ganska rutinerad trupp. Många spelare har gjort många säsonger av elitfotboll. På svaghetskontot vill jag skriva att vi har lite för lågt tempo i vårt eget spel. Vi blir lätt stillastående och lättlästa när vi har boll och motståndarna backar hem. Under förra året och försäsongen släppte vi in alldeles för enkla mål. Vi gjorde för många individuella misstag i försvaret som kostade oss poäng. Det måste vi sluta göra.



Finns det någon spelare som Blåvitt bör hålla ett extra öga på?



- Jiloan Hamad. Vilken klassvärvning vi har gjort där!



Hur ska ni sticka hål på IFK Göteborg?



- Det är nu min okunskap om andra lag kommer att lysa igenom. Jag har nollkoll på Blåvitt i år. Jag tror att fasta situationer kan komma att bli viktiga. Kanske att vi kan knoppa in någon hörna eller frispark och sen kötta till oss tre poäng, det vore drömmen.



Hur tror du att matchen slutar?



- Jag säger väl att vi vinner med 1-0. Hamad gör sitt första allsvenska mål på en läcker frispark och därefter spikar vi igen.



Vi tackar Pernilla för sin medverkan och önskar en trevlig upplevelse på Gamla Ullevi.

EMMA MELLGREN

På Twitter: emma_mellgren

2017-04-24 15:30:00

