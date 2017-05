Supporterkollen inför IF Elfsborg hemma: "Det är som alltid svårt att åka till Göteborg"

Efter vinsten mot Sundsvall borta, är det nu dags att möta IF Elfsborg på hemmaplan. Inför matchen har Alltid Blåvitt tagit tempen på motståndarlaget och pratat med Elfsborg-supportern Joakim Johansson.

Hejsan Joakim, allt bra med dig?

– Hej, ja tack bara bra - vad annars när solen visar sig från sin bästa sida, även i Borås!



Elfsborg har, liksom Blåvitt, haft en lite knagglig start på Allsvenskan och ligger just nu 9:a i tabellen. Varför tror du att det har blivit så?

– Bra fråga. Säsongen inleddes med en storseger på bortaplan mot Kalmar. På gräs dessutom om man får vara lite raljant. Därefter har Elfsborg saknat en bra balans mellan defensiven och offensiven av någon anledning. Det finns mycket kvalitet i truppen, framför allt offensivt men laget har varit svajiga defensivt och det har straffat sig. Målproduktionen framåt är något av det bättre på många säsonger, men Elfsborg har släppt alldeles för mycket mål bakåt.



Vad måste Elfsborg göra för att plocka mer poäng?

– Verkligen ta uppehållet och gå tillbaka till grunderna, sätta försvarsspelet och förhoppningsvis få en bättre balans på mittfältet. Offensiven kan bli lidande under en viss tid, men klyschigt nog är försvaret grunden för att kunna ta poäng som krävs. Att göra två-tre mål framåt varje match är starkt, men vad hjälper det om man släpper in lika många?



Ni vann er senaste match mot Jönköping med 3-0. Vad tar du med dig från den matchen?

– Det var en riktigt bra match från Elfsborgs sida mot ett Jönköping som ändå gått tämligen starkt i år. En nyckel var att Issam Jebali kom upp som anfallare och kunde utmana med sina kvaliteter, något han inte fått ut som central mittfältare under en tid då spelare varit saknats på den positionen. Offensivt var Elfsborg vassa med rappt och snabbt omställningsspel, defensiven var också välbalanserad. De första tjugo minuterna i andra halvlek var helt klart en av säsongens bästa insatser.



Vilken spelare i Elfsborg bör Blåvitt hålla ett extra öga på?

– Jag får nog ändå säga Issam Jebali. Även om han inte fått ut lika mycket i år som under hösten, när han verkligen var ett utropstecken som nyförvärv, visar han med all tydlighet att det finns mycket kvalitet där. Han är irrationell och kan göra det oväntade.



Vad är era främsta styrkor?

– Målproduktionen i år har varit bra. 21 mål på tio matcher är starkt, att hitta sätt att göra mål på alla möjliga olika sätt. Det är nog det jag skulle säga i dagsläget.



Hur ska ni slå hål på IFK Göteborg?

– Det är som alltid svårt att åka till Göteborg. Att sätta defensiven i första hand, försöka ställa om snabbt när tillfälle ges, men framför allt vara kompakta i försvarsspelet och spela tajt.



Hur tror du att matchen slutar?

– Svårt att sia om matchbilden. Antingen blir det tillknäppt med två lag som vill spela fotboll, men är rädda om poängen. Eller så blir det en målglad tillställning. Gör en kvalificerad gissning på 2–1 till IFK Göteborg då jag tror de kan dra nytta av sitt hybridgräs och dess egenskaper, men hoppas givetvis att Elfsborg kan ta poäng. Lycka till och hoppas på en bra match mellan två bra lag och en härlig inramning.



Alltid Blåvitt tackar Joakim Johansson för hans medverkan och önskar honom ett trevligt besök på Gamla Ullevi.

På Twitter: emma_mellgren

2017-05-27 07:00:00

